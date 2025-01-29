Пожалуй, ни один ракетный удар не наносил Украине такого ущерба, как решение Дональда Трампа приостановить финансирование всех проектов по линии USAID в связи с необходимостью «привести эти программы в соответствие со своими внешнеполитическими целями».

Иван Шилов ИА Регнум

Заморозка программ внешней помощи США касается, конечно, не только Украины, но именно там новости из-за океана вызвали настоящую панику и состояние, близкое к тяжелой депрессии. Ведь именно эта страна была одним из крупнейших «полигонов» для деятельности американских грантовых программ, раздававших деньги на самые разные нужды.

Только с начала 2022 года, по данным официального сайта Агентства по международному развитию США, оно предоставило Украине 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи, 5 млрд долларов помощи на развитие и более 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

«Со сворачиванием программы USAID Ukraine мы потеряем поддержку школ, университетов, больниц, прифронтовых городков с гуманитарными проблемами. Молчу о целом пласте культурного контента, свободных медиа и антикоррупционных редакций. Все они двигали страну вперед. Теперь под угрозой», — заламывает руки журналистка Янина Соколова*.

Однако переживает она, конечно же, не про школы, а про то, что теперь больше некому заниматься «развитием демократии и свободы слова», что многие годы было главной задачей грантодателей. Как заявила директор Института массовой информации (одного из радетелей «свободы слова») Оксана Романюк, «почти 90% украинских медиа выживали благодаря грантам». То есть контролировались Западом через финансовый ошейник и работали в рамках предписанной повестки.

Очевидно, стоит немедленно напомнить, что именно такие СМИ сыграли ведущую роль сначала в расшатывании политической ситуации в период президентства Леонида Кучмы, полного бесконечных уличных протестов. Именно тогда из долларовой массы поднялась «Украинская правда», чей первый главный редактор Георгий Гонгадзе якобы был убит по приказу властей, а его отрезанную голову так и не нашли, так появилась акция «Украина без Кучмы» и в итоге — «оранжевая революция».

Приход к власти проамериканского Виктора Ющенко вообще стал золотым временем для грантоедов, фактически ставших диктовать повестку по любому вопросу. Одновременно были запущены сотни программ формирования общественного мнения в нужном для США, а также мирового либерального глобализма ключе.

Интересной особенностью создания «сеточки» было открытие региональных медиа, державших в напряжении местные элиты, которые ничего не могли сделать с этими злыми пчелами — надавить-то не на кого, да и страшно. Например, в Донецке постоянно пило кровь «команде Януковича» издание «Остров», которое возглавлял многолетний корреспондент радио «Свобода» Сергей Гармаш (всегда стеснявшийся настоящей фамилии Петешов). Впоследствии он даже был включен в состав Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах — как проверенный в борьбе кадр.

Ведь совершенно неудивительно, что, когда пробил час, все донецкие «грантоеды» в один голос поддержали Майдан и начавшуюся следом гражданскую войну, прикрытую названием «Антитеррористическая операция».

Ведь гранты получали не только медиа, но и общественные организации по борьбе с коррупцией, развитию демократии и гражданского общества на местах, разного рода культурные и образовательные проекты и т.д. Как правило, все они так или иначе работали в рамках «патриотических» идей — очернять советское прошлое, доказывать ненужность любых связей с Россией, пропагандировать «украинскую идею», мову, «европейские ценности» — в общем, весь стандартный набор «борца за свободу».

Были в Киеве даже ребята на гранте от фонда Сороса, которые боролись с атомной энергетикой, продвигая «зеленую повестку», с вполне понятными интересантами за спиной.

А теперь вот УП сообщает читателям, что «в скором времени доступ к материалам на «Украинской правде» может стать платным. Но мы считаем, что качественный контент должен быть доступен для всех, так что до последнего не будем вводить ограничения. Поддержите нас, чтобы и мы без ограничений могли продолжать работу».

Среди таких же страдальцев — выросшее на поддержке второго Майдана в 2014 году «Громадськое телевидение» и такое же радио, «Детектор медиа», системно занимавшееся травлей инакомыслящих, «Слідство Інфо», проект «Ukraїner», целенаправленно сеющий ненависть под видом культурологических изысканий, «антикоррупционеры» из Bihus info. Последние даже пытаются взять украинское общество «на слабо», предлагая выяснить, так ли ему нужна работа этих честных и неподкупных ребят, вскрывающих коррупционные язвы.

Ждать им осталось три месяца, после которых, возможно, выживут не все. Поэтому 27–28 января практически все украинские СМИ-грантополучатели опубликовали однотипные обращения к своим читателям с просьбой покупать платную подписку ввиду того, что лафа закончилась. Что с точки зрения задач влияния на украинское общество, на первый взгляд, кажется не очень логичным.

Однако если заглянуть в то, чем занимаются 112 действующих проектов на $7 млрд по линии USAID, расписанные по годам, решение Трампа выглядит куда логичнее.

Веб-сайт проекта Семья Зеленского всегда была одним из крупных получателей грантов USAID

Вот первый яркий пример: $297 млн на коммуникации на три года — солидная сумма, больше, чем бюджет первого фильма «Аватар». Однако деньги эти тратятся на всякую бестолковщину вроде поддержки в создании на платформе YouTube ток-шоу под почти неприличным названием, где две косноязычные девочки с дефектами речи ведут «откровенные беседы». Или продвижение музыкальной группы TVORCHI, которая за все время создала одну музыкальную композицию, зато катается по всей стране в «благотворительные туры».

Гранты давали на создание каких-то муралов, развитие электронной музыки, выявление «фейков российской пропаганды», съемки реалити-шоу «о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и недавно освобожденных районах», какие-то непонятные «ветеранские программы». Даже на документальный фильм с участием «звездных шефов», исследующих кулинарные традиции Украины — как бабушки в волынских селах капусту на дровах пекут.

Или вот: глобальная организация развития и образования IREX курирует проект «Национальная идентичность Украины через молодежь», рассчитанный до 2027 года и нацеленный на «формирование у молодых людей чувства личной ответственности за демократическое европейское будущее Украины путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства вокруг ценностной концепции украинской идентичности».

В общем, чистое отмывание денег.

Народный депутат от «Слуг народа» Марьян Заблоцкий негодует, что однажды на разработку и внесение одного абзаца в законопроект, регулирующий агросферу, было потрачено 100 тысяч долларов. И таких проектов тьма.

«Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому являются бездарными и бессмысленными. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов»,— пишет он на своей страничке в соцсети, горячо приветствуя решение нового главы Госдепа США Марка Рубио и намекая на дружбу с ним.

В указанной цитате он конкретно имел в виду крупную консалтинговую фирму из Вашингтона Chemonics International Inc., курирующую проекты по повышению «устойчивости украинской демократии», поддержке децентрализации, а также по укреплению системы правосудия. Ряд из них был запланирован до 2026 года.

Но при этом нардеп политкорректно обходит стороной такие забавные нюансы, что семья Владимира Зеленского давно и плотно подсасывала из американского бюджета. Например, USAID давал деньги на проект первой леди «Всеукраинская программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской» и все её гуманитарные инициативы в школах. Но, что более важно, американское агентство профинансировало через министерство цифровой трансформации Украины разработку и внедрение в 2020 г. приложения «Дія», которым теперь пользуются 20 миллионов человек.

С одной стороны, это удобная штука наподобие российских «Госуслуг», которая содержит все документы в электронном виде, дает доступ к разным сервисам, позволяет получить государственные выплаты, подписывать документы и т.д.

Но при этом весь массив личных данных украинцев находится в чужих руках. А после того, как приложение оттестировали на Украине, исходный код в прошлом году сделали открытым. «Правительства и IT-специалисты могут использовать этот код при цифровизации государственных услуг»,— сообщает проект Евросоюза EU4Digital, который тоже вкладывался в создание приложения. В 2023 г. даже планировалось выделить 650 тысяч долларов «для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения «Дія» на другие страны».

То есть, как уже нетрудно понять, отработка разного рода полезных для «белого господина» технологий и формирование для него же кормовой базы всегда шли рука об руку. Формирование на Украине общественного мнения, создание целого корпуса агентов влияния, инфильтрация их в органы власти на всех уровнях неизбежно давали возможности зарабатывать. Да и простое «осваивание бюджетов» никто не отменял.

И всем, кто был допущен к этому корыту, было хорошо.

Взять, скажем, Гражданскую сеть «ОПОРА», которая получила финансирование на проект по контролю выборов и политических процессов в период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2026 года. При этом никаких выборов в стране не было и нет, а политические процессы сводятся в основном к уничтожению любой оппозиции.

Теперь вот (хотя бы временно) всем стало плохо: прижимистый Трамп решил посчитать денежки налогоплательщиков и, может быть, провести аудит. Тогда многим станет еще хуже, и они уже шлют щедро политые слезами письма в Госдеп, доказывая свою нужность в качестве «мягкой силы».

Хотя кардинально украинскую картину все эти инициативы в короткой перспективе не поменяют.

Помимо USAID, есть еще упомянутые структуры фонда Сороса, фонды Канады, Японии, Германии, Британии, Дании, Швейцарии, Евросоюза. Правда, США, как правило, финансировали половину и более от всей совокупности грантовых программ, и, если исключить их, это действительно серьезный удар по «украинской демократии.

Скажем, «Платформа развития и поддержки организаций гражданского общества» в 2023 году получила из разных источников 8,9 млн долларов, потратила 8,4 млн. Доля USAID составила 66% — 5,6 млн. И каков результат этой деятельности — никто не знает. Но даже если останется 34% от суммы — это все равно приятные деньги за имитацию активности.

Так что какую-то деятельность «грантоеды» будут продолжать. Главное уже достигнуто: за многие годы из Украины вылепили именно то, что и нужно было разного рода фондам, а значит, нужно просто поддерживать медленное горение. Плюс остались частные структуры-спонсоры Демпартии США, которые никуда не делись и на которые указ Трампа не распространяется. А деньги на военные расходы уже всё равно выделены и освоены — в этом смысле для Украины ничего не меняется.

Как вряд ли поменяется деятельность «борцов с коррупцией» — можно смело спрогнозировать, что их содержание будет сохранено и даже расширено за счет всяких бесполезных ток-шоу. Тем более что самые крупные антикоррупционные пакеты и разного рода программы, дающие американцам контроль над расходами украинского бюджета, находятся в руках «кого надо». Так, Центр передового опыта аудита Счетной палаты США выполняет проект по помощи Счетной палате Украины, а это очень полезная опция.

Твердая рука на украинском вымени останется, лишь покрепче его сжав, — вот что можно сказать совершенно определенно. Как и то, что многим из тех, кто привык к сладкой жизни за счет Госдепа, придется теперь познакомиться с вакансиями на украинском рынке труда.

*включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов