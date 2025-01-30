Администрация Дональда Трампа, только попав в Белый дом, начала бороться с комплексом «пьяного моряка» правительства США. Речь идёт о старом американском выражении, используемом в отношении тех, кто занимается расточительством и тратит деньги как не в себя.

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В таком положении уже давно находится и американское государство, которое довело ситуацию до самого настоящего бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Под занавес президентства Джо Байдена дефицит госбюджета США достиг рекордных в некризисный период значений в 6% от размера американской экономики. В абсолютных цифрах это около двух триллионов долларов. Подобный колоссальный дефицит привёл к стремительному росту госдолга, который сейчас повышается примерно на один триллион каждые 90–100 дней.

Причём занимать деньги приходится по изрядно выросшим ставкам в 4–5%, что накладывает дополнительную нагрузку на американский бюджет. Обслуживание госдолга становится одной из ключевых статей расходов США — на это уже уходит более 1,2 триллиона долларов из общего бюджета около 6 триллионов. Размер выплачиваемых процентов уже превышает военные и многие социальные траты.

Такая ситуация является форс-мажорной даже для страны, которая печатает самую популярную в мире валюту. К тому же и эмиссия доллара сильно сократилась за последние три года на фоне роста инфляции и закручивания гаек в монетарной сфере.

Демократы пустили всё на самотёк и отказались хоть как-то разрешать острый бюджетный кризис. Он в итоге достался по наследству Трампу, который с ходу ищет варианты сокращения госрасходов. Но с этим изначально возникают сложности.

Три основные статьи бюджета — социальная сфера, оборона и обслуживание госдолга — де-факто являются «неприкасаемыми». На остальное же — вроде функционирования спецслужб, гражданских министерств и так далее — приходится не так много денег. Даже если полностью распустить все эти структуры, бюджет США всё равно останется дефицитным.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не попытался расширить границы допустимого в американской политике. Поэтому новоиспечённый президент США уже спустя неделю после начала своего второго срока принял резонансный указ о приостановке выделения любых федеральных грантов отдельным штатам. На них в бюджете Вашингтона уходит более одного триллиона долларов.

Транши в основном используются для поддержания убыточных программ медстрахования, содержания образовательной сферы и развития инфраструктуры.

Решение Трампа вызвало настоящую панику у властей американских штатов. Хаоса добавило и прекращение работы государственных порталов, через которые они получали все федеральные субсидии.

У многих мегаполисов в США вроде Нью-Йорка и Сан-Франциско до 10–12% городского бюджета формируется за счёт помощи правительства США. В конечном счёте систему кое-как восстановили, а демократы бросились судиться с Трампом, требуя признать его решения неконституционными.

Произошедшую оказию можно смело назвать генеральной репетицией дефолта США. Всё то же самое случилось бы, если бы американскому правительству пришлось объявить банкротство по своим долговым обязательствам. Штаты перестали бы получать помощь, и для многих из них это стало бы настоящим кризисом.

В первую очередь под ударом оказываются Калифорния, Иллинойс и Нью-Джерси — проблемные «демократические» штаты с колоссальными долгами и туманными перспективами в будущем.

Как бы ни сложились судебные баталии, Трамп в любом случае будет пытаться сократить бюджетную подпитку штатов и мегаполисов, контролируемых демократами, не желая финансово поддерживать своих оппонентов.

Намёк Вашингтона понятен — нужно учиться жить по средствам. Ведь в следующий раз федеральных денег может совсем не оказаться. И тогда многие американские штаты окажутся в положении, которое будет напоминать Россию времён начала 90-х годов. А там один шаг и до «парада суверенитетов», если правительство США потеряет контроль над ситуацией.

Одновременно команда Трампа пытается устроить массовые отставки чиновников в Вашингтоне.

Увольнения бюрократов в США — всегда очень сложный и трудоёмкий процесс: их серьёзно защищают профсоюзы и судебные прецеденты. Пока что советники президента придумали сценарий «самоочищения» вашингтонского болота: они предлагают чиновникам добровольно уходить в отставку с обещанным «золотым парашютом» в виде шестимесячной зарплаты.

В дальнейшем же республиканцы надеются обойти регламенты работы чиновников и вместо увольнения отдельных бюрократов закрывать целые департаменты, чтобы можно было массово чистить госаппарат.

Это до боли напоминает опыт позднего Советского Союза, где тоже сложно было увольнять конкретных чиновников, поэтому ликвидировали отделы и управления.

В случае успеха это позволит Трампу подсократить расходы на бюрократию и одновременно избавиться от своих оппонентов в Вашингтоне, готовых саботировать действия новой администрации.

Кроме внутренних траншей, под нож отправляются и внешние. Это одно из самых простых для Трампа решений. Ведь выделение помощи другим странам традиционно является очень непопулярным в США. И нет никаких категорий избирателей, которых это напрямую затрагивает.

Первым делом заморозили работу агентства USAID — созданного 60 лет назад бегемота с десятью тысячами сотрудников и бюджетом 60 миллиардов долларов ежегодно.

USAID финансирует деятельность самых разных НКО по всему миру — от Африки и Южной Азии до Украины и Восточной Европы. Какие-то занимаются чисто гуманитарными проектами, другие неприкрыто продвигают интересы США и устраивают хаос в своих странах.

Это очень непрозрачная и коррумпированная сфера, в ней крутятся десятки миллиардов долларов, контроля за которыми нет. Теперь её ждёт давно назревший 90-дневный аудит, который явно переживут не все. Многие НКО уже заранее сообщают о неизбежном закрытии из-за заморозки грантов.

Команда Трампа воспринимает USAID и связанные с агентством НКО как тусовку Демпартии, которая через серые схемы «кормится» за счёт американского бюджета. Есть и целый ряд прямых претензий к работе поддерживаемых организаций.

Например, некоторые из них вроде «Врачей без границ» оскандалились своим участием в помощи нелегалам на южной границе США. Они помогали мигрантам добираться до Америки и получать убежище. Для республиканцев это очевидный пример антигосударственной политики.

К тому же для Трампа активность НКО, скорее всего, не видится чем-то особенно важным. Он в целом довольно скептически настроен к концепции «мягкой силы» и готов вернуть США и весь мир в эпоху силы грубой, где всё решается силовыми методами и жёстким давлением. Например, через ту же тарифную политику, которую Трамп так любит. Заодно ещё можно подпортить жизнь демократам и лишить их бюджетной кормушки.

Сопутствующим ущербом в этих бюджетных войнах стала Украина, которая с ходу после инаугурации Трампа лишилась немалой части поступавших из Америки траншей.

Впрочем, это вполне укладывается в концепцию новых властей, которые будут в дальнейшем перекладывать ответственность за финансирование украинского проекта на плечи европейцев.

Другие проигравшие — это корпорации в сегменте «зелёной экономики» США, которых тоже будут лишать щедрых субсидий эпохи Байдена. Под нож наверняка пойдут и многие другие программы. Это может позволить Трампу хотя бы отчасти купировать бюджетный кризис, хотя разрешить его вряд ли удастся.

Но и такие сокращения госрасходов будут иметь серьёзные долгосрочные последствия и внутри США, и вовне. Америка затягивает пояса на фоне своих финансовых неурядиц, и большое количество нахлебников по всему миру, живущих за счёт дяди Сэма, ждут очень суровые времена.