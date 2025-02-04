За свою длительную политическую карьеру премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно становился фигурантом уголовных дел — большинство из них с выраженной коррупционной составляющей. Однако стороне обвинения так ни разу и не удалось однозначно доказать причастность политика к серым схемам.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на это, «прокурорская повестка» остается излюбленным инструментом противников действующего премьера. Те не оставляют надежды рано или поздно нащупать слабое место в линии защиты Нетаньяху и подорвать позиции его правительства.

Впрочем, в погоне за сенсациями оппозиция нередко теряет ранее завоеванное преимущество в еще не закрытых делах.

Муж и жена

Несмотря на то, что прежние дела против израильского премьера либо развалились, либо (как «дело Фельдшейна» о контролируемых утечках из премьерской канцелярии) не нанесли существенного ущерба его репутации, нападки на «непотопляемого Биби» (как иронично называют Нетаньяху в Израиле) не прекращаются. С него по-прежнему не сняты обвинения в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия по трем отдельным делам.

Кроме того, проверки то и дело ведутся в отношении премьерского «ближнего круга».

Так, на днях прокуратура Израиля сообщила о начале уголовного расследования против супруги действующего премьера, Сары Нетаньяху. При этом, согласно тому же пресс-релизу, полицейские проверки по делу были начаты еще в декабре 2024 года.

Инициатором процессуальной проверки стала Наама Лазими — депутат от «Партии труда» («Авода»). Лазими настаивает, что чета Нетаньяху и некоторые их приближенные (в частности, бывшая глава политической канцелярии премьера Хани Блайвайс) тайно создали «боевое крыло» из числа активистов правящей партии «Ликуд».

Задачей организации, как отмечается, было с помощью соцсетей и других цифровых инструментов «громить и разобщать» политических оппонентов Нетаньяху, а также влиять на следственные мероприятия в отношении него. В числе пострадавших от действий «боевого крыла» называют Хадаса Кляйна, который проходил ключевым свидетелем по коррупционным делам премьерского офиса.

С учетом того, что Нетаньяху в бытность лидером оппозиции Кнессета действительно крайне эффективно использовал народные выступления (особенно в Интернете), чтобы расколоть либеральную коалицию Нафтали Беннета и Яира Лапида, а после разбить доводы следствия и вернуться в премьерское кресло, умозаключения о наличии у «Ликуда» особого мобилизационного ресурса (находящегося под жестким контролем первого лица партии) не лишены оснований.

С другой стороны, «Дело Сары Нетаньяху», как и предыдущие расследования о «тайной империи Нетаньяху» построены в основном на материалах журналистских расследований и сообщениях анонимных источников. Перетянуть на свою сторону кого-то из прежних активистов правящей партии у оппозиционеров пока не выходит.

Политические игры

В нападках Лазими отчетливо прослеживается политический интерес — на последних выборах «Авода» получила лишь четыре места в парламенте. Даже тактический альянс с партией «Мерец», вылившийся в создание летом 2024 года межпартийной платформы «Ха-Демократим», не слишком-то укрепил позиции левых сил.

Улучшить партийные расклады могли бы досрочные выборы, тем более что после длительной войны в Газе и военной авантюры в Южном Ливане позиции правящей коалиции оказались несколько подорваны, в то время как оппозиция, напротив, нарастила влияние на потенциальный электорат.

С учетом того, что Лазими является одной из наиболее весомых фигур не только «Аводы», но и всей «Ха-Демократим», досрочные выборы вполне могут принести ей министерский портфель. Однако для запуска процедур необходимы железные аргументы против действующего кабмина. И крупный коррупционный скандал «в верхах» отчасти решает эту задачу.

Давление на обвиняемых

Пока враги Нетаньяху ищут новые поводы обвинить его в превышении полномочий и злоупотреблении властью, прежние расследования, которые вполне могли спровоцировать раскол в рядах сторонников «непотопляемого Биби», трещат по швам.

Так, на днях бывший гендиректор Министерства связи Шломо Фильбер подал в суд гражданский иск против государства. В 2015 г. он был назначен на руководящий пост в министерстве, которое возглавлял сам Нетаньяху.

Сегодня Фильбер обвиняет большую группу высокопоставленных сотрудников Управления по ценным бумагам, прокуратуры и полиции в склонении к лжесвидетельству по делу о коррупционных связях нынешнего премьер-министра.

В иске отмечается, что его первичные показания были «серьезно изменены» под давлением инспекторов управления по ценным бумагам. Якобы — «по приказу сверху».

Бывший свидетель обвинения рисует весьма мрачные картины процесса «согласования показаний». По его словам, расследователи не погнушались «для сговорчивости» применить к Фильберу пытки и даже сексуальное насилие, а также психологическое давление. Чиновник содержался в допросной тюрьмы Хадарим «на особых условиях» и в течение 60 часов дознания подвергался психологическому давлению — отключению света в комнате для бесед и запрету на сон.

Фильбер, пусть и испытывал раскаяние за лжесвидетельство, не мог оспорить собственные показания под угрозой «последствий для карьеры» и возможного уголовного преследования со стороны влиятельных участников «юридической сделки».

Среди лиц, в отношении которых бывший чиновник требует открыть производство, есть как отставники, так и действующие должностные лица. И несмотря на то, что иск имеет сугубо гражданский характер (с требованием выплаты компенсации в размере 10 млн шекелей), не исключено его скорое превращение в серьезное многоуровневое расследование.

Тем более, что сторонники премьера едва ли упустят возможность перехватить «прокурорскую повестку». Публичный разгром лагеря обвинителей (пусть часть из них уже вышла в отставку и имеет мало отношения к оставшимся расследованиям против Нетаньяху) позволит сторонникам премьера утверждать, что все дела против него являлись сфабрикованными и носили характер «политического заказа».

Такой разворот вопроса чреват уже имиджевыми потерями для ключевых израильских оппозиционеров, особенно тех, кто в период правления коалиции Беннета-Лапида курировал работу правоохранительных органов и «дирижировал» расследованиями в отношении Нетаньяху. Сам же премьер сможет безнаказанно эксплуатировать образ «безвинно пострадавшего» в радении за интересы страны.

Целесообразность борьбы оппозиции за проведение досрочных выборов в таком контексте вызывает вопросы.