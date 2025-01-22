Едва согласовав контуры режима прекращения огня с ХАМАС, Израиль сосредоточил внимание в зоне Западного берега реки Иордан (ЗБРИ), где, по мнению властей страны, произошел «резкий рост террористической угрозы».

Иван Шилов ИА Регнум

Инициированная Тель-Авивом контртеррористическая операция, получившая название «Железная стена», развернулась в провинции Дженин. Помимо армейских подразделений, привлечены также служащие МАГАВ (пограничной полиции) и Общей службы безопасности (ШАБАК).

Израильтяне настаивают, что нынешняя операция имеет плановый характер и мало чем отличается от предыдущих рейдов на Западный берег. Однако на деле воспринимается скорее как попытка израильского истеблишмента быстро переключить внимание с внутренних проблем на противодействие общему врагу.

Беспокойный Дженин

На израильских оперативных картах Дженин традиционно относят к «красной зоне» и считают ключевой «болевой точкой» округа Иудеи и Самарии (израильский термин для обозначения Западного берега Иордана).

Одна из причин — слабая управляемость данных территорий. Несмотря на то, что на Дженин распространяется юрисдикция Палестинской национальной администрации (ПНА), куда большее, чем чиновники в столице ПНА Рамалле, влияние «на земле» имеют командиры палестинского батальона «Дженин», враждебные официальному Тель-Авиву.

Израильтяне недвусмысленно зовут город меж собой «центром палестинского терроризма» и «столицей смертников», что обуславливает постоянное внимание к нему силовиков — особенно после кровопролитных сражений в Газе.

Попытки бороться с противником рейдовыми методами перемежаются с периодическим проведением крупных операций. Так, предыдущая КТО в окрестностях Дженина (август 2024 года) повлекла за собой значительные разрушения пригородных кварталов и коммунальной инфраструктуры.

В этот раз израильские силовики нацелились непосредственно на административный центр.

Наступление израильтян произошло на фоне спорадических столкновений между Палестинской национальной администрацией и вооруженными группами в Дженине.

В течение месяца лояльные официальной Рамалле силовики безрезультатно пытались принудить оппонентов к сдаче, а также разоружить их.

Интересно, что в разгар противостояния, в декабре 2024 года, Рамалла даже пыталась добиться от президента США «шефской помощи» в виде срочных поставок боеприпасов, касок, бронежилетов, радиостанций, приборов ночного видения, костюмов для обезвреживания взрывчатых веществ и бронированных автомобилей.

Однако Израиль заблокировал поставки из опасений, что боеприпасы и амуниция могут попасть в руки палестинских батальонов.

Относительно стабилизировать ситуацию в Дженине удалось к середине января — тогда силовики ПНА и командиры местных вооруженных групп условились на постепенный отвод сил и добровольную сдачу оружия «дженинской вольницей».

Однако «Железная стена» свела эти усилия на нет: на смену палестинским силовикам пришла Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ.

Иран как прикрытие

Несмотря на то, что акция ЦАХАЛ в Дженине позиционируется в первую очередь как операция по дезорганизации террористического подполья на Западном берегу, израильские власти не скрывают, что ведут борьбу по более широкому фронту.

Так, премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя результаты «Железной стены», указал, что усилия армии и спецслужб в Дженине являются частью стратегии противодействия иранскому влиянию.

«Это дополнительный шаг в достижении поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни проникла — в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию — и мы по-прежнему действуем активно», — резюмировал израильский премьер.

Иранская сторона никак не комментирует события в Дженине. Более того, иранские стратеги не причисляют Западный берег к «зоне сопротивления». А если и причисляют, то исключительно вскользь, ставя в приоритет поддержку лояльных сил в секторе Газа. Такое позиционирование обусловлено как нестабильными позициями антиизраильских групп в данном районе, так и опасениями нарушить консенсус с региональными партнерами ПНА — Египтом и Иорданией.

Впрочем, возвращение официального Тель-Авива к раскрутке темы «иранского влияния» в Палестине не случайно.

На фоне продолжающегося раскола правящей коалиции в Израиле и выхода из нее части ультраправых политиков Нетаньяху остро необходимо удержать в орбите влияния оставшиеся правые партии. Сделать это можно только с помощью быстрых и решительных побед.

И «беспокойный Дженин» подходит для таких авантюр как нельзя лучше — тем более что в окружении Нетаньяху осталось немало желающих усилить израильскую поселенческую экспансию на Западном берегу, в том числе под прикрытием борьбы с террористической угрозой.

Кроме того, умело жонглируя тезисом об «иранском следе» в Дженине, действующий премьер может подорвать позиции парламентской оппозиции. Тем более что именно при правительстве Нафтали Беннета и Яира Лапида, чьи партии сегодня составляют оппозиционный костяк в Кнессете, произошло ослабление внимания Тель-Авива к данному району.

В таком контексте проведение «Железной стены» позиционируется еще и как исправление чужих ошибок, а также как доказательство того, что Израиль сохраняет контроль над ситуацией в Палестине.

А это уже несколько оттеняет недавние просчеты официального Тель-Авива в Газе и успокаивает собравшихся было на выход правых политиков. По крайней мере так считает сам Нетаньяху.