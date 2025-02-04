На заправке у полтавской трассы в городе Пирятине к бусику с мобилизованными подошел мужчина в балаклаве и с ружьем и потребовал от сопровождающего сотрудника ТЦК «отпустить пацанов». Когда тот ответил отказом в грубой форме и начал хвататься за автомат, неизвестный выстрелил в военного, автомат забрал, а «пацанам» предложил расходиться и одного увел с собой. По слухам — «бусифицированного» родственника своей жены.

Иван Шилов ИА Регнум

Через два дня стрелка поймали, и теперь в украинских соцсетях идет бурное обсуждение, «началось» уже или еще нет.

Поскольку кроме этого инцидента произошли еще два: в помещениях военкоматов в Ровно и Павлограде сработали взрывные устройства. В первом случае один погиб и шестеро ранены, во втором всё не так страшно. Но по совокупности представители правящего класса «активистов» призывают к страшным показательным расправам и расстрелам на месте.

Ведь такие случаи — прямой вызов системе и переход от уже приевшихся словесных перепалок с «людоловами» и кулачных боев к вооруженному сопротивлению. И в нем некоторые уже видят начало гражданской войны — естественно, организованной российскими спецслужбами. Вариант, когда чаша терпения у граждан Украины не то что переполнилась, а уже треснула во многих местах, почему-то не рассматривается. Или рассматривается, но маргиналами вроде нардепки Марьяны Безуглой, которая снова не подкачала.

«Убийство военного из ТЦК — это следствие работы ТЦК. Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают откупившегося знакомого. Это рождает крайности», — написала она, уже привычно переехав своего ненавистного любимого, главкома ВСУ Александра Сырского. А тот после нескольких дней молчания родил максиму о том, что его подчиненные «делают всё, чтобы при мобилизации не допускать нарушений прав человека». Нельзя, мол, их взрывать, нехорошо это, «недопустимо» и «позорно».

Погибшего в Пирятине тэцэкашника даже попытались представить «ветераном Бахмута», переведенным по тяжелому ранению. Однако быстро выяснилось, что он изначально «порешал вопрос» и вообще никогда не был на фронте — отловом людей занимался на профессиональной основе. Тогда как стрелявший неожиданно оказался как раз списанным ветераном.

Тем не менее в среде «истинных патриотов» позиция практически однозначная: любые такие попытки бунта нужно подавлять железной рукой. Причем душить не только исполнителей, а и тех, кто им сочувствует, — с прямыми призывами к расправам.

«Это прецедент, который надо наказать жестко, безотлагательно, хирургически точно. Первое — суд с требованием максимально жесткого наказания для убийц. Второе — компенсация и полная социальная поддержка семье погибшего бойца. Третье, и не менее важное — мониторинг всех аккаунтов, которые злорадствуют из-за смерти украинского военного. Те, что за границей, — забанить, объявить подозрения и постепенно вытаскивать через Интерпол, etc. Те, что в Украине, — приоритетное привлечение на обороноспособность страны», — заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, предположив, что те, кто радуется убийству военного, «завтра будут подсвечивать врагу каждого из нас как цель для российских ракет».

Имея в виду, конечно же, себя.

К дискуссии, развернувшейся вокруг авторитетного мнения «матери дронов», тут же присоединились лучшие люди страны: оставшийся без грантов USAID журналист Вахтанг Кипиани горячо поддержал инициативу, а сотрудник киевской IT-компании Kologlobal Андрей Пилипенко в ее развитие заявил, что «создать программное обеспечение для отслеживания комментариев вполне возможно. Как и обойтись без Интерпола, силами арабских подростков, нанятых за 200 баксов: «Шило в печень — и привет туристу».

Но если это, скажем так, «лидеры общественного мнения» без особых полномочий, то командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый уже вряд ли обнародовал бы не согласованное с кем положено мнение. Он указал на перейденные «красные линии», призвав к «молниеносной и жесткой реакции власти» как единственно возможной: «Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей мы получим еще больше убитых в тылу побратимов».

Естественно, СБУ, никак не способная повлиять на решение проблемы, тут же начала стремительно раскрывать каких-то непонятных агентов и подпольные организации. Во Львове схватили девушку, у которой в сумочке якобы было семь килограммов тротила, — злоумышляла по заданию ФСБ. В пяти областях, включая Полтавскую и Одесскую (явно для перекрытия нехороших инфоповодов, включая ракетные удары), задержали «пособников РФ, которые хотели создать «повстанческое движение», чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине».

Потому, что общий рефрен и слов, и действий — «жесткое наведение порядка в тылу». То есть установление военной диктатуры. Причем сплошь и рядом с ремаркой, «на которую не способен слабак Зеленский».

Зато с другой стороны, в широких народных массах на последние новости смотрят с чрезвычайным одобрением — это сквозит и в комментариях под призывами вешать и жечь «ухыллесов», и в частных беседах. Даже под постом Берлинской люди рассказывают о произволе в отношении своих родных или кого-то из знакомых.

Некий аноним, к примеру, указывает, что пирятинский бедолага, сложивший голову на заправке, вообще не имел права конвоировать гражданских с автоматом. Мол, если «военный ТЦК берет автомат для «сопровождения» гражданских, то это лишь вопрос времени, пока брат, отец или кто-то еще установит справедливость, которой нет». И кивает на действия властей в 2014 году, когда те, кто стрелял в гражданских, были сплошь преступниками и негодяями.

Однако это необязательно означает, что нападения на сотрудников ТЦК станут массовым явлением. А вот в том, что будут предприняты некие меры противодействия, — в этом собеседник ИА Регнум в Киеве не сомневается. По его информации, уже обсуждается порядок выдачи военным дополнительного оружия и разрешения стрелять на поражение в любой угрожаемой ситуации, что сразу собьет градус насилия.

Хотя при этом увеличит масштаб проблемы.

«В любом случае возмущение людей и убийство фактических подельников Зеленского будет возрастать, и остановить это можно только прекращением противоправных действий. А они вряд ли остановятся, ТЦК продолжают свирепствовать и похищать людей. Так что очень многие из тех, кто попал в натовскую ЧВК «ВСУ», будучи избитым на улице и запакованным в бус, будут желать мести. Как и родственники тех, кто погиб. Я думаю, волна убийств будет долгой и беспощадной. А если власти дадут разрешение на применение оружия — мы еще увидим уличные перестрелки, и это закономерный итог режима. Люди убедились, что ТЦК и полиция превратились в тех же полицаев, которые занимались уничтожением украинцев при Гитлере», — говорит ИА Регнум глава запрещенной на Украине партии «Держава» Дмитрий Василец.

Если вести логическую линию в стиле генерала Драпатого, то красные линии его коллеги перешли первыми, когда в ТЦК стали умирать эпилептики, когда там избивали и калечили тех, кто пытался брыкаться, когда на войну отправляли натурально инвалидов. Потому, что сотрудникам платят за «поголовье», а не за качество.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ㅤ

Именно из-за отсутствия «молниеносной и жесткой реакции власти» тогда всё и полетело куда там оно летит. То, что случилось всего лишь за выходные, это «Ну, погоди!» наоборот — зайцы начали гонять волков, и их ненависть, как справедливо заметил в беседе с ИА Регнум известный украинский блогер и музыкант Тарик Незалежко, не купить за рубли.

«Та ненависть, которая сформировалась у украинцев по отношению к тэцэкашникам, — она святая, ее можно только заслужить. И для этого делалось всё. В целом Зеленский смог сотворить невероятное: в XXI веке вернуть на территорию Украины настоящее рабство. Конечно, дальше режим попытается дозакрутить гайки. Но ведь может сорваться резьба, и ситуация станет еще хуже: нет ничего опаснее человека, которому нечего терять. А Зеленский сотоварищи делают всё для того, чтобы большей части мужского населения было терять нечего»,— уверен он.

Потому что это уже давно не протест против ТЦК, ВСУ или войны — это протест против несправедливости. А без устранения несправедливости невозможно и устранение протеста.