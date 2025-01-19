В нынешней «новой Сирии» Турция ведет себя как настоящий патрон. Она пытается не только словом, но и делом подтвердить, что является главным бенефициаром смены власти.

ИА Регнум

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, все недавние визиты коллег из Франции, Германии, Италии и других стран состоялись благодаря турецкому посредничеству. Северный сосед Сирии лоббирует на международных встречах, как например на недавнем саммите в Эр-Рияде, снятие санкций и восстановление арабской республики.

По оценкам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Дамаску требуется ни много ни мало — $500 млрд. Со своей стороны турки уже начали помогать сирийцам. Они вместе с Катаром направили к восточному Средиземноморью две плавучие электростанции для улучшения ситуации с электроснабжением — корабли смогут производить до 800 мегаватт электричества.

Турецкие строительные компании уже «поднимаются» на новостях об их возможном участии в строительстве дорог, школ, больниц. Но для полноценного восстановления нужны международные доноры — США, ЕС, Китай, богатые стран Персидского залива.

Превосходство Турции чувствуется и в ходе политико-дипломатических мероприятий. Первым высокопоставленным гостем в Дамаске после декабрьского переворота стал еще в недавнем прошлом глава турецкой разведки Хакан Фидан, а первый зарубежный визит лидер новой Сирии и лидер движения «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ)* Ахмед аш-Шараа нанесет именно в Анкару.

Он не упускает возможности поблагодарить Эрдогана за поддержку и помощь. Понятно, что аш-Шараа будет искать любые способы, чтобы ослабить господство продолжателей дела Османской империи, но пока реальность другая. 16 января он отправил к Эрдогану министра иностранных дел переходного правительства Асаада Хасана аш-Шибани.

В числе главных интересующих Эрдогана и Фидана вопросов были обозначены восстановление государственных институтов, отмена санкций, возврат 3 млн сирийцев из Турции домой. Но самая проблемная тема для Анкары — борьба с терроризмом и территориальная целостность Сирии.

Под террористами в Турции подразумевают даже больше не ИГИЛ*, а курдские Отряды народной самообороны (YPG), входящие в т. н. «Сирийские демократические силы» (SDF). YPG, которую турецкие власти считают сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана, и SDF занимают территории на северо-западе Сирии и опекаются американскими военными в количестве до 2000 человек.

Эрдоган требует полностью ликвидировать YPG. В начале января Фидан в интервью CNN Türk донес до внимания аш-Шараа, что «Сирия должна решить проблему Рабочей партии Курдистана». Если же Дамаск не способен решить эту проблему, Анкара готова взять ответственность в свои руки. На встрече с аш-Шибани Эрдоган заявил, что в будущем Сирии «нет места террору», то есть YPG и SDF, и Турция не согласится на разделение Сирии, то есть образование Сирийского Курдистана, будь то в форме автономии или отдельного государственного образования.

Дамаск, по крайней мере на словах, разделяет озабоченность своего союзника. Аш-Шибани заявил Эрдогану, что «северо-восточные районы Сирии не должны представлять угрозу для Турции и должны быть объединены под нашим центральным управлением».

Пока что администрация в Дамаске ведет переговоры с курдами. И именно поэтому Анкара заняла выжидательную позицию, периодически демонстрируя мускулы для устрашения YPG и SDF. В рамках этой политики в первую неделю января ВВС Турции нанесли удары по населенному пункту Сулук на севере Сирии.

Курды говорят об интеграции

О первых официальных переговорах с курдами аш-Шараа объявил 29 декабря: «Мы ведем переговоры с SDF об урегулировании кризиса на северо-востоке Сирии». Суть тех переговоров состояла, в первую очередь, в деэскалации. Ведь 9 декабря, сразу после свержения Башара Асада, лояльные Турции бойцы Сирийской национальной армии (СНА) перешли в наступление против сил YPG и SDF в районах Манбидж и Айн-эль-Араб (Кобани).

Одновременно Вооруженные силы Турции (ВСТ) приступили к наращиванию мощи вдоль сирийской границы для подготовки к широкомасштабной операции. Через две недели представитель SDF сообщил о том, что курды решили перейти к контратаке около моста Каракозак и плотины «Тишрин» на реке Евфрат. И, по данным некоторых СМИ, плотину курдам удалось вернуть. Аш-Шараа нужно погасить очаги конфликта, чтобы выстраивать новые государственные структуры и восстанавливать Сирию.

Дальнейшие вопросы переговоров касаются непосредственно статуса территорий под контролем SDF и YPG и статуса этих вооруженных формирований в новом государстве. В том же выступлении глава ХТШ* дал понять, что его правительство считает курдов неотъемлемой частью сирийского общества, но не позволит, чтобы Сирия стала площадкой для атак РПК. Аш-Шараа также заявил, что хочет включить YPG и SDF в состав сил министерства обороны.

Спустя два дня в Дамаск приехала курдская делегация, и начался первый раунд переговоров. Главным достижением той встречи стало согласие курдов на сохранение целостности Сирии.

9 января глава SDF Мазлум Абди сказал следующее: «Мы разделяем общую позицию относительно важности единства и территориальной целостности Сирии и отвергаем любые планы по разделению страны, которые могут угрожать ее единству».

