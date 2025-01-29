Непрекращающиеся протесты в Сербии стремительно обостряют и без того непростую политическую обстановку в стране. 28 января об уходе в отставку заявил глава правительства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СНС) Милош Вучевич, и весь кабинет министров перешел в статус технического.

Иван Шилов ИА Регнум Милош Вучевич

В этот же вечер президент Александр Вучич пообещал за десять дней принять решение либо о созыве нового правительства (оно должно быть сформировано в течение месяца), либо о назначении парламентских выборов. Согласно законодательству страны, они должны пройти до 1 мая. Имена потенциальных кандидатов в премьеры Вучич не назвал.

Отчего ушел премьер

Призывы отстранить Вучевича от должности звучали давно. Поводом стало обрушение козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, жертвами трагедии стали 15 человек.

А проходило строительство в период, когда именно Вучевич был мэром. Вместе с премьером свои полномочия вчера сложил и нынешний градоначальник Милан Джурич.

По словам Милоша Вучевича, поводом для его отставки стало совершенное накануне нападение на студентов — участников протестов в Нови-Саде. В ночь на 28 января те расписывали стены местного офиса правящей партии призывами к новому протесту с блокадой трех городских мостов 1 февраля. Дежурившие в офисе прогнали активистов с территории бейсбольными битами, сломав при этом челюсть одной из участниц акции.

Обеспечение безопасности — одно из ключевых требований студентов и общественности, которая весьма остро реагировала и на предыдущие инциденты, когда участников протестов калечили на акциях.

По признанию Александра Вучича, ночное нападение на молодых людей нанесло огромный ущерб как партии, так и всей стране.

Нападавших уже задержали, но студенческое движение ни эта новость, ни отставка премьера не успокоили. И уже в тот же день в городе прошли очередные массовые протесты с требованием привлечь нападавших к уголовной ответственности.

Протестное возбуждение

По итогам заседаний факультетских пленумов протестующие студенты выдвинули четыре основных требования к властям. Во-первых, обнародовать все документы по реновации вокзала, чтобы эксперты и представители строительного и технического факультетов могли оценить реально произведенные работы и расчетные траты на ремонт и выявить следы коррупции.

Во-вторых, установить личности нападавших на участников протестов и возбудить против них уголовные дела. В-третьих, прекратить административное и уголовное преследование студентов и преподавателей, выходивших на митинги. И, наконец, увеличить государственные расходы на высшее образование на 20%.

Александр Вучич, Милош Вучевич и спикер Народной скупщины (парламента) Ана Брнабич ранее заявляли о том, что «выполнили все требования протестующих». Однако, по словам представительницы пленума факультета политических наук Белградского университета Элы Зекович, акции будут продолжаться до тех пор, пока студенты и преподаватели строительного и технического факультетов не проверят предоставленную документацию по вокзалу и не заявят об исполнении первого пункта требований.

Протестующие пользуются полной поддержкой администраций факультетов и ректоратов. Деканы понимают, что политическое волеизъявление срывает учебный процесс, однако обещают компенсировать студентам академические часы: блокаду факультетов те могут себе позволить по крайней мере до конца февраля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Важно отметить, что не все учащиеся поддерживают происходящее: некоторым медикам, например, жаль потерянного времени, и вместо протестов они устремляются в библиотеки, где в последние дни сложно найти свободное место.

В целом, судя по заявлениям студентов, они концентрируются только на четырех пунктах требований, не выдвигая политических лозунгов, а отставку правительства воспринимают как «побочный ущерб».

Однако представители оппозиционно настроенной общественности и прозападных НКО испытывают от масштаба происходящего в Сербии и эффективности студенческих акций нездоровое возбуждение. Поэтому протесты плавно перерастают во всеобщую забастовку.

Одними из первых активизировались представители оппозиции, которых, впрочем, студенты прогнали при первых же попытках встать во главе колонн. Тогда же прозвучало официальное заявление молодежи, что она дистанцируется от всех НКО и партий.

Поддержку выступлениям уже выказали представители профессиональных сообществ: фермеры, кинематографисты, адвокаты, энергетики, предприниматели, байкеры и другие.

Сочувствующие активно жертвуют участникам уличных акций деньги, теплые вещи и еду, участвуют в забастовках, пишут поддерживающие комментарии в соцсетях и яростно критикуют тех, кто не разделяет протестных настроений.

Интернет-комментаторы и политические активисты припоминают президенту разнообразные непопулярные политические решения и ожидают, что он тоже заявит об отставке.

Очевидно, что кризис проверяет прочность доверия к правящей партии и лидеру страны. В этой связи особенно интересно следить за устойчивостью коалиции вокруг СНС: будут ли её партнеры пытаться отмежеваться от партии, которую протестующая часть электората называет «мафией».

Серьезный кризис

Несмотря на заявления студентов об отсутствии политических требований, Милош Вучевич в своей «прощальной» речи заявил о том, что протесты были организованы за рубежом.

Вероятно, речь идет о зарегистрированном в 2023 году движении ProGlas, которое активизировалось на волне нынешних выступлений. Среди его членов журналисты, актеры, писатели, профессора, которые ратовали за уличные акции и формирование «переходного» правительства из «независимых» экспертов. Александр Вучич обвинял эту структуру в получении денег из-за границы «за выполнение грязной работы».

Кроме того, внимание сербских расследователей привлекла аффилированность упомянутой активистки Элы Зекович с прозападными организациями. Во-первых, с НКО «Гражданские инициативы», которая, к примеру, поддерживает тезис о «геноциде в Сребренице» и работает над повышением политического самосознания сербских албанцев с юга страны (читай — выращивает сепаратистов). Зекович стажировалась там с сентября по декабрь 2024 года.

Во-вторых, студентка участвовала в стипендиальной программе LEAD Srbija для молодых лидеров, организуемой американским East West Management Institute и сербским НКО «Национальная коалиция децентрализации», которая получает деньги от Агентства США по международному развитию (USAID), американского Национального фонда демократии (NED) и европейских структур. Тот же NED, кстати, в России признан нежелательной организацией.

Конкретные доказательства координации протестных активистов западными кураторами со временем, возможно, будут обнародованы. В таком случае мы окажемся свидетелями очередной локализации технологии цветных революций. Несмотря на то, что впервые за долгое время протестующие в Сербии оппозиционеры обходятся без флагов Евросоюза и явных политических требований, правящая власть столкнулась с самым трудным внутриполитическим кризисом за последнюю четверть века. И удастся ли ей выйти из него — вопрос, который всё еще остается открытым.