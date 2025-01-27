В благородном семействе союзников США случилась публичная размолвка. Украина поставила Израиль в неудобное положение, похваставшись скорой передачей Киеву трофейных вооружений российского производства, захваченных израильской армией в Ливане и Газе.

Иван Шилов ИА Регнум

Новость закономерно вызвала возмущение у российских властей, и Тель-Авиву пришлось оправдываться «за возникшее недопонимание».

Израильские власти, несмотря на проукраинскую позицию, стремятся не пересекать установленные Москвой «красные линии», ограничиваясь лишь передачей гуманитарной помощи. Во всяком случае когда речь идет о публичных поставках.

Большие планы

Раскрутка новости началась с публикации посольства Украины в Израиле. Диппредставительство, в частности, отрапортовало о встрече посла страны Евгения Корнийчука с замглавы МИД еврейского государства Шарен Хаскель.

Магистральной темой встречи, по заявлениям украинской стороны, стало обсуждение парламентской инициативы Хаскель о передаче Киеву «оружейного пайка», состоящего из трофейных вооружений.

И хотя состав военного пакета не раскрывался, речь, вероятнее всего, шла об артиллерийских боеприпасах, с которыми Киев в последние месяцы испытывает сложности. Тем более что в ходе операции в Южном Ливане Израилю удалось обнаружить немало тайников со снарядами (включая, например, боеприпасы для ПТРК «Корнет»).

Примечательно, что с самого начала конфликта на Украине Израиль хоть и осудил действия России, но так и не решился войти в группу «оружейных доноров» Киева.

И либеральное правительство Нафтали Беннета и Яира Лапида, и ультраправая коалиция Биньямина Нетаньяху последовательно воздерживались от передачи военного снаряжения и вооружений украинской стороне, несмотря на многочисленные призывы Киева и Вашингтона.

Неудивительно, что новость об израильской поддержке с удовольствием подхватили и растиражировали украинские информационные агентства, тем более что незадолго до этого Киев попал в 90-дневный «стоп-лист» на оказание военной помощи со стороны США, что вызвало тревогу у украинских властей, а также спровоцировало рост пораженческих настроений.

Однако эйфория закончилась быстро. В дело вмешались высокопоставленные израильские чиновники.

Официальный Тель-Авив быстро разъяснил, что «оружейная инициатива», о которой шла речь на встрече Хаскель и Корнийчука, не совпадает с курсом правящей коалиции и является, по сути своей, «коллективным творчеством» оппозиционного блока, к которому ранее и принадлежала госпожа Хаскель.

Более того, к моменту вступления в должность замглавы МИД предусмотрительно отозвала подпись под «оружейной» инициативой, чтобы не противоречить генеральной линии правительства.

По сути, на встрече Корнийчука и Хаскель обсуждались не конкретные договоренности, а эфемерные проекты, пролоббировать которые израильская оппозиция пока не в состоянии.

Через третьи руки

Официальный Тель-Авив прекрасно понимает, что на публичную передачу трофейных вооружений Москва будет реагировать зеркально. Отправкой европейских и израильских трофеев (включая разработки, захваченные в зоне СВО) в Иран. А Тегеран уже будет распоряжаться ими по своему усмотрению, включая передачу новшеств «центральным нападающим» проиранской прокси-системы — ливанской «Хезболле» и палестинскому ХАМАС.

Учитывая, что в ходе операций в Газе и Ливане израильтяне уже несколько раз сталкивались с образцами вооружений «Оси сопротивления», явно вдохновленными продукцией израильского ВПК, сбрасывать такие риски со счетов никто не будет.

Кроме того, переход Израиля в группу «оружейных доноров» станет де-факто триумфом парламентской оппозиции, поскольку идею об оказании Киеву более широкой помощи лоббируют именно противостоящие Нетаньяху партии. Далеко не все политические силы в Кнессете согласны на такой политический компромисс, и сближение Нетаньяху с оппозиционерами гарантированно внесет новый раскол в и без того шаткую коалицию.

В том числе потому, что аппетиты Киева растут: после исчерпания трофейных арсеналов речь пойдет уже о поставках продукции израильского ВПК. И отклонить этот запрос с привычной для Тель-Авива формулировкой о нежелании затягивать конфликт поставками оружия уже не сработает.

Впрочем, публичное нежелание Израиля отдавать захваченное в ходе недавних операций оружие Киеву не тождественно полному отказу от его трансфера. Израильские трофеи по-прежнему могут попасть на Украину, но через вторые и третьи руки.

На такую возможность косвенно намекают последние данные со спутников. Согласно оценкам агентств, специализирующихся на разведке по открытым источникам (OSINT), грузовые самолеты ВВС США зачастили из Германии в Израиль. Их обратный маршрут пролегает через польский Жешув, уже несколько лет являющийся «оружейным хабом» Европы.

Оттуда «оружейный паек» может быть передан уже официально как часть спонсорской помощи со стороны Варшавы и других европейских партнеров Киева. При этом роль Израиля в поставках будет максимально затушёвана.

Такая многоходовка удовлетворяет запрос Израиля, который при стороннем взгляде не нарушает самозапрет на поставку вооружений Киеву, поскольку оружие передается не Украине, а США, и те распоряжаются им по своему усмотрению. В плюсе и США, которые могут продолжать поддерживать украинские власти оружием и боеприпасами, не тратя на это государственные средства и легализуя поставки через европейских партнеров.

Другой вопрос, насколько жизнеспособной будет обходная схема в условиях, когда украинские власти, возможно, сами того не желая, привлекли дополнительное внимание к израильским арсеналам. Так что Тель-Авив, даже умело спрятав концы в воду, будет вынужден объяснять внезапное появление на фронте вооружений, которые официально так и не покинули Израиль.