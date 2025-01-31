Несмотря на массовые акции протеста, организованные Брюсселем и Киевом, премьер Словакии удержался в седле.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером в четверг, 30 января, словацкий политикум удивлённо наблюдал за разворотом самолёта премьер-министра страны Роберта Фицо над Брюсселем.

Правда, он не был похож на легендарный «разворот над Атлантикой» российского премьера Евгения Примакова в 1999 году, ведь его формальной причиной стал технический сбой в авиадиспетчерской службе Бельгии Skeyes. Из-за этого больше часа ни один самолёт не мог приземлиться или взлететь в аэропортах Антверпена, Остенде, Шарлеруа, Льежа и Брюсселя.

Сбой оказался очень уж на руку Киеву и Брюсселю, ведь Фицо направлялся в столицу ЕС на переговоры о поставках газа в Европу через Украину. Хотя бельгийские авиадиспетчеры достаточно оперативно решили проблему, переговоры перенесены на неопределённый срок.

Украинский след

Как известно, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию, и из стран ЕС от этого больше всех пострадала именно Словакия.

«Наш враг — Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии», — сказал Фицо 28 января на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента. Премьер Словакии также прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Фицо заявил, что украинскому президенту больше ничего не остаётся, «кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана», а сам он «надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений». Он повторил, что его правительство считает «наиболее реалистичным» вариантом только восстановление транзита российского газа — например, покупать его на российско-украинской границе, «и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины».

Но транзит газа — далеко не единственная, а в последние дни ещё и не главная проблема в словацко-украинских отношениях.

30 января глава полиции Словакии Яна Машкарова заявила, что из страны вышлют гражданина Украины в связи с секретным докладом Словацкой информационной службы (SIS) о подготовке государственного переворота. На вопрос, только ли один человек причастен к предполагаемому перевороту, Машкарова ответила, что «не может дать никакой дополнительной информации».

Reddit Около 60 тысяч словаков собрались на центральной площади словацкой столицы Братиславы, чтобы выразить протест против политики премьер-министра Роберта Фицо. 2025

Очевидно, что речь идёт об акциях протеста, которые были организованы 24 января руководимой из Брюсселя словацкой оппозицией и прокиевской организацией «Мир Украине», куда входят, в том числе, украинские беженцы. Акции получились действительно беспрецедентными, только в центре Братиславы собралось более 50 тысяч человек, а в целом по стране — около 100 тысяч.

Владимир Зеленский публично поддержал эти акции, написав на платформе Х: «Братислава — не Москва, Словакия — это Европа» и добавив видео митинга в Братиславе. В ответ Роберт Фицо сказал, что ему было смешно, когда он увидел это. По его словам, это «неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики» со стороны Зеленского.

Говоря о протестующих, Фицо отметил, что треть из них — украинцы, «которые выступают против словацкого правительства». «Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство», — сказал он, прямо намекая на предоставляемую беженцам социальную помощь. При этом ранее премьер Словакии не исключал, что если Киев не изменит свою позицию по транзиту газа, то помощь беженцам с Украины может быть резко уменьшена.

Впрочем украинский след оставляют не только украинцы. В пятницу 31 января на пресс-конференции Фицо озвучил информацию, полученную от спецслужб: «Могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, «Грузинский национальный легион»*. Это военная организация, которая является частью украинской армии».

Эскалация напряженности

Стоит отметить, что спецслужбы Словакии за несколько дней до протестов предупредили о «долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны». 21 января состоялось закрытое заседание парламента Словакии, на котором Роберт Фицо зачитал доклад SIS о выявленных угрозах национальной безопасности.

Это был сильный удар по оппозиции, в первую очередь потому, что ей пришлось отозвать своё предложение о голосовании в тот день вотума недоверия правительству: необходимых голосов у оппозиционеров всё равно не было, а устроить шоу для публики на закрытом голосовании невозможно.

На следующий день Фицо заявил, что на территории Словакии действует «группа экспертов», которая занималась «событиями в Грузии», а также протестами на украинском Майдане. Он отметил, что за этой группой ведется строгое наблюдение. Фицо также рассказал, что группа планирует положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.

«В нормальном демократическом государстве, которое уважает верховенство права, силы безопасности принимают меры. Приезжают силы, которые предназначены для этого, и, конечно, начинают наводить порядок», — сказал он.

В этот момент «все телевизоры мира» будут включены и будут показывать кадры полицейской акции, заявил Фицо, добавив, что за этим последуют массовые протесты и захват власти в стране. Потому, по словам премьера, он обратился к президенту Словакии Петеру Пеллегрини с предложением созвать 23 января заседание Совета безопасности, где и обсудить сложившуюся ситуацию. Ради этого Фицо даже отменил запланированную поездку на форум в Давосе.

К тому времени словацкие оппозиционные СМИ сообщили, что в ходе выступления на закрытом заседании парламента Фицо сравнивал нынешнюю ситуацию с событиями 2018 года. Тогда, реагируя на убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка, в стране поднялись массовые протесты, заставившие Фицо покинуть премьерский пост, хотя никаких формальных обвинений против него так и не выдвинули. Политик тогда публично заявлял, что протесты 2018 года координировались извне.

Правда, тогдашний президент Словакии Андрей Киска отказался по просьбе Роберта Фицо созвать заседание Совбеза — в отличие от Роберта Пеллегрини, чья партия «Голос» (Hlas-SD) входит в правительственную коалицию. Более того, президент после заседания поддержал главу правительства, в том числе заявив о наличии рисков государственного переворота.

Кадр из видео Украинцы на протесте против премьер-министра Роберта Фицо. Братислава. 2025

«Ситуация в Словакии серьёзная. Даже с моей точки зрения, как политика с большим стажем, она имеет признаки целенаправленной эскалации напряженности, с целью… выхода за рамки мирных протестов», — сказал Пеллегрини. Он не стал объявлять чрезвычайное положение или запрещать анонсированные протесты, однако решимость спецслужб и властей явно возымела действие на оппозиционеров.

Вечером 23 января организаторы массовых акций сами обнародовали текст сообщения, которое ранее было разослано ими в низовые структуры, и на основании которого, по словам оппозиционеров, их обвиняют в подготовке переворота. В нём, в частности, была команда «подготовить протесты на семь недель вперед, чтобы усилить общественное давление на ответственных чиновников, сохраняя при этом ненасильственный характер».

Отметим, что «ненасильственный характер» подобных акций хорошо известен всем по снайперским винтовкам на «майдане» в Киеве и стрельбе фейерверками в Тбилиси.

Коалиция под угрозой

Протесты 24 января, несмотря на обилие оскорбительных и нецензурных лозунгов, всё же прошли мирно. Свою роль в этом сыграло и то, что в тот же день из партии «Голос» были исключены два депутата, которые на самом деле давно перешли на сторону оппозиции — Самуэль Мигаль и Роберт Шалитрош. Поскольку в созданную Мигалем неформальную депутатскую группу «Голос разума» входят ещё два депутата от этой партии — Ян Ференчак и Роман Малатинец, а в правящей коалиции всего 79 депутатов, оппозиционеры заявили, что «у Фицо нет необходимого большинства в 76 голосов», и они вновь вынесут на голосование вотум недоверия правительству.

Однако 28 и 29 января депутатов от оппозиционных фракций в парламенте Словакии ожидал холодный душ.

Ни во вторник, ни в среду им просто не удалось открыть заседания по вопросу о вотуме, поскольку коалиционные фракции на них не являлись. Максимальное число присутствующих составило 58 парламентариев, то есть не пришли даже некоторые оппозиционные политики. Не было ни ренегатов из «Голоса», ни ещё троих фрондёров — так называемой «группы Рудольфа Гуляка», которая покинула фракцию входящей в коалицию Словацкой национальной партии (СНП), но не саму коалицию.

Правда, с «группой Гуляка» премьер всё же рассчитывает найти общий язык. Она вышла из фракции СНП из-за спора о должностях, но при этом полностью поддерживает нынешнюю позицию Фицо на нормализацию отношений с Россией, поэтому продолжает голосовать вместе с коалицией. Именно поэтому в правительстве надеются уже вскоре договориться с этой группой и уже объявили о возможных кадровых изменениях.

Кризис вокруг «группы Мигаля» выглядит гораздо более серьёзным, поскольку эти депутаты резко выступают против курса Фицо, повторяя риторику оппозиции. В ответ в партии «Голос» обвиняют «раскольников» в попытках шантажа. Мол, те требуют не коррекции курса, а должностей для себя: министра внутренних дел, главы военной разведки, вице-спикера и замглавы партии. Кстати, поскольку из партии исключили только двух депутатов группы, вполне вероятно, что двое оставшихся всё же получат свой кусок кадрового пирога.

Оценивая нынешние расклады внутри коалиции, старший научный сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук Юрай Марушак прогнозирует, что если Фицо не найдет выхода из кризиса, то уже к марту он может окончательно лишиться парламентского большинства. Соответственно, досрочные выборы могут пройти уже в сентябре 2025 года.

Сам премьер также не исключает таких выборов, называя их «техническим решением», которое позволит найти выход из сложившейся ситуации. Но добавляет, что не считает это «хорошим политическим решением».

Чтобы избежать досрочных выборов, Фицо нужно не только «забетонировать» существующее большинство, но и добавить к нему новых участников, пусть даже неформальных.

Именно этим можно объяснить последнюю инициативу премьера — закрепить в Конституции Словакии существование только двух полов. «Никто здесь не будет вертолётом, лебедем, котом или медведем. Здесь будет либо мужчина, либо женщина», — заявил Роберт Фицо 25 января.

Инициатива адресована прежде всего одной из оппозиционных партий — Христианско-демократическому движению (KDH). Это одна из старейших в стране партий, после долгого перерыва вернувшаяся в парламент. Христианские демократы уже заявили, что не исключают поддержку этой поправки в Конституцию.

Таким образом, Фицо надеется расколоть оппозицию и привлечь к большинству христианских демократов — либо всю фракцию, либо отдельных депутатов.

Удастся ли четвёртому правительству Роберта Фицо таким образом избежать развала коалиции и досрочных выборов? Пока сказать сложно. Однако ясно одно: политик, переживший несправедливую отставку в 2018 году и покушение от рук проукраинского фанатика в 2024-м, будет бороться за сохранение власти до конца.

* признан террористическим и запрещен в РФ