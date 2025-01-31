В Швеции в прямом эфире в TikTok застрелили 38-летнего иракца Салвана Момику, который в течение семи месяцев подряд проводил публичные акции сожжения Корана. Ни прекратить эти кощунственные акции, ни даже депортировать Момику так и не удалось, несмотря на все попытки. Закончилось всё предсказуемо.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя, возможно, если бы шведское государство отправило Момику в тюрьму уже после первой его акции, оно спасло бы ему жизнь.

Привлёк внимание

Несколько лет назад Швецию охватила эпидемия публичных сожжений священных книг разных религий. Эти кощунственные акции проводили полубезумные либеральные активисты, пользовавшиеся дырами в местном законодательстве. Одним из авторов этого тренда стал выходец из Ирака по имени Салван Момика, перебравшийся в Швецию в 2021 году. Уже на тот момент за его плечами была крайне бурная биография.

Момика родился в христианской семье ассирийцев-арамейцев в городе Каракош. Он бежал оттуда в 2012 году после того, как местный суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (в результате автомобильной аварии) и приговорил к трём годам тюремного заключения.

Во время гражданской войны в Ираке, когда местные христиане подвергались преследованиям со стороны исламских экстремистов, Момика вступил в Ассирийскую патриотическую партию. Он работал охранником в штаб-квартире партии в Мосуле.

После захвата Мосула в 2014-м боевиками ИГИЛ* Момика участвовал в деятельности «Сил народной мобилизации» (СНМ). Так называлась коалиция христианских, шиитских и езидских ополчений, боровшихся против ИГИЛ*. Он появлялся на видео в форме ополченца, присягая на верность шиитским «Бригадам аль-Имам Али», вооружённому крылу «Исламского движения Ирака» (одного из филиалов «Сил народной мобилизации»).

Затем Момика позиционировал себя в качестве одного из предводителей «Бригады духа Божьего Иисуса, сына Марии» (еще один филиал СНМ). Имея политические амбиции, он стал основателем партии «Сирийский демократический союз». Также он стоял у истоков созданной в 2014 году вооруженной организации «Ястребы сирийских сил», поддерживавшей контакты с иракской партией «Вавилонское движение», уверяющей, что представляет интересы христиан, хотя большинство её членов и избирателей — мусульмане-шииты.

В 2017 году Момика, получив шенгенскую визу, сбежал в Германию. Там он объявил о своём атеизме и отступничестве от христианства. В апреле 2018 года беглец подал заявление на получение визы беженца в Швецию.

В апреле 2021-го ему дали трёхлетний временный вид на жительство, но отказали в постоянном ВНЖ. Специалисты миграционной службы уличили его во лжи: Момика солгал о природе своего сотрудничества с «Бригадами аль-Имам Али», утверждая, что был связан с политической организацией, а не с военным ополчением.

Отказ очень раздосадовал Момику, ведь постоянный шведский ВНЖ он рассматривал в качестве «мостика» к гражданству. Более того, эмигрант намеревался баллотироваться в риксдаг (парламент) и наводил связи с членами шведской Христианско-демократической партии.

Позже он попал под следствие — после того, как угрожал ножом мужчине, на пару с которым снимал квартиру. Момику осудили за угрозы, приговорили к условному сроку и общественным работам. Салван хотел как-то привлечь к себе общественное внимание, считая, что так он сможет вернуться к политике. И в качестве своей опознавательной «фишки» он избрал крайнюю исламофобию, что может показаться странным, учитывая, что в своё время он прекрасно уживался с мусульманами из «Сил народной мобилизации».

Момика начал снимать и выкладывать видеоролики, в которых выказывал крайнюю злобу к исламу. По его мнению, последователи этой религии являются «фанатиками-угнетателями» и якобы несут ответственность за разрушение его родины, которую он называет «Месопотамией».

