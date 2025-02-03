Утвердившись у власти, глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа совершил первый зарубежный визит. В качестве направления «дебютной командировки» была выбрана Саудовская Аравия, что должно было подчеркнуть заинтересованность новых властей в сохранении тесных связей с передовыми державами арабского мира.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако на практике Дамаск остается сильно ориентирован на Турцию, и попытки балансировать между интересами Анкары и ведущих арабских держав в перспективе могут дорого обойтись новым властям страны.

«Санкционные» поблажки

Сирийскую делегацию в Эр-Рияде принимал лично кронпринц (и фактический руководитель) Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Он представил аш-Шараа членов саудовского кабмина, а также познакомился с теми назначенцами, которых сирийский лидер привез с собой.

Официальный Эр-Рияд не слишком распространяется о деталях правительственных встреч, ограничиваясь лишь броскими формулировками о благополучии, процветании и добрососедстве. Однако даже по сопровождающим заметки фотоотчетам заметно, что новый сирийский лидер был обласкан вниманием всех ключевых фигур королевства.

Саудиты по отношению к Дамаску настроены решительно: после резкого сближения Сирии и Катара (одного из политических и экономических оппонентов королевства) Эр-Рияд ищет способы укрепить влияние на новые сирийские власти.

И одним из инструментов, по замыслу саудовских властей, должно стать посредничество в «мирной реинтеграции» Сирии в мировую экономику. Сирийским властям удалось (не без помощи саудитов) добиться некоторых поблажек со стороны Евросоюза.

Теперь новый Дамаск ожидает, что аналогичный прием сработает и по отношению к США. Вашингтон в начале 2025 года хоть и допустил ослабление рестрикций, но пока не принял окончательного решения. Посредничество и заступничество Саудовской Аравии должно сдвинуть дело с мертвой точки.

С другой стороны, Эр-Рияд вряд ли будет слишком давить на эту тему при взаимодействии с администрацией Дональда Трампа. Высока вероятность того, что Белый дом сочтет уместным выдвинуть в качестве встречного условия нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля. К подобному размену королевство в настоящий момент не готово.

Равно как и не готово поддерживать военные притязания новых властей Сирии с оружием в руках — во всяком случае до момента, пока Дамаск не окажется в орбите влияния саудитов.

Турецкий интерес

Более активное общение сирийских властей с арабскими странами и снижение частоты дипломатических контактов между Анкарой и Дамаском на первый взгляд выглядят как размолвка. Особенно в контексте того, что даты большого визита аш-Шараа в Турцию сдвигались уже несколько раз. Представители арабской интеллигенции, следящие за первыми шагами нового сирийского режима, наперебой утверждают, что в выборе между арабским и тюркским мирами он определился вполне однозначно.

Впрочем, на практике Турцию едва ли беспокоит отложенный визит на высшем уровне: сирийское переходное правительство почти полностью состоит из турецкой креатуры или же настроено по отношению к официальной Анкаре невраждебно. Ожидать, что аш-Шараа попытается менять баланс сил и тем самым ослаблять собственное положение в иерархии, не стоит.

Особенно с учетом того, что одним из публичных обещаний нового президента Сирии стало обеспечение территориальной целостности страны и борьба с «сомнительными парамилитарными силами», и далеко не все разделяют его настрой.

Так, например, сирийские курды (самопровозглашенная Рожавская автономия) не признают полномочия нового правительства и требуют от него значительных уступок; отказываются разоружаться и интегрироваться в обновленные вооруженные силы, пока не получат от Дамаска железных гарантий соблюдения прежних прав и свобод.

Учитывая, что значительная часть политиков в окружении аш-Шараа настроена по отношению к курдам крайне воинственно, новым властям явно потребуются проверенные союзники в борьбе с «курдской вольницей».

И Турция вполне способна воспользоваться ситуацией, усилив военное присутствие под благовидным предлогом помощи сирийским правительственным силам. Обсуждение сделки (пока в кулуарном формате) между Анкарой и Дамаском уже идет.

В роли догоняющего

Турецкие власти оставили без внимания поездку аш-Шараа в Эр-Рияд, уклонившись от провокационных вопросов прессы.

И в этом нет ничего неожиданного. Слишком уж активное перетягивание «дипломатического одеяла» Турцией на себя чревато утверждением внешнеполитического образа Сирии как турецкого сателлита, а не как самостоятельного ближневосточного игрока.

В Анкаре в этом не заинтересованы — куда выгоднее для них получить самостоятельного и сильного арабского союзника, имеющего вес в арабском мире и способного на равных продвигать и панарабскую, и тюркскую повестку.

По схожей схеме ранее складывался турецко-катарский военно-политический альянс. После 2017 года Доха была ослаблена экономической и политической блокадой со стороны соседей, и поддержка Анкары во многом позволила Катару не утратить влияние на Ближнем Востоке.

«Новый Дамаск» пытается повторить данный путь и даже относительно успешно ведет дела с арабским миром. Однако, в отличие от Катара, который даже в период блокады оставался влиятельным игроком, Сирия пока находится скорее на «догоняющих» позициях и вынуждена подстраиваться под саудовские и турецкие «генеральные линии», постоянно контролируя баланс интересов.

Излишний крен в любую из сторон автоматически будет означать спад в отношениях с другим партнером, что в условиях непростой ситуации в самой Сирии рискует в перспективе стать большой проблемой.