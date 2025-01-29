Не успел Израиль оправиться от прежних шпионских скандалов, как стали известны подробности нового чрезвычайного происшествия. Двое военнослужащих-резервистов Юрий Элиасафов и Георгий Андреев продали Ирану сведения о работе израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» — святая святых национальной воздушной обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Годами Тель-Авив оберегал эти сведения от посторонних, не ожидая, что причиной утечки станут не высококлассные иранские разведчики, а собственные резервисты.

Помимо ущерба репутации, инцидент спровоцировал очередную волну шпиономании — тем более что даже скупые пресс-релизы спецслужб содержат намеки на то, что за секретами «Железного купола» охотились далеко не двое, а Служба общей безопасности (ШАБАК) почему-то этого не заметила.

Огромный ущерб

Израиль привык к постоянному противостоянию с иранской агентурой — борьба спецслужб двух государств является неотъемлемой частью асимметричного конфликта. Однако в последние полгода Иран явно ведет в счете: крупные города Израиля захлестнула настоящая волна преступлений, связанных со шпионажем в пользу Тегерана.

Израильские спецслужбы задержали по меньшей мере два десятка агентов (большинство из них — израильтяне из числа постсоветских репатриантов), занимавшихся пропагандистской работой, сбором данных и мелким вредительством.

Несмотря на то что большинство задержанных не успели или не смогли нанести серьезный ущерб безопасности еврейского государства, встречались и относительно серьезные выпады.

Например, в октябре 2024 года израильские «безопасники» задержали группу лиц, которые собирали данные о дислокации частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для последующих ударов «Хезболлы» по выявленным районам.

Заставило понервничать израильтян и друзское семейство Сафади, несколько лет сливавшее через общину информацию об обстановке в израильской зоне присутствия на Голанских высотах и задержанное лишь в конце 2024 года.

Однако суммарный ущерб, нанесенный задержанными резервистами, на порядок превосходит все перечисленные случаи вместе взятые.

Успешно скрывались

«Дело Элиасафова — Андреева», на первый взгляд, мало чем отличается от предыдущих скандалов такого рода.

Стесненные в средствах молодые люди попали на удочку иранских кураторов в соцсетях и за небольшое вознаграждение согласились выполнить несколько несложных поручений, например разместить на улицах Тель-Авива пару проиранских плакатов. А спустя время получили уже более серьезный заказ, на котором в конечном счете и погорели.

На этом сходства заканчиваются.

Если раньше целью иранских вербовщиков были представители так называемого «креативного класса» или обычные маргиналы, то теперь Тегеран переключился на военнослужащих.

Причем не простых, а имеющих доступ к значимой для иранцев информации и, что важнее, аполитичных — не симпатизирующих ни ультраправому правительству Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционному блоку.

Наконец агенты смогли сравнительно долго (более полутора лет) находиться вне подозрений по причине скромного положения в военной иерархии Израиля — оба не имели офицерского чина и не водили знакомств с командным составом. Однако по неизвестной причине действовали не как дилетанты, а как опытные шпионы.

Не мудрено, что оперативники ШАБАК настаивают на версии, что задержанные начали сотрудничество с Тегераном еще в период срочной службы и руководствовались не только финансовыми мотивами.

Израильские «безопасники» также заявляют, что арестованные резервисты прекрасно осознавали, что работают на Иран, но все равно втянули в заговор еще «некоторое количество сослуживцев». Мотивы их молчания ШАБАК и другим профильным структурам еще предстоит выяснить.

Важные сведения

Конечно, вряд ли большинство деталей о личной жизни и политических предпочтениях Элиасафова и Андреева были известны иранцам с самого начала. Тем более что агенты-резервисты, как и многие их предшественники, пошли на сотрудничество с противником в основном от безденежья, нежели из чувства солидарности с палестинским народом или желания помочь Ирану.

На это намекает в том числе выбранная схема кооперации: операции оценивались исключительно в денежном эквиваленте, эвакуацию в Иран и другие лояльные Тегерану страны перебежчики, судя по всему, не обсуждали.

Однако Тегеран довольно быстро придумал, как обратить на пользу особенности биографии новых партнеров. Тем более что Элиасафов и Андреев, призванные в октябре 2023 года в ряды ЦАХАЛ в качестве резервистов (оба ранее прошли срочную службу), с началом операции в Газе получили хорошие назначения — в подразделения ПВО и правительственный комплекс «Кирия» (где размещён в том числе штаб ЦАХАЛ) соответственно.

Благодаря этому иранцы смогли вытянуть из израильтян немало данных об особенностях функционирования батарей воздушной обороны, специфике управления ими и возможных уязвимых местах; об особенностях реакции обитателей «Кирии» на удары Ирана и их прокси по Тель-Авиву.

Сведения, вероятно, обрывочны, но в перспективе могут послужить отправной точкой для более дерзких вылазок со стороны Ирана. Тем более что официальный Тегеран так и не отказался от проведения операции возмездия «Правдивое обещание — 3», которая почти полностью завязана на идее нейтрализации «Купола».

Интересно, что дискредитация израильской воздушной обороны удивительным образом хронологически совпала с планами США развернуть производство отечественного аналога этой системы у себя на родине.

С учётом того, что Тель-Авив пока не может точно определить, какие именно элементы системы «Купола» оказались скомпрометированы, у вашингтонских «ястребов» появился дополнительный аргумент для ускоренного продвижения «домашнего» проекта вместо закупок израильского оборудования.

Наконец, новый крупный провал в борьбе с иранской агентурой может болезненно аукнуться начальнику ШАБАК Ронену Бару, к чьей зоне ответственности относится охота на «кротов». Учитывая, что Бар чудом избежал опалы, в последний момент выведя из пике сделку по возвращению заложников, всякий скандал рискует стать для него последним.

Особенно если парламентская оппозиция будет требовать от правительства Нетаньяху «назначить крайнего».