Шесть Коранов

Для того, чтобы привлечь внимание, одних роликов оказалось мало. На дальнейшие действия Момику вдохновил пример ультраправого активиста Расмуса Палудана, который сжигал Коран на шведской территории в апреле 2022-го и январе 2023-го. Решив последовать этому примеру, «акционист» в 2023-м купил экземпляр Корана и подал в полицию заявление о проведении «публичной акции» возле посольства Ирака в Стокгольме.

Но к его разочарованию полиция ему сначала в этом отказала. После выходки Палудана власти не желали рисковать, провоцируя многочисленную исламскую общину Швеции. По словам Момики, ему стало «очень грустно и больно».

В беседе с прессой иракец заявил, что «решение полиции поддерживает исламских террористов в Швеции и Европе». Одновременно с ним заявку на кощунственную акцию подал и другой человек — чернокожий гражданин Швеции Крис Макундул. И тоже получил отказ.

Момика и Макундул обратились в суд, и там приняли постановление, полностью удовлетворившее святотатцев: им выдали испрашиваемое разрешение. Однако Макундул струхнул и сжигать Коран не стал. А вот Момика не сумел вовремя остановиться и 28 июня при большом скоплении прессы спалил священную книгу в центре Стокгольма.

Акция предсказуемо вызвала шквал возмущения у проживающих в Швеции мусульман. Крайнюю степень негодования выразили Турция, Саудовская Аравия и Иран, обвинившие шведские власти в потворстве кощунству. Марокко и вовсе отозвало своего посла из Швеции, а Ирак попросил выехать шведского посла. В этой стране власти родного города Момики предложили тому, кто его убьёт, награду в 2 млн долларов и отделанный золотом Коран. Правительство же Ирака просто потребовало его экстрадиции.

Удивительно, но Момика на некоторое время стал фактором геополитики.

Турция в течение четырЁх месяцев блокировала вступление скандинавской страны в НАТО, и одной из причин этого Стамбул называл нежелание шведских властей остановить святотатца. Впрочем, как вскоре выяснилось, принципиальность Стамбула дутая: Турция согласилась на вхождение Швеции в альянс, а Момика продолжал свои выходки.

Первый сожжённый им Коран оказался далеко не единственным. 20 июля 2023 года он под охраной шведской полиции, оградившей его от разъяренных верующих, спалил ещё один экземпляр священной книги мусульман — и снова под стенами посольства Ирака. Менее чем через две недели, 31 июля, он сделал это уже возле здания шведского парламента.

3 сентября 2023 года Салван Момика появился с Кораном под мышкой на одной из площадей города Мальме. И всё повторилось — щёлканье зажигалки, языки пламени, охватившего страницы книги. 21 октября 2023 года «беженец» сделал это в Стокгольме, на площади Бенни Фредрикссона.

Шведские чиновники схватились за головы. Нужно было срочно что-то делать, поскольку выходки Момики превращали Швецию едва ли не в главного врага огромного мусульманского мира. Это могло навлечь на страну самые печальные последствия: в шведской полиции сообщили, что уровень террористической угрозы резко повысился. Однако в глазах шведского законодательства кощунствующий переселенец не совершил ничего такого, за что его можно было бы посадить в тюрьму. Более того, ему была выделена полицейская охрана — как человеку, ежедневно получавшему угрозы. Охрана «борца с исламом» обошлась стране в 5 млн крон.

В октябре 2023 года шведское государство всё же решилось депортировать Момику по всей совокупности его «подвигов». Тот успел подать апелляцию, которую отвергли. Но встал вопрос о том, куда именно его депортировать. В родной Ирак, по мнению шведских чиновников, нельзя — поскольку там, дескать, Момике «грозят пытки и бесчеловечное обращение». Поэтому ему выдали временный вид на жительство сроком на несколько месяцев.

А тем временем он придумал новый способ «троллить» мусульманскую общественность — объявил, что поддерживает Израиль и прилюдно сжёг флаг Палестины. 25 февраля 2024 года он снова сжёг Коран — уже в шестой раз. Тогда же, в феврале 2024-го, в шведском миграционном суде ещё раз подтвердили, что хотели бы депортировать Момику и запретить ему въезд сроком на пять лет.

Следующий в очереди

После этого Момика спешно засобирался в соседнюю Норвегию. «Швеция принимает только террористов, которым здесь предоставляется убежище и защита, а философы и мыслители изгоняются из страны», — негодовал активист в беседе с изданием Expressen.

Вскоре разнеслись слухи о том, что в Норвегии его убили. Но в начале апреля 2024 года стало известно о том, что осквернитель жив, здоров и скоро будет депортирован обратно в Швецию. Оказалось, что во время регистрации заявления о предоставлении убежища он заявил, что норвежские власти поспособствуют, мол, его смерти, если вернут в Швецию. Однако тамошние органы безопасности пришли к выводу, что «философ и мыслитель» сам своим присутствием угрожает Норвегии.

Срок действия разрешения Момике на временное проживание в Швеции истёк в середине апреля 2024 года. Но это вовсе не привело к его выдворению — он подал заявление на получение нового разрешения на жительство, а шведское Миграционное агентство повторно рассмотрело вопрос о том, можно ли депортировать его на родину.

В соответствии со шведским миграционным законодательством эта процедура могла повторяться бесконечно — до тех пор, пока агентство не решило бы, что Ирак стал достаточно безопасен, чтобы выставить туда провокатора.

При этом, однако, на него в августе прошлого года завели дело о разжигании расовой ненависти — приговор собирались вынести вчера, 30 января 2025 года. В связи с этим Момика заявил, что удивлён обвинениям, но рассчитывает на полное оправдание: «Я знаю, что Швеция и шведское общество защищают свободу слова и свободу людей критиковать и подвергать сомнению религию».

С самого начала было понятно, что выбранный им способ громко заявить о себе не очень-то совместим с жизнью. Его убийство стало вопросом времени, что и произошло в ночь с 29 на 30 января. На тот момент он находился в арендуемой им квартире в стокгольмском пригороде и вёл прямую видеотрансляцию в TikTok, которую смотрели более двух тысяч человек.

После 23:00 из района поступила информация о стрельбе, на место направились полицейский патруль и бригада «скорой помощи». По словам зрителей, смотревших трансляцию, Момика сказал, что собирается выйти на балкон покурить. Вскоре после этого раздались четыре выстрела. Прокурор Расмус Ёхман подтвердил, что приезжий мёртв — его нашли с несколькими пулями в голове. К расследованию дела подключилась Полиция безопасности Швеции (Säpo).

Началась широкомасштабная полицейская операция. Уже через несколько часов шведские силовики задержали пятерых человек в возрасте от двадцати до шестидесяти лет, которые, судя по всему, участвовали в убийстве Момики. Четверо из подозреваемых ранее не привлекались к уголовной ответственности, а пятый в 2020 году был осуждён за мелкое правонарушение, связанное с наркотиками. Из автомобиля одного из подозреваемых изъяли огнестрельное оружие.

Мотивы их поступка ясны — это мусульмане, мстившие человеку, объявившему себя непримиримым врагом их религии. Примечательно, что ту скорость и сноровку, которые продемонстрировали шведские правоохранительные органы при поимке убийц осквернителя Корана, они показывают не так уж часто, судя по количеству нераскрытых насильственных преступлений.

Вообще, реакция шведских властей примечательна.

Премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что службы безопасности страны расследуют возможные связи убийц Момики с иностранными державами. Вице-премьер Эбба Буш назвала убийство «угрозой нашей свободной демократии».

А вот сообщник Момики Салван Наджем, фигурировавший рядом с ним на некоторых видео в момент сжигания Коранов, фактически обвинил шведские власти в соучастии. По его словам, убийство Момики стало возможным из-за того, что власти ранее постановили лишить его полицейской охраны. Наджем утверждает, что сразу после гибели подельника он получил угрозы убийства от «1200 мусульман» и считает себя «следующим в очереди».

*Террористическая организация, запрещенная в России