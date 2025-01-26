Одним из стремительно набирающих популярность товаров на российских маркетплейсах стали гадальные карты, включая карты таро. Как сообщается, в прошлом году россияне потратили на покупку таких инструментов для магической практики и руководств по использованию почти два миллиарда рублей — это на целый миллиард больше суммы, которую принесли подобные продажи в 2022 году.

Global Look Press

Только за один месяц прошлого года на торговых площадках было приобретено карт таро почти на 130 миллионов рублей.

В целом сограждане тратят «на магию» весьма внушительные суммы. К концу 2024 года рынок оккультных услуг в РФ оценивался в 2,4 трлн рублей, а годом раньше — в 2 триллиона, что было сравнимо с расходами россиян на продукты питания.

При этом рост любви к гаданию не является только отечественной тенденцией. Если в 2023 году глобальный рынок подобных карт, руководств по гаданиям и соответствующих цифровых приложений составлял 1,3 миллиарда долларов, то к 2031 году он может вырасти до 1,6 миллиардов, говорят западные исследователи.

Благодаря современным технологиям можно пройти онлайн-обучение использованию купленных карт, а потом, при желании, даже предложить свои услуги толкователя раскладов через интернет. Тем более, что клиенты найдутся: рынок цифровой магии растет год от года.

Перекладывание ответственности

Почему же россияне готовы покупать магические карты для раскладов дома или обращаться к тарологам? Как говорит психолог-психотерапевт Татьяна Храмова, на то есть две причины.

«Первая — люди не хотят брать на себя ответственность за принятие определенных решений. Не хватает смелости, опыта, знаний. И ответственность перекладывается на высшие силы, карты таро, расположение звезд, — объясняет специалист. — А вторая причина — желание чуда, особенно остро возникающее тогда, когда ситуация заходит в тупик или кажется беспросветной».

Что касается услуг тарологов, то, по мнению клинического психолога Сергея Мартынова, их популярность обусловлена еще и тем, что они успешно используют человеческие страхи и комплексы, умело воздействуя на людей через внушения.

Со своей стороны, ученые Российской академии наук предупреждают, что гадание на картах таро является лженаукой, а под личиной гадальщиков скрываются банальные мошенники, пользующиеся уязвимостью людей в сложных жизненных ситуациях. По их словам, увлечение подобными практиками может привести к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей.

«Нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах, — отмечают в РАН. — Эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг».

Портрет любителя

В декабре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, согласно которому восемь из десяти россиян уверены: карты таро все же не могут помочь в решении жизненных вопросов.

Скептицизм в отношении таро разделяют практически вне зависимости от уровня образования, доходов, возраста и места проживания. Однако разница между мужским и женским взглядами на это занятие очевидна: и самостоятельно погадать, и заказать расклад у таролога предпочтут женщины.

В целом же, личным опытом использования карт таро может поделиться каждый седьмой россиянин — и, судя по всему, эта цифра может вырасти. Примечательно, что таро, как говорят специалисты, пользуется популярностью среди молодежи — она же активнее всего учится и самостоятельному гаданию.

«Карты таро до недавнего времени были известны в России только в узком кругу. В последние годы мы видим всплеск популярности этой гадательной практики, практический опыт которой имеют уже 15% опрошенных в возрасте 18 лет и старше», — пишет генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — Наибольшее распространение фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с ней достигает уже 25%».

На работу по раскладу

Еще одной примечательной новостью в прошлом году стал прием на работу с помощью гадания. В списках вакансий даже появилась должность штатного таролога — к примеру, именно такой запрос оставила на сервисе поиска сотрудников крупная российская фирма.

Как отмечают HR-специалисты, желающие принимать управленческие решения через мистические практики существовали всегда, но на появление тенденции к использованию именно карт таро могла повлиять общая мода на такие гадания в обществе. Хотя, как говорят эксперты, за этим мог крыться ловкий маркетинговый ход ради хайпа и рекламы компаний.

Хотя подобное вмешательство сверхъестественного в процессы на рынке труда массовым не стало, сам факт таких практик многими был встречен негативно. Как минимум, подобный подход явно идет вразрез с Трудовым кодексом РФ, который не упоминает вмешательство подобного специалиста при найме работника.

«Зачем нам тогда описания вакансий, тесты на «харды» и «софты» (hard skills и soft skills), кейс-интервью и так далее, если все решает женщина или мужчина с картами в руках?», — отмечала соосновательница платформы для поиска работы Арина Хромова.

Россияне против

Тем временем спросом россиян на оккультные услуги заинтересовались власти. 23 января в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о запрете рекламы услуг тарологов.

Как следует из пояснительной записки к документу, услуги таких «специалистов» относятся к категории вымыслов, а еще недобросовестные «советчики» отрицательно влияют на физическое и психическое здоровье человека и общества. Также там сообщается, что большая часть общества расценивает подобный вид деятельности как разновидность мошенничества.

Еще одним противником гадания на картах таро являются представители Русской православной церкви (РПЦ). В прошлом году председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что оккультные и магические услуги и вовсе должны быть запрещены.

Надо отметить, что, по результатам исследований социологов, сами россияне скорее негативно относятся к коммерческой деятельности тарологов. Более половины опрошенных специалистами ВЦИОМ высказались за полный запрет таких услуг, и лишь 29% выступили против.