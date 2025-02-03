Несколько дней назад спецпосланник президент США Ричард Гренелл посетил Каракас. Встретили его с размахом: в аэропорту присутствовал сам Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи и глава правительственной делегации Венесуэлы по национальному диалогу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Интересно, что о визите объявили буквально в последний момент, во время конференции специального посланника Трампа по Латинской Америке Маурисио Клевер-Кароне, который порекомендовал Каракасу «внимательно выслушать послание Гренелла, ведь в конечном итоге будут последствия».

По итогам встречи президента Николаса Мадуро и спецпосланника Гренелла руководство Венесуэлы опубликовало коммюнике. Согласно его тексту, переговоры прошли в рамках взаимного уважения и затронули различные вопросы, представляющие интерес для обеих стран.

Среди таковых — миграция, негативное влияние экономических санкций против Венесуэлы, американские граждане, вовлеченные в преступления на территории Боливарианской республики, а также целостность политической системы самой Венесуэлы.

Оппозиция предсказуемо сообщила, что проводились вовсе не переговоры — посланник Трампа прилетел исключительно угрожать, требуя от Мадуро принять всех венесуэльских «преступников», депортированных из США, а также освободить американских граждан, находящихся в местных тюрьмах по различным обвинениям (в основном в шпионаже и попытке госпереворота).

Фактическое признание

Действительно, в итоге переговоров американская делегация улетела с шестью соотечественниками на борту. Все были освобождены из местных тюрем, где содержались как «участники покушений на Николаса Мадуро». Все наперебой выдавали благодарности Дональду Трампу и поговорили с ним по телефону сразу же после посадки в самолет.

Тем не менее представители оппозиции — а вместе с ними и некоторые члены Республиканской партии — остались крайне недовольны случившимся.

Размах, с которым встречали Ричарда Гренелла, его публичное дружелюбие с «врагом демократии», трансляция встречи по государственному ТВ и вполне лояльное коммюнике по итогам — всё кричало о том, что Белый дом фактически признал правительство Мадуро, хотя там всю дорогу и утверждали обратное.

Эллиот Абрамс, который был специальным посланником в Венесуэле и Иране во время первого срока Дональда Трампа, сообщил, что время для такого визита выбрано «ужасное».

Ведь встреча с лидером Боливарианской республики будет использована тем для укрепления легитимности и демонстрации того, что американцы признают его президентом. Если задача состояла в том, чтобы донести жесткое послание и потребовать принять обратно мигрантов, президенту США стоило бы сделать это самому и на расстоянии, никого не отправляя в Каракас.

Сам Трамп, отвечая на вопрос о том, легитимизирует ли этот шаг правительство Мадуро, ответил: «Нет, и мы хотим что-то сделать с Венесуэлой».

Также президент США подтвердил, что был большим противником Венесуэлы и Мадуро — которые не очень хорошо отнеслись к «нам» (видимо, к США), но, «что еще важнее», они «очень плохо относились к венесуэльскому народу».

Однако дальнейшие действия Трампа любви к тому самому народу — на взгляд венесуэльской оппозиции — не продемонстрировали.

Не так уж и плохо

По итогам переговоров Гренелла и Мадуро Венесуэла не только отпустила шестерых американцев, но и согласилась принять депортационные рейсы с венесуэльскими нелегалами. Как обычных, так и преступников, членов банды «Трен-де-Арагуа», ранее признанной в США террористической организацией.

Причем Боливарианская республика согласилась даже отправить за своими гражданами транспорт.

К подобному явно готовились.

Еще за несколько дней до визита Гренелла в Каракас был официально отменен указ Джо Байдена, предоставивший временный легальный статус более чем 600 тысячам венесуэльских мигрантов.

Эта мера до недавних пор позволяла законно находиться и работать в США гражданам тех стран, которые не могут быстро и безопасно вернуться домой из-за вооруженного конфликта или стихийных бедствий.

Таким образом, даже те, кто получил легальный статус на законных основаниях, также будут депортированы. Причем в страну, которая — судя по позиции, декларируемой американскими властями, — вовсю нарушает права человека и не имеет совершенно никаких условий для цивилизованного существования.

Но на данный момент — вопреки ужасу традиционных антивенесуэльских политиков — на ситуацию решено закрыть глаза. Видимо, решили, что всё не так уж и плохо.

Проигрыш ли?

Однако, несмотря на договоренности с Каракасом, морские пехотинцы из армии США уже направлены на территорию Кубы, где располагается печально известная база Гуантанамо. Здешнюю тюрьму планируется подготовить к приему «десятков тысяч нелегальных мигрантов». Тех, кого отправить на родину по тем или иным причинам не получится.

Интересно, что изначально отправить в тюрьму Гуантанамо планировалось как раз венесуэльских нелегалов из числа членов банды «Трен-де-Арагуа». Кого планируют сделать постояльцами после переговоров с Мадуро, пока не известно.

Со стороны кажется, что Венесуэла вроде бы выполнила все условия Штатов. Отправила самолет за своими гражданами, отпустила обвиняемых в покушении на президента заключенных.

Но определенный нюанс все-таки есть. И заключается он в уважительной атмосфере переговоров.

Особенно если сравнивать с Колумбией, которой публично указали на ее место. Или с Панамой, руководство которой после криков о своей независимости объявило о выходе из китайской инициативы «Один пояс, один путь» после кратких переговоров с госсекретарем США.

И это при условии, что и Колумбия, и Панама, и та же Мексика традиционно находились в сфере американского влияния, что никак не уберегло их от демонстративного удара хлыстом.

С Венесуэлой же ситуация другая, и здешняя оппозиция во главе с «избранным президентом» Гонсалесом-Уррутией и фактическим лидером Марией Кориной Мачадо это чувствует.

Возможно, Каракасу чем-то и пригрозили, но постарались сделать это в максимально корректной форме. Кроме того, шесть отпущенных американцев на фоне более чем двух тысяч всё еще остающихся в тюрьмах Венесуэлы слишком уж большой жертвой не выглядят.

Также понятно, что если Венесуэла согласилась забрать всех своих нелегалов, то одним депортационным рейсом дело не ограничится. Значит, теперь из Каракаса в США регулярно будут прилетать представители «враждебного режима». И кто знает, вдруг в итоге они будут говорить не только об обмене заключенными и депортируемыми.

Да, Трамп и Мадуро уже успели обменяться парой ласковых о политике друг друга, но их дела на данный момент говорят о другом. Кроме того, на фоне демонстративного разбирательства деятельности USAID выяснилось, что на поддержку печально известного Хуана Гуайдо выделялись десятки миллионов долларов — отрицательный результат в данном случае всем известен.

Не исключено, что нынешняя оппозиция при таком раскладе на весомую поддержку от Белого дома может не рассчитывать. По крайне мере, пока.