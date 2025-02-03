Пока в Киеве выдвигают условия для потенциальных мирных переговоров, Вооружённые силы России продолжают успешное наступление по всему фронту. По итогам января штурмовые соединения освободили 325 квадратных километров территории ДНР и Харьковской области.

Иван Шилов ИА Регнум

В Донбассе российские войска продолжают наступление с целью полного охвата Покровска — стратегического узла обороны противника. Боевые действия идут одновременно восточнее и западнее города.

По сообщениям с мест, штурмовые подразделения добились очередного успеха, освободив населённый пункт Водяное Второе. Посёлок находится в непосредственной близости от дорожной развязки, где пересекаются шоссе Покровск — Константиновка и автодорога Дружковка — Новосёловка.

Достигнутый успех позволяет закрепить контроль над ключевым маршрутом снабжения ВСУ, нарушив сообщение между двумя узлами обороны противника — Покровском и Константиновкой.

Раньше оборону в этом районе удерживали соединения 47-й бригады ВСУ, которые пытались удерживать фронт даже ценой больших потерь. Но позднее бригаду перебросили в Курскую область, а стратегическое направление осталось без прикрытия.

Вооружённые силы России также продвинулись западнее Покровска, расширив плацдарм в районе населённого пункта Котлино. Наши соединения продвинулись вдоль трассы Т-0406, приблизившись к западным окраинам города на расстояние в пять километров.

Сообщается о боевых действиях и в районе посёлка Удачное. Украинские источники считают, что в ближайшее время захваченный плацдарм будет использован для прорыва к трассе М-30 Покровск — Павлоград — ключевому маршруту снабжения группировки противника в западной части Донбасса.

При этом подразделения Вооружённых сил России, находящиеся южнее и западнее Покровска, не начнут штурм города, пока он не будет полностью окружён. В свою очередь, командование ВСУ осознаёт нависшую над городом угрозу, но не планирует давать приказ на отход, говорит источник ИА Регнум на покровском направлении.

Анна Рыжкова ИА Регнум Торецк. ДНР. СВО. 03.02.2025

«Ждать, что они уйдут, не стоит. Город будут оборонять, даже вопреки здравому смыслу. Уже многие в Telegram-каналах писали, что штурм не то начался, не то вот-вот начнётся. На самом деле настоящий штурм будет, когда силами авиации и арты (артиллерии. — Прим. ред.) начнут выбивать их наблюдательные пункты, опорники. Будет шумно, так что все услышат. Решающая битва уже скоро», — прогнозирует собеседник издания.

Одновременно с операцией по окружению Покровска российские войска продолжают доразведку целей в самом городе и оперативных тылах противника в Днепропетровской области. Украинские источники сообщают об активности разведывательных беспилотников, выявляющих цели для авиаударов.

Киев бросает в бой резервы

У командования ВСУ в Донбассе почти не осталось боеспособных резервов, поскольку самые опытные соединения растащили по другим направлениям. Поэтому в район Покровска всё чаще бросают соединения из числа мобилизованных, которые не прошли необходимой подготовки и не имеют тяжёлых вооружений, заявил в комментарии СМИ офицер ВСУ Антон Чёрный.

«Покровское направление сейчас горячее. И туда закидывают неподготовленных. Без боеприпасов, не умеющих разбирать автоматы, без оружия, без техники», — констатирует Чёрный.

Раньше сообщалось, что Киев латает дыры в обороне бригадами 150-й серии, сформированными в 2023–2024 годах. Бойцы «свежих» подразделений, наловленные в ходе мобилизации, не отличаются высоким боевым духом и зачастую бросают позиции. Также ВСУ сталкиваются с некомпетентностью командного состава уровня роты-батальона, причём офицеры сбегают с позиций ещё раньше рядовых бойцов.

С подобными проблемами столкнулись 155-я, 157-я бригады ВСУ, которые понесли тяжёлые потери в окрестностях Покровска. А боеспособная 59-я бригада противника неоднократно пыталась контратаковать в районе Новоелизаветовки, но понесла потери и откатилась на исходные позиции.

Плацдарм в Харьковской области

По мере продвижения российских войск в Донбассе СМИ всё чаще говорят о подготовке ВС РФ к новому масштабному наступлению на Славянск и Краматорск. В последние месяцы этот район активно готовится к обороне, особенно на фоне стремительно ухудшающейся обстановки в районе Покровска.

В контексте предстоящих боёв за Славянск стратегическое значение приобретает контроль над участком территории, расположенном на стыке территорий ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также в районе Купянска.

Вооружённые силы России расширяют зону контроля возле посёлка Двуречье на правом берегу реки Оскол и севернее Купянска. В результате серии успешных наступательных операций плацдарм был расширен до 65 квадратных километров.

В перспективе успех на Харьковском направлении может позволить прорываться в тыл группировки противника в Славянске, перерезав маршруты снабжения противника, отмечают источники ИА Регнум.

«Штурм Славянска может начаться после того, как мы вновь выйдем к Изюму и Балаклее, чтобы прорваться в Донбасс с севера. Не стоит торопить события, но штурм Купянска и форсирование реки Оскол — очень перспективные, скажем так, мероприятия, которые могут позволить нам вырваться в тыл группировки противника в Донбассе», — добавляет собеседник издания.

Командование ВСУ в районе Купянска стремится зафиксировать линию фронта в районе посёлков Дорошовка и Кутьковка, чтобы не допустить прорыва к городу с севера.

Как и в Донбассе, украинская армия на этом направлении сталкивается с нехваткой резервов и логистическими проблемами.

Ставка на погоду

Аномальная зима усложняет логистику на фронте. Слишком тёплая погода превратила чернозёмы в настоящее болото, в котором вязнет тяжёлая колёсная и даже гусеничная бронетехника. Украинские источники возлагают особые надежды на грядущее похолодание. Ожидается, что в середине недели температура в районе Купянска опустится до минус 10 градусов, а в Покровске — до минус 5.

В условиях распутицы ключевое значение приобретает контроль над шоссейными дорогами. После того как российские войска перехватывают логистические маршруты противника, ВСУ лишаются возможности снабжать гарнизоны «городов-крепостей» окольными путями.

Украинские войска делают ставку на холода, рассчитывая создать резервные маршруты снабжения войск в Покровске, Купянске и на других направлениях. Но, прогнозируют синоптики, зимние холода не продержатся в Донбассе долго. К концу февраля в регион придёт полноценная весна, так что контроль над автодорогами вновь станет критически важен.

При этом сам факт, что в Киеве делают ставку на погоду, говорит о том, что никаких иных надежд у ВСУ просто не осталось. В перспективе украинское командование может разве что попробовать затянуть ход боёв в «городах-крепостях», бьющихся в полном окружении. Но реальных козырей, которые могли бы изменить ситуацию на фронте, в распоряжении Киева нет.