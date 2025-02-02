На Литву обрушилась новая напасть — массовое нашествие постельных клопов. Ежегодно их количество увеличивается в стране на 20%. Дезинсекторы свидетельствуют, что если раньше клопы водились в странах Балтии только там, где грязно, то сейчас они массово появляются даже в домах состоятельных лиц.

Global Look Press

Эти кровососущие не только кусают людей, причиняя им неприятные ощущения и заставляя расчесываться до крови, но и распространяют болезни: например, гепатит. Местные специалисты предупреждают, что если ничего не изменится, то до «пандемии» остается один шаг.

Чиновники говорят, что прибалты привозят клопов из турпоездок. О том же, что распространению разного рода паразитов и вредителей способствует местная антисанитария, говорить лишний раз они не любят.

Нашествие кровососов

Литовские дезинсекторы в течение уже некоторого времени бьют тревогу. Когда в 2020 году началась пандемия COVID-19 и власти ввели самоизоляцию, число вызовов сократилось в девять раз. Когда же карантин сняли, клопы вновь резко расплодились. Специалисты объясняют этот факт тем, что их распространение напрямую связано с поездками, а рост популяции начался с 2015 года.

По рассказам экспертов, постельные клопы чаще всего появляются в помещении вместе с принесенными вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Они могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а в тёплое время — и по наружным стенам домов. Рассадником клопов могут стать и чердаки.

Впрочем, этих насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Некоторым утешением для литовцев может служить разве то, что клопиное нашествие — беда отнюдь не только одной Литвы, от нее страдают и государства, традиционно считающиеся развитыми.

«Тенденция такова, что клопов становится больше», — предупреждает специалист-дезинсектор Жигимантас Жалнераускас. А его коллега Вадим Перегородеев рассказывает, что насекомые попадают в дома и в сумках, и с посылками. «Осматривайте картины, розетки, плинтусы…» — рекомендует он.

Люди жалуются, что клопы кусают их по ночам. Укусы могут вызвать аллергию, опасные заболевания. «Клоп — кровососущее насекомое, распространитель болезней. Он переносчик гепатитов A и C», — напоминает Вадим Перегородеев. Литовские врачи свидетельствуют, что покусанные клопами пациенты приходят к ним часто. «После праздников к нам с жалобами на сыпь пришло несколько человек», — сообщила семейный врач Риманте Пакутене-Алексе.

Клопы селятся не только в квартирах, домах, гостиницах, но даже в кинотеатрах. Специалисты предупредили, что от этих крохотных вредителей помогают далеко не все химические средства. Люди порой неосмотрительно приобретают для борьбы с клопами разную «химию», которой сами же потом и травятся.

«После использования некоторых средств люди жалуются на кашель, на першение в горле, на рябь в глазах. В итоге они обращаются к врачам, а клопов уничтожить не могут», — подытожил Жалнераускас.

Нападают в темноте

От проблемы страдают и другие страны Балтии. Так осенью 2022 года «Латвийское телевидение» посвятило засилью клопов один из своих сюжетов. Там рассказали, что в Прибалтике встречается 500 видов этих насекомых, но больше всех способен досаждать человеку в его собственном доме постельный клоп (Cimex lectularius L.).

«Клопы, как вампиры из сказок, нападают только в темноте. Истребить этих кровососов порой очень сложно — не зря говорят, что диван с клопами проще сразу выкинуть и сжечь», — рассказал старший энтомолог рижского Музея природы Угис Питеранс. Он отметил, что клопы способны месяцами спать без пищи, а тело у них плоской формы, что позволяет насекомым пролезать в очень узкие щелки и крайне затрудняет их обнаружение.

Предприятия дезинсекции и дератизации сообщают, что в Латвии сложилась «драматичная» ситуация: к ним регулярно поступают просьбы уничтожить в помещениях мышей, крыс, тараканов, шершней или ос. Но главный вал вызовов, порой по тридцать в неделю, связан именно с клопами.

Специалисты призывают обнаруживать этих кровососов как можно раньше. Паразиты не щадят ни один социальный слой: они осаждают и богатые особняки, и бедные квартиры, и гостиницы любой степени фешенебельности, и учебные заведения. Так, в январе 2025 года политик из Даугавпилса Ольга Петкевич публично пожаловалась на тараканов, оккупировавших городскую среднюю школу № 15. При этом руководство школы осталось очень недовольно тем, что она вынесла сор из избы.

Порой возникают курьезные ситуации, когда сами же люди препятствуют уничтожению насекомых. Так, в августе прошлого года латвийская пресса писала о проблемах девятиэтажки в Елгаве. По зданию, построенному в советское время (строительства нового жилья в Латвии практически не ведется), в огромных количествах ползали тараканы. Однако некоторые обитатели дома наотрез отказались пускать в квартиры вызванных другими жильцами специалистов по дезинсекции.

И хотя местная пресса всячески напирает на возможность привезти клопа из турпоездки, главная причина их распространения (как и прочих паразитов-вредителей) — бедность и антисанитария. И с этим в Прибалтике «всё в порядке». Социальная обстановка в регионе далека от идеальной, многие живут очень скудно — вид целых кварталов в городах наглядно свидетельствует о крайнем неблагополучии их обитателей.

Так, осенью 2022 года «прелести» Литвы феерически продемонстрировал всему миру украинский оппозиционный видеоблогер Анатолий Шарий. Он знаком с Литвой не понаслышке и имеет зуб на местные власти. Его ролики посвящены запущенности и разрухе, царящим в Вильнюсе, а также бедности его жителей.

При этом блогер использовал как свои собственные видеозаписи, когда-то сделанные им в Литве, так и записи, присланные ему анонимными доброхотами.

Для начала подписчики увидели жуткую антисанитарию, царившую в вильнюсском центре размещения беженцев, тамошние загаженные кухни, душевые и туалеты. Затем зрителям показали улицы Вильнюса: трущобные кварталы, обшарпанные, полуразвалившиеся дома, обилие бомжей. «Тотально всё развалено… Стены все облуплены… Отъезжаешь там десять метров от центрального проспекта Гедиминаса — и в лужах, которые там во дворах, можно ловить рыбу», — глумился блогер.

Питательная среда

Литовские СМИ тоже признают, что антисанитария является распространенным явлением. Страна уже многие годы никак не может исполнить требование Евросоюза по замене уличных сортиров на современные туалеты. А в августе прошлого года местная пресса писала, например, о плачевном состоянии студенческого общежития при Вильнюсском техническом университете имени Гедиминаса.

Мать одного из студентов рассказала, что была шокирована состоянием общежития: грязные туалеты, обветшалые стены и полы. При этом с ее сына взяли залог 330 евро и обязали ежемесячно платить 110 евро за проживание. Ей сообщили, что здание собираются подвергнуть ремонту, но, по мнению женщины, там нечего ремонтировать — всё нужно просто сносить.

Аналогичный репортаж в прошлом году был сделан в стенах гимназии искусств имени Витаутаса Микалаускаса в городе Паневежис. Проживающие там пожаловались на условия жизни: «Старые, советских времен душевые, со ржавой плиткой, живущими в них тараканами и плесенью во многих местах». Учащиеся потребовали срочно привести здание в порядок. На это в министерстве образования ответили, что «ресурсы государства ограничены» и «всему свое время».

Также в прошлом году сообщалось, что пассажирам поездов, находящимся на железнодорожном вокзале Вильнюса, средь бела дня досаждают крысы. Причиной стали скопившиеся на вокзале кучи мусора и пищевых отходов. С этой же напастью люди сталкиваются и в собственных жилищах.

«Жители многоквартирных домов чаще жалуются на мышей и крыс в подвалах и кладовках, а владельцы частных домов сообщают о грызунах на чердаках. В последнее время нередко сообщают о грызунах в гаражах. Еще один житель жаловался, что мыши обосновались в автомобиле — ни мышеловки, ни клейкие ленты не помогают, человек боялся, что грызуны выведут автомобиль из строя», — рассказывает Жигимантас Жалнераускас. Он рекомендует литовцам поддерживать чистоту, должным образом утилизировать отходы и регулярно выносить мусор. ·