Политический кризис в Израиле, спровоцированный заключением сделки с палестинским движением ХАМАС, набирает обороты.

TASS /ENAHEM KAHANA / POOL Хаим Кац и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Уязвленный «предательством властей» лидер партии «Еврейская сила» и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подал в отставку и вышел из коалиции. Вместе с ним посты освободили другие министры от «Еврейской силы» — Амихай Элиягу (министр наследия) и Ицхак Вассерлауф (министр по делам Негева, Галилеи и национальной стойкости).

Назначение преемников затянулось, что, кажется, стало неожиданностью даже для премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Тот оказался вынужден не только искать доверенное лицо, готовое принять вакантные портфели в переходный период, но и пытаться восстановить (в условиях цейтнота) слабеющий парламентский перевес.

Уход в отставку сторонников Бен-Гвира всколыхнул союзные Нетаньяху партии.

Члены коалиции увидели шанс укрепить позиции в правительстве, вернув контроль над ранее утраченными ведомствами. Такое намерение среди первых высказал глава партии ШАС Арье Дери, ранее уступивший Министерство по делам Негева, Галилеи и национальной стойкости сторонникам Бен-Гвира в рамках коалиционных договоренностей.

Желание перехватить вакантные портфели также изъявили «Тиква Хадаша» и «Религиозный сионизм».

При этом сам премьер-министр явно не был настроен заниматься политической благотворительностью.

В первые дни после отставки министра нацбезопасности Нетаньяху попытался поставить на должность проверенных однопартийцев. В частности, предложения получили министр юстиции Ярив Левин и глава Минобороны Исраэль Кац. Однако оба под благовидными предлогами от совмещения постов отказались.

Не удалось договориться и с главой Минсельхоза Ави Дихтером.

Тот, хотя и позиционировался как «кандидат номер один» на пост министра нацбезопасности, не решился брать на себя дополнительную нагрузку. Кроме того, постоянные призывы Дихтера созвать комиссию для расследования причин успешного вторжения ХАМАС, вызывают беспокойство у «ближнего круга» Нетаньяху. Назначение было отозвано.

Большинство членов «Ликуда» (включая самого премьера) предпочли бы оставить вакантные портфели в активе непосредственно премьер-министра (израильское законодательство допускает такую возможность).

Однако прошлая бурная политическая жизнь сыграла с Нетаньяху злую шутку: из-за «прецедента Дери-Пинхаси» (запрет занимать определенные должности из-за уголовного преследования), действующий премьер не может претендовать на «чувствительные посты», к которым относится и министерств нацбезопасности.

Как итог, спустя почти неделю ожесточенных дебатов стороны наконец пришли к консенсусу.

Все вакантные портфели отошли Хаиму Кацу — министру туризма от партии «Ликуд» (не путать с Исраэлем Кацем, министром обороны — прим. ред.).

В истории Израиля случай совмещения нескольких должностей далеко не первый — однако, в большинстве случаев, речь шла о чрезвычайных ситуациях, и количество должностей не превышало две.

Фактически, Кац стал негласным рекордсменом израильской политики по числу одновременно занятых должностей.

Впрочем, дабы лишний раз не подчеркивать смещение центра тяжести в сторону премьерского «Ликуда», Нетаньяху принял соломоново решение.

В соответствии с его распоряжением, Кац будет исполнять обязанности руководителя министерств только в течение ближайших трех месяцев. К моменту истечения этого срока коалиция должно определиться с кандидатурами постоянных министров.

Назначение Каца сразу на три новых должности — как и трехмесячный срок его полномочий — довольно прозрачно намекают, что Нетаньяху не оставляет надежды вернуть Бен-Гвира и его сторонников в коалицию. Тем более, что последний пока не спешит сближаться с оппозиционными силами и по привычке торпедирует их законотворческие инициативы.

Кроме того, Бен-Гвир оставляет «форточку» для восстановления отношений с Нетаньяху.

Условием его возвращения, судя по последним заявлениям, является более жесткое отстаивание кабинетом министров права расширять поселенческую экспансию на Западном берегу Иордана, а также сохранять присутствия в Газе (хотя бы символическое). Экс-министр и его однопартийцы также ожидают, что Нетаньяху «проявит жесткость» в ходе грядущего турне в США, и сможет сорвать «затянувшийся триумф» ХАМАС.

На реабилитацию в глазах израильских «ястребов» премьеру отведено три месяца.

Впрочем, на деле времени у Нетаньяху гораздо меньше. Урегулировать склоки с «Еврейской силой» нужно до истечения первого этапа соглашения с ХАМАС — то есть до начала марта. В противном случае, к уже имеющейся линии раскола добавятся новые, спровоцированные исходом других «ястребиных» партий.

Так, довольно близкий по суждениям к Бен-Гвиру министр финансов Бецалель Смотрич (лидер партии «Религиозный сионизм») остался в правительстве лишь после «железных обещаний» Нетаньяху ограничить перемирие с ХАМАС только этапом обмена заложниками и не выводить из Газы оставшиеся силы.

В случае, если премьер не сдержит слово, партия Смотрича также покинет коалицию. Правительство потеряет мандаты, необходимые не только для перевеса над парламентской оппозицией, но и для обеспечения собственной легитимности.

А это сделает проведение досрочных выборов неминуемым, что станет концом политической карьеры Нетаньяху и его ближайших сторонников.