В Литве вынесли приговор по делу знаменитого наемного убийцы из Эстонии Имре Аракаса, также известного, как Мясник. Эта история напоминает сюжеты фильмов Гая Ричи. Мясник начал свою преступную карьеру еще в брежневские времена, прославился как киллер в 90-е, совершил ряд громких убийств, но сгубило его согласие выполнить заказ для ирландского картеля.

Сейчас Аракас-Мясник сидит в тюрьме, а следствие раскрывает всё новые подробности его прежних кровавых «подвигов». Ирония же заключается в том, что по нынешним временам его вполне могут провозгласить героем «борьбы с оккупационным советским режимом».

Киллер-фрилансер

67-летний Мясник — персонаж колоритный. В юности занимался спортом, был борцом, подумывал об актерской профессии, но в итоге решил жить грабежом. Свою преступную карьеру Имре начал еще в Эстонской ССР, в 18-летнем возрасте. Вместе с сообщником Хейки Террасом они занимались кражами, а потом решили сбежать из Советского Союза. Для этого в августе 1977-го они украли резиновую лодку.

План не удался из-за поломки мотора, и утром 1 октября 1977 года ветер и волны вынесли лодку обратно на берег. Подельники вернулись к кражам: в последующие месяцы они похитили лодочный мотор со спортивной базы «Динамо» в Таллине, два стереомагнитофона с колонками из Таллинской консерватории, а также аналогичное оборудование из музыкальной школы.

Осенью 1978 года Террас и Аракас украли из автомобиля ГАИ милицейскую форму, документы и приборы контроля трезвости. Потом снова наведались в «Динамо», стащив лук, стрелы и зачем-то флаг. Позже они похитили еще два лодочных мотора с пристани спасательной станции в Тарту, затем угнали автомобиль. В конце концов преступники до того обнаглели, что напали на сотрудника оружейной комнаты тира при той же базе «Динамо». Избив его и запугав, преступники завладели ключами и похитили тринадцать пистолетов и 1248 патронов.

Ввиду экстраординарности этого преступления для спокойных советских времен на ноги была поставлена вся местная милиция. Преступников поймали, но Аракас ухитрился совершить дерзкий побег прямо из здания суда. Через три месяца его изловили вторично и дали пятнадцать лет строгого режима — наказание он отбывал в тюрьмах на территории России.

Имре Аракас вышел на свободу в начале 90-х и оказался в мире разгула преступности, где он моментально нашел себе место. Аракас присоединился к существовавшей тогда в Эстонии так называемой «Группировке Птицефабрики», ведшей беспощадную войну со своими конкурентами. Он быстро обрел свою специализацию, став одним из самых профессиональных на постсоветском пространстве киллеров.

В 1996 году эстонская полиция арестовала Аракаса по подозрению в совершении заказных убийств, однако доказать вину не удалось. Его специфическая слава быстро перешагнула границы Эстонии, и он стал получать заказы и в других странах. В 1998 году, когда количество врагов Аракаса на родине превысило любые пределы, убийца счел за лучшее сменить место жительства и перебрался в Испанию. Враги выследили его в Марбелье, Аракас получил несколько огнестрельных ранений, но выжил.

В 2011 году Аракас помогал эстонскому предпринимателю Тоомасу Тамму инсценировать попытку его убийства. Тамм хотел свалить вину на своего конкурента, но все вскрылось, и Аракас получил год и два месяца условно. Перед одним из судебных заседаний Мясник набросился на снимавшего его фотографа и нанес бедняге несколько ударов.

Продолжая свою карьеру киллера-фрилансера, Аракас умудрялся в течение многих лет выходить сухим из воды. Его подозревали во многих преступлениях, но всякий раз не хватало улик. Он сам бравировал своей известностью — в 2015 году в интервью, отвечая на вопрос о том, ведет ли он прежний образ жизни, Аракас сказал: «Может быть, немного веду».

В том же самом году литовские бандиты привлекли Мясника и еще двух эстонцев к убийству криминального авторитета Деймантаса Бугавичюса, любовника поп-звезды Виты Якутиене. Это преступление наделало много шума, так как покойный был человеком весьма влиятельным.

«Глубоко травмирован»

В начале 2017-го с Имре Аракасом связались ирландцы. В то время в стране разворачивалось многолетнее кровавое противостояние банд Хатча и Кинахана. Члены картеля Кинахана подрядили Мясника для ликвидации Джеймса Гейтли, важного человека в преступной структуре, выстроенной бандой Хатча. За выполнение этого задания эстонцу пообещали сумму в 100 тысяч евро. Деньги ему были жизненно необходимы, ибо он незадолго до того влез в крупные долги. И вот здесь от 59-летнего тогда Аракаса впервые за много лет удача отвернулась по-настоящему.

Имре Аракас, 1979 г.

Наниматели допустили утечку информации, и когда Аракас купил билет на самолет до Дублина, это стало известно правоохранителям. Эстонец успел лишь получить от бандитов инструкции и был задержан в Дублине 5 апреля 2017 года в компании двух членов картеля еще до того, как успел взяться за выполнение заказа.

При задержанных обнаружили кокаин стоимостью около 5000 евро. Мясник имел при себе два листка бумаги. На одном был указан адрес Гейтли в Белфасте и содержалась инструкция, как найти его фотографию в поисковой системе. На втором листке было описание квартиры жертвы, сведения о его манере вождения и местах, где он парковался, о посещаемых им спортзалах.

В момент задержания полиция изъяла принадлежавший Аракасу телефон. В ходе следствия полицейские прочитали переписку Мясника с заказчиками, в которой он сообщал, что намерен убить жертву «одним выстрелом в голову». Эту переписку удалось сфотографировать буквально в последний момент — вскоре она была дистанционно удалена.

В итоге Аракас признал свою вину, но судебный процесс стартовал не сразу: в следственном изоляторе Мясник перенёс инсульт. На суде киллер избрал своеобразную линию защиты: он жаловался, что все 80-е годы провел за решеткой, что «пострадал и был глубоко травмирован тюремным заключением в России».

Однако на судью эти излияния не произвели особого впечатления, и 12 декабря 2018 года ирландский суд приговорил эстонца к шести годам тюрьмы. Срок оказался относительно небольшим, поскольку Мясник не успел совершить преступления. Другими смягчающими обстоятельствами оказались серьёзные проблемы подсудимого со здоровьем и его сотрудничество со следствием.

Пока Аракас сидел за решеткой, местная пресса, охочая до сенсаций, начала рисовать ему романтический облик народного героя, чуть ли не Робин Гуда. «В зависимости от того, с кем вы разговариваете в Эстонии, он либо народный герой, либо кровожадный гангстер, либо и то, и другое», — живописала газета The Irish Times. Самое трагикомическое здесь заключается в том, что давнишнее преступление Аракаса с ограблением тира издание преподнесло как «акт протеста против коммунистического режима».

«Борец с оккупацией»

Аракас остался в целом доволен условиями содержания в ирландской тюрьме, рассчитывая в спокойствии отсидеть эти шесть лет и вернуться домой. Но вновь вмешалась судьба. В Литве все эти годы шло расследование гибели авторитета Бугавичюса. Оно вывело на международную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой оружия и наркотиков. Были задержаны сообщники Мясника по убийству Бугавичюса, выложившие в полиции всю информацию об этом преступлении.

В июне 2020-го в Ирландию из Литвы полетело требование об экстрадиции Мясника. Рассмотрение затянулось на несколько лет, однако в 2023-м его всё же депортировали в Литву.

В декабре 2023-го Имре Аракас из литовской тюрьмы дал интервью эстонскому Kanal2. Он утверждал, что ему обещали свободу, 5 млн долларов, новые документы и отъезд в США за согласие стать информатором по картелю Кинахана. Ведь известность и влияние этой группировки давно перешагнули пределы Ирландии — синдикат считается одной из крупнейших организованных преступных группировок в мире. «Я сказал им отвалить», — негодовал Мясник.

А тем временем ему продолжали предъявлять всё новые обвинения. В июне 2024 года литовская полиция завершила расследование по делу об убийстве известного в Литве спортсмена-единоборца Ремигиюса Моркявичюса, перешедшего дорогу местному преступному сообществу. В ходе расследования возникло подозрение, что стрелявшим был Аракас. Также выяснилось, что в ноябре 2016-го Мясник стрелял в сподвижника Бугавичюса Гию Забачидзе — не убил, но тяжело ранил.

После знакомства с предъявленными уликами заключенный признал вину в обоих преступлениях. 21 января литовский суд признал его вину и приговорил к десяти годам. Кроме того, он должен выплатить в качестве компенсации 100 тысяч евро родным Моркявичюса и 15 тысяч Забачидзе — на покрытие медицинских расходов. Приговор за участие в убийстве Бугавичюса Мяснику еще не вынесен.

Есть в этой истории и нотка комедии. В прошлом году Хейки Террас, сподвижник преступной юности Аракаса, отсидевший в тюрьме одиннадцать лет, подал ходатайство о пересмотре судебного решения 45-летней давности и о своей реабилитации. Он утверждал, что все их с Аракасом преступные действия, некогда приведшие их в советскую тюрьму, были мотивированы… «сопротивлением оккупационному режиму».

В декабре 2024 года эстонский суд постановил, что похищение надувной лодки и мотора в 1977 году, последующую кражу милицейской формы и документов и, наконец, грабеж тира действительно можно трактовать как «сопротивление оккупации». Однако кража магнитофонов из Таллиннской консерватории и угон автомобиля «не связаны с борьбой за независимость Эстонии или с сопротивлением несправедливости, нанесенной эстонскому народу». Поэтому Терраса реабилитировали лишь частично.