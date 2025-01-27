Получить тепло и свет в свои жилища в обмен на вывод российских миротворческих войск — перед таким сложным выбором ставят сегодня жителей Приднестровья прозападные власти Республики Молдова. То, что энергокризис на территории бывшей советской республики может свестись к этой формуле, ожидалось ещё в его преддверии, когда стало известно о нежелании киевского режима продлевать транзит российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный Кишинёв уже не раз ставил вопрос о необходимости вывода российских миротворцев с линии разграничения с самоопределившейся в 1990 году Приднестровской Республикой, а также замены их гражданской миссией наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

После того, как газопроводы из Румынии и Молдавии превратились в безальтернативные пути получения Тирасполем голубого топлива, Кишинёв вновь напомнил об этом своём требовании.

Правда, его выдвижение произошло не сразу.

14 января президент Молдавии Майя Санду заявляла о готовности разрешить транзит российского газа в Приднестровье в обход Украины без каких-либо дополнительных условий. Такая забота о жителях Левобережья была обусловлена тем, что молдавское правительство само кровно заинтересовано в поставках российского газа в ПМР.

Ведь находящаяся рядом с Тирасполем Днестровская ГРЭС снабжала дешёвой электроэнергией остающуюся под контролем Кишинёва правобережную часть бывшей Молдавской ССР. Такая схема являлась своеобразным компромиссом Москвы и Кишинёва в условиях существования многомиллионного долга республики перед «Газпромом».

В условиях перекрытия газового потока в Приднестровье из России Республика Молдова лишилась поступавшей оттуда электроэнергии и вынуждена компенсировать около 60% своего энергопотребления более дорогим электричеством из Румынии. Несмотря на все заверения в «романском братстве» таковое обходится Кишинёву вдвое дороже, чем произведённое на Днестровской ГРЭС, принадлежащей, кстати, российскому энергохолдингу РАО ЕЭС.

Если дело пойдёт так и дальше, то уже к концу января в Молдавии ожидается рост тарифов на свет на 60–70% по сравнению с нынешними. И это в условиях, когда там фактически стартовала избирательная кампания в национальный парламент, которому предстоит сформировать новое правительство страны.

Фактическим ответом главе Молдавии стали сказанные 15 января в Москве слова президента Приднестровья Вадима Красносельского о достигнутой с Россией договорённости обеспечивать левобережье Днестра газом «в формате гуманитарно-технической помощи». При этом подчёркивалось, что такая помощь предназначается для нужд только самого Приднестровья.

Дополнительно в СМИ обсуждался вариант, при котором Москва может посодействовать покупке на европейских торговых площадках необходимого Тирасполю объёма газа и один из не связанных с Россией трейдеров поставит его по назначению.

Очевидно, что такое развитие событий абсолютно не учитывает интересы режима Санду, желающего сохранить российскую субсидию на энергообеспечение даже несмотря на конфронтацию с Москвой и непризнание своего газового долга.

Поэтому в один день с заявлением Красносельского Санду сообщила об изменении своей прежней позиции по газовому вопросу. Она вдруг стала настаивать на том, что обеспечение Приднестровья должно непременно осуществляться через компанию «Молдовагаз», являющуюся молдавской «дочкой» «Газпрома».

Однако само по себе владение россиянами контрольным пакетом акций «Молдовагаза» дешёвым топливом его не наделяет. Более того, в правление Санду эта российско-молдавская фирма находится под давлением. Из-под её контроля в том числе румынскому бизнесу передана большая часть газораспределительных сетей. А в последнее время в молдавских элитах всё громче звучат призывы национализировать компанию.

Единственным способом доставки голубого топлива из России в Молдавию сейчас является Трансбалканский газопровод, сообщающийся с «Турецким потоком». 20 января устами первого замглавы комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских был предложен вариант возобновления прокачки газа на территорию бывшей Молдавской ССР в кредит при условии, если Кишинёв признает свой долг перед «Газпромом» в 700 миллионов долларов.

Тираспольские же власти официально согласились получать газ «европейского» происхождения и по соответствующей цене (более высокой) через любого молдавского трейдера, гарантируя своевременную оплату поставок.

В Кишинёве вполне резонно подозревают, что расчёт с «Молдовагазом» будет вестись российскими средствами. Ведь основной потребитель голубого топлива в регионе — Днестровская ГРЭС, принадлежащая российскому бизнесу. Кроме того, Москва активно субсидирует социальную сферу Приднестровья.

Оба этих варианта решения газовой проблемы правительство Молдавии не устроили.

Признавать свой долг перед «Газпромом» оно не желает, а вариант самостоятельной закупки газа Тирасполем (пусть и на предполагаемую субсидию РФ) окончательно уничтожает схему дешёвого энергоснабжения Республики Молдова. Это сильно ударит по и без того ослабленной национальной экономике.

Слова президента Санду о том, что финансовая помощь «левому берегу» будет оказана, только «когда российская армия уйдёт», по сути, являются попыткой резко поднять ставки в напряжённой игре. Причём адресованы они не только Тирасполю, который ни о каких субсидиях Республику Молдова не просит.

Президент Молдавии явно стремится заручиться более активной поддержкой структур ЕС. Призыв к выводу российских войск из Приднестровья, как вероятно полагает Санду, просто не может быть проигнорирован европейской дипломатией. Кроме того, в Кишинёве надеются, что такой выпад против Москвы облегчит получение республикой дополнительного финансирования из Брюсселя на оплату импортной электроэнергии.

Ещё одним адресатом заявления Санду является, конечно же, Москва. Фактически шантажируя её судьбой приднестровских соотечественников, Кишинёв добивается уступок по газовому вопросу.

Той же логике подчинён и распиаренный в молдавских СМИ визит Санду в Киев 25 января. Озвученная Владимиром Зеленским готовность направить представителей Украины для обеспечения работы Днестровской ГРЭС в интересах Молдовы и Украины призвана была усилить позицию Санду.

Тем временем энергокризис на берегах Днестра приближается к своему апогею.

Красносельский на днях сообщил, что остатков газа в Приднестровье хватит лишь до середины начинающейся недели, запасов угля для работы Днестровской ГРЭС — до середины февраля.

При этом регион живёт в условиях жёсткой экономии: газоснабжение сёл и частных домов остановлено, простаивают промышленные гиганты, жилой сектор испытывает пятичасовые веерные отключения электричества. В случае остановки ГРЭС Приднестровье ждёт гуманитарная катастрофа.

Но затронет она не только самоопределившуюся республику. Та же электростанция позволяет обеспечивать переток электроэнергии из Румынии в Молдавию, от неё зависит энергоснабжение Одесской области и в особенности украинской части Бессарабии.

Вряд ли гуманитарному кризису у своих юго-восточных границ обрадуется Евросоюз. Румыния и Болгария и так испытывают сильное миграционное давление, а Еврокомиссия и без того является объектом критики новой администрации США и её союзников в Старом свете.

27 января стало известно, что комиссия по ЧС при правительстве Молдавии должна рассмотреть заявку из Приднестровья о продаже или предоставлении в качестве давальческого сырья 3 миллионов кубометров газа, поставляемого европейским посредником. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что этот объём газа будет предоставлен Тирасполю в долг, для поддержания в системе необходимого давления.

Таким образом есть надежда, что гуманитарной катастрофы всё-таки удастся избежать.