Президенты России Владимир Путин и Ирана Масуд Пезешкиан 17 января после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор», — заявил российский лидер.

По словам Пезешкиана, двусторонние отношения Исламской Республики с Российской Федерацией носят всеобъемлющий характер. «На самом деле я старался, приложил максимум усилий, чтобы все проблемы, которые существуют на нашей стороне, до сегодняшнего дня были устранены», — сказал президент Ирана.

Долгий путь к партнерству

Нынешний документ фиксирует важный сдвиг в отношениях двух государств, когда Российская Федерация и Исламская Республика не только подписали Договор о стратегическом партнерстве, но и прямо прописали в нем военные аспекты взаимодействия. Несмотря на долгие дружеские отношения на современном этапе, этот психологический барьер как Москве, так и Тегерану было достаточно сложно переступить. Стороны старались с осторожностью относиться к описанию своих двухсторонних связей как «стратегических», не говоря уже о том, что избегали прямо заявлять о военной координации.

Для Москвы была важно не выпячивать свой особый характер взаимодействия с Тегераном перед другими ближневосточными партнерами, прежде всего Саудовской Аравией и ОАЭ, а до определенного момента и Израилем. А над руководством Ирана всегда довлел внутриполитический фактор и историческая память.

Для многих иранцев Российская Империя была той страной, которая лишила их части исконных, по их мнению, земель, подавляла восстания и революции. Советский Союз оккупировал страну вместе с Британией и пытался отторгнуть «советский» Южный Азербайджан и «красный» Курдистан в 1945 году. А затем и вовсе был объявлен «малым сатаной» — уже после образования Исламской Республики и войны в Афганистане, где Тегеран был на стороне афганских моджахедов, противостоящих советским войскам.

Но это удалось преодолеть. Иран не без помощи России примирился с арабскими соседями, а Москва все меньше доверяет Израилю, ставшему на сторону киевского режима. Руководство Исламской Республики уже столкнулось с серьезными внутриполитическими вызовами, и те, кто негативно воспринял бы любые подобные соглашения с Москвой, и так постепенно перебрались в лагерь оппозиции. Поэтому Иран все больше нуждается в опоре на Россию, в том числе в целях своей внутриполитической устойчивости и способности противостоять сценариям цветных революций.

Собственно, столь длительное обсуждение пунктов заключенного Договора во многом и было связано с этими аспектами. К слову, подобное китайско-иранское соглашение также обсуждалось и согласовывалось более пяти лет.

Очевидно, что специальная военная операция показала России, кто для нее партнер, а кто попутчик. Поэтому очевидный разворот РФ на восток, в том числе и в сторону исламского мира, не только позволил закрепить стратегический характер отношений Москвы и Тегерана, но и заставил переосмыслить и нашу цивилизационную близость.

Это, вероятно, ускорило процесс согласования документа и повлияло на его содержание. Кроме всего прочего, в преамбуле как раз и подчеркивается «близость культур и духовно-нравственных ценностей» народов Российской Федерации и Исламской Республики.

От экономики до обороны

В посольстве Исламской Республики в Москве сообщили ИА Регнум, что соглашение между Ираном и Россией затрагивает многие сферы деятельности. Это касается и торгово-экономического сотрудничества, и взаимодействия в области энергетики, и охраны окружающей среды, а также обороны и безопасности. Иранские дипломаты подчеркнули, что процесс разработки этого соглашения велся много лет, с конца 2014 года, а переговорный процесс по этому документу продолжался при трех разных правительствах Ирана.

По их словам, этот документ фактически представляет собой обновленную версию Соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое был ратифицировано и подписано двумя странами в конце 2001 года. С 2003-го, когда это Соглашение вступило в силу, оно действовало десять лет, то есть до 2013 года, а затем автоматически продлевалось еще на пять. Сейчас оно является основой сотрудничества между Ираном и Россией. А новый Договор станет «своего рода продолжением, дополнением и обновлением предыдущего».

Как отметили в посольстве Ирана, соглашение было одобрено двумя странами еще в начале лета. Параллельно Москва и Тегеран искали подходящее время для подписания документа.

«За эти два-три десятилетия Иран и Россия расширили свое сотрудничество в различных областях и во всех сферах экономики, торговли и энергетики. Поэтому естественно, что в соответствии с требованиями времени, уровнем и масштабом наших отношений нам потребовалось обновить предыдущий документ. Это двустороннее соглашение, направленное на укрепление отношений между Ираном и Россией», — подчеркнули в посольстве.

Отношения между Ираном и Россией, двумя соседями, на протяжении истории претерпевали серьезные испытания, но именно сейчас, в последние десять лет, находятся на своем пике. Оба государства, сталкиваясь с общими угрозами и вызовами и разделяя единую цель противостоять системе доминирования Запада, давно уже нуждались в том, чтобы вывести свои отношения на новый качественный уровень, опираясь на кодифицированную и долгосрочную стратегию. Поэтому стратегическое партнерство Тегерана и Москвы, закрепленное в Договоре, может стать поворотным моментом для реализации этой важной цели.

Неспроста в статье 2 Договора подчеркивается «неприятие однополярности и гегемонии в мировых делах», а Москва и Тегеран берут на себя обязательства «противодействовать вмешательству третьих сторон во внутренние и внешние дела» двух государств.

Пока стратегический альянс вместо военного блока

На фоне противостояния с коллективным Западом Договор может стать шагом на пути к постепенной трансформации двусторонних отношений в полноценный стратегический альянс. Конечно, это не означает создание формального военно-политического союза по типу НАТО. В отличие от НАТО, в статье 3.3 российско-иранского соглашения речь идет не об обязательной помощи и поддержке, но о недопустимости оказывать военную или иную помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии против подписавших сторон.

Вместе с тем, прописанное в Договоре положение является существенным шагом вперед в направлении к союзничеству, а иные его пункты открывают широкие возможности для формализации оборонного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

В частности, уже в статье 1 документа «кооперация в области обороны и безопасности» называется одним из приоритетов в российско-иранских отношениях. Статья 4 посвящена сотрудничеству служб безопасности и разведок двух стран, которое будет регулироваться отдельными соглашениями, а также обмену информацией между ними.

Статья 5 затрагивает все сферы оборонного взаимодействия Ирана и России. В свою очередь, 4 параграф этой статьи, говорящий о консультациях в случае возникновения угроз, соответствует духу 4-й статьи договора НАТО, которая также говорит о консультациях, предваряющих вступление в силу пункта 5 о военной помощи.

К слову, пятое положение Североатлантического договора также допускает широкие трактовки и не обязывает страны-участницы НАТО прийти на помощь подвергшемуся агрессии члену блока исключительно военными средствами, но лишь таким образом, как каждое из государств «сочтет необходимым» в результате тех самых консультаций.

Военно-техническому сотрудничеству (ВТС) между Россией и Ираном посвящена отдельная 6-я статья. Институционализация ВТС была закреплена положением о ежегодном заседании соответствующих органов, отвечающих за подобную деятельность. И, наконец, статья 7 фиксирует сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, а также взаимодействие «по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Слабое звено

Торгово-экономические связи, в отличие от военных, и экономика всегда были слабым звеном российско-иранских отношений. Товарооборот двух стран находится в пределах 3-4 млрд долларов, в