На прошедших выходных в бразильском Манаусе приземлился один из первых депортационных рейсов с мигрантами из США. И тут же вспыхнул грандиозный скандал.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказалось, что люди провели весь полет в наручниках, их не пускали в туалет, не давали даже попить воды, а кондиционеры не работали «по техническим причинам». Среди депортированных присутствовали несовершеннолетние, а также инвалиды, многим стало плохо во время полета. Однако вместо помощи люди получили лишь хамство от представителей США на борту.

Бразильское руководство немедленно потребовало от Штатов объяснений и обвинило в уничижительном отношении к их гражданам. Которых, к слову, перевозили хуже, чем преступников во время экстрадиции.

Весть о том, в каком виде нелегалов доставляют в родные страны, немедленно разлетелась по континенту, и тут же последовала реакция одной из крупнейших стран — Колумбии.

Ударом на удар

Сначала президент Колумбии Густаво Петро запретил посадку на территории страны двум военным самолетам США со 160 колумбийцами. Он потребовал от Вашингтона установить протокол «достойного обращения с мигрантами», прежде чем те будут депортированы.

Ну а дальше события стали стремительно развиваться каждые десять минут.

Госдепартамент сообщил, что с понедельника визовый отдел в посольстве США в Боготе будет закрыт, а рассмотрение более тысячи заявлений будет приостановлено.

В ответ Густаво Петро припомнил, что в Колумбии нелегально находятся более пятнадцати с половиной тысяч граждан США и в ближайшее время такую вольницу будут заканчивать.

При этом Петро заявил, что «никто никогда не увидит, как он сжигает флаг гринго или устраивает рейды, чтобы вернуть закованных в наручники нелегалов в США», ведь «настоящие либертарианцы никогда не будут посягать на свободу человека», так как они «полная противоположность нацистам».

Буквально сразу США ввели 25-процентные торговые пошлины для всех колумбийских товаров и пообещали через неделю увеличить их вдвое. Дополнительно запретили въезд в страну колумбийским чиновникам, а также приняли усиленные меры безопасности в отношении тех граждан Колумбии, что будут иметь несчастье оказаться на американской границе.

Колумбийский лидер продолжил играть в зеркальные меры. Появились заявления о введении сразу пятидесятипроцентных пошлин на все американские товары. Также за колумбийскими мигрантами обещали направить президентский самолет, чтобы вернуть их домой подобающим образом.

Для оценки дипломатического кризиса было собрано экстренное совещание президента с уходящим в отставку главой МИД Луисом Мурильо, приходящей ему на смену Лаурой Сарабиа и послом Колумбии в Вашингтоне Даниэлем Гарсией-Пеньей.

По итогу заседания — и явно после оценки всех рисков — Боготе пришлось отступить. Кабинет Петро анонсировал, что страна будет принимать и гражданские, и военные рейсы со всеми депортированными нелегалами.

Впрочем, а могло ли быть иначе?

Внутренний раскол

Если внимательнее изучить ситуацию, то сразу становится понятно, что протесты Густаво Петро изначально были обречены если и не на полный провал, то на откровенное неприятие его политическими противниками. Наблюдая, как он на своей странице в соцсети вводит зеркальные меры против Штатов, предсказуемо взбесились представители колумбийской оппозиции.

Соперник Петро на президентских выборах и ныне мэр Медельина Фико Гутьеррес предложил собрать делегацию колумбийских мэров, отправиться в Вашингтон и убедить действующую администрацию, что Петро Колумбию не представляет. Уж они-то и мигрантов примут, и все проблемные вопросы разрешат — ведь оказаться в изоляции, подобно Кубе и Венесуэле, никто не хочет.

Попутно посыпались угрозы устроить протесты в колумбийских городах и обвинения в том, что президент совершает «торгово-экономический суицид». Даже сам Дональд Трамп, отвечая Петро, заявил, что его решения создадут ему проблемы внутри собственной страны.

Госсекретарь США Марко Рубио также припомнил, что ранее Колумбия согласилась принимать все рейсы, а заднюю дала лишь в последний момент — по версии Петро, потому что узнала, что граждан, которые не являются преступниками, везут в наручниках.

Тут, правда, есть нюанс — насколько понравилось этим гражданам летать в наручниках и без туалета туда-сюда, пока власть пеклась о защите их достоинства? Может быть, стоило поступить как Бразилия — сначала посадить самолет с нелегалами, а потом инициировать разбирательства?

Также необходимо вспомнить, что в 2022 году Колумбия получила статус основного союзника США вне НАТО, обеспечивший стране экономические и военные привилегии.

Таким образом, до недавних пор Штаты предоставляли колумбийцам значительное финансирование через программы по борьбе с наркотрафиком, целевой фонд иностранных военных продаж Пентагона, многочисленные военные консалтинговые организации (которые после определенных законодательных поправок, проведенных еще в 1990-е годы, участвуют в тендерах наравне с компаниями колумбийскими).

И сейчас оказывается, что именно они поставляют значительную часть оборудования и проводят обучение полиции и армии Колумбии. На фоне разгорающегося гражданского конфликта в регионе Кататумбо, что на границе с Венесуэлой, введение американских санкций было бы очень некстати.

К слову, еще в мае 2024 года Петро объявил разрыве дипломатических отношений с Израилем и приостановке закупок их военного оборудования, что тоже могло оказать свое влияние на ситуацию.

В итоге сопротивление Колумбии оказалось всего лишь суточной задержкой в реализации миграционных мер Трампа.

«Мир снова уважает Америку»

Белый дом сообщил, что все санкции против Колумбии приостановлены, пока действует соглашение о приеме депортационных рейсов. Однако визовые ограничения и усиленные меры против колумбийцев в американском приграничье будут действовать, пока первый самолет с мигрантами не приземлится в этой стране.

Добившись своего, госсекретарь Рубио заявил, что «сегодняшние события показали, что теперь мир снова уважает Америку».

Колумбийские политологи явно назвали бы это чувство иначе. Они пишут, что случившееся является предупреждением не только для стран Латинской Америки, но и для всего мира: самые суровые меры ждут тех, кто попытается перечить. Меры в первую очередь экономического характера.

На 30 января уже созвано экстренное заседание регионального объединения стран СЕЛАК, где представители Латинской Америки будут пытаться выработать общий подход к «сюрпризам» из Белого дома. Однако пока мало кто может с уверенность предполагать, к каким решениям может прийти объединение.

Вашингтон, судя по всему, чувствует себя достаточно свободно и планирует продолжать свою миграционную политику, а вместе с этим решать и другие вопросы. Например, есть версия, что таким образом он будет наказывать и страны БРИКС, а также тех, кто анонсировал свое желание туда вступить, как Колумбия.

И в этом случае первый кандидат — Бразилия, уже заявившая протест против возвращения своих граждан в наручниках. Трамп уже упомянул Бразилию как одну из стран, которые хотят «навредить США», и пригрозил ввести против нее торговые пошлины.

Как пишут региональные медиа, сейчас прорабатывается и другой вопрос — куда девать мигрантов из стран, в которые американские депортационные рейсы отправить нельзя, например из Венесуэлы.

Пока рассматривается вариант с их высылкой на территорию Сальвадора — на возмездной основе. Соратник Трампа и президент Сальвадора Найиб Букеле уже прославился своими радикальными методами решения криминального вопроса — построил «мегатюрьмы» и готов принять всех (не)желающих. Если удастся достичь соглашения, то туда планируют отправить венесуэльцев из банды «Трен-де-Арагуа», объявленной террористической организацией.

Региональные политологи говорят, что Трамп хочет маргинализировать ряд правительств Латинской Америки, однако вместе с тем он окутывает свою команду определенной «аурой негатива». Но действия в отношении латиноамериканских стран важны не сами по себе, а как демонстрация методов новых хозяев Белого дома.