К чему приведут переговоры Дамаска и SDF в итоге, еще не до конца ясно. Да, формально курды соглашаются на целостность Сирии, что вроде бы устраивает Эрдогана. Но какой статус курды получат для своих территорий и не появится ли какой-то вариант автономии, плавно перетекающий в независимость, как в иракском Курдистане? Будут ли бойцы YPG и SDF расформированы или получат некий статус в составе сил министерства обороны, которого, к слову, добиваются для себя и другие группировки в Сирии, такие как «Южный оперативный штаб»? Все эти вопросы в ближайшее время предстоит решать новому лидеру пока еще необъединенной Сирии.

Помогая новому правительству Сирии, турецкие союзники будут торопить их с мерами против курдских боевиков. Для Анкары приемлем только вариант полного роспуска YPG и SDF.

Того же самого правительство Эрдогана, кстати, добивается от РПК уже на турецкой территории. В конце года партнер по коалиции эрдогановской партии AKP Девлет Бахчели (партия MHP) предложил лидеру РПК Абдулле Оджалану выступить в парламенте и объявить о самороспуске своей организации.

19 декабря Фидан сообщил, что Турция не будет проводить операцию против курдских группировок, если новые власти Сирии возьмут под контроль северо-восточные территории.

Но чем дольше длится процесс переговоров между Дамаском и курдами, тем воинственнее заявления из Анкары. 16 января во время речи в парламенте Эрдоган сказал, что Турция может «сокрушить всех террористов» в Сирии в одиночку, имея в виду ИГИЛ* и YPG.

Потенциальный кризис

Дополнительной и весомой составляющей «курдского вопроса» остаются Соединенные Штаты. Американцы после свержения Асада удвоили свое присутствие на северо-востоке Сирии.

8 января на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Анкару от крупномасштабной операции. Блинкен рассказал, что Вашингтон ведет плотную работу с Анкарой по урегулированию вопросов с РПК, и Турции не следует начинать операцию. При этом он потребовал, чтобы аш-Шараа обеспечил участие курдов в переходном периоде.

На следующий день в Анкару приехал заместитель госсекретаря Джон Басс, чтобы обсудить присутствие YPG на севере Сирии. Турецкая газета Hurriyet обратила внимание, что Басс прибыл после ужесточения риторики Анкары против YPG, а, следовательно, Белый дом хочет договориться с союзником. Накануне визита замгоссекретаря турецкие медиа пустили слух о том, что Турция и Сирия могут вместе провести операцию против YPG, но, судя по всему, это был лишь инструмент усиления давления на США.

Со своей стороны Фидан подчеркнул, что Анкара не намерена разговаривать с курдскими боевиками, заявив о том, что «начинается обратный отсчет до военных действий». У Турции только одно условие — курды должны сложить оружие, а иностранные бойцы SDF — покинуть Сирию. Если Запад выдвинет новые требования Турции, то военная операция станет неминуемой, говорит Hurriyet.

Эрдогана раздражает не только поведение США, прикрывающих YPG, но и Франции. Но если с американцами турки разговаривать готовы, то французов всерьез не воспринимают. На одной из пресс-конференций Фидан дал понять, что его страна не будет взаимодействовать с теми, кто «прикрывается мощью Америки, продвигая собственные планы». Так турецкий министр отреагировал на слухи о том, что французский президент Эммануэль Макрон предложил уходящему президенту США Джо Байдену разместить на турецко-сирийской границе со стороны Сирии франко-американский контингент.

Планы Макрона туркам выдал сопредседатель курдской администрации по иностранным делам Ильхам Ахмед, сказавший в эфире TV5 Monde о том, что США и Франция «могли бы обеспечить безопасность всей границы».

Предупреждения и попытки команды Блинкена совершать дипломатические ходы вполне понятны, учитывая, что все эти четыре года администрация Байдена поддерживала курдов и мешала Турции ликвидировать YPG. Но все заявления Госдепа сейчас не имеют большой силы, ведь уже завтра к власти приходит команда Дональда Трампа, и Эрдогану придется решать вопросы с ним.

Происходящее прямо сейчас урегулирование конфликта в Газе снимает одну из важных проблем в будущих отношениях лидеров двух стран, даже учитывая то, что члены новой администрации США настроены крайне произраильски. Но курдский вопрос потенциально способен создать кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.

Сирия для Трампа — это не только вопрос влияния на Ближнем Востоке, но и нефть, сосредоточенная в основном на курдских территориях. Потенциальную проблемную точку между США и Турцией может устранить аш-Шараа, договорившись с курдами. Но надеяться исключительно на лидера ХТШ*, которому улучшение отношений с Америкой нужно для снятия международных санкций, с точки зрения Эрдогана было бы крайне недальновидно.

Турецкие власти сейчас полностью уверены в том, что могут решить курдскую проблему в Сирии. По словам источника в Atlantic Council («Атлантический совет», организация, признанная нежелательной в России), пожелавшего остаться неназванным, Турция предпочитает убедить YPG разоружиться, а не проводить против них военную операцию, поскольку Анкара считает, что такое решение создаст возможность положить конец РПК. Но «если YPG отвергнет турецкую оливковую ветвь», Турция пойдет в наступление, и «США не смогут этому помешать».

*Террористические организации, запрещенные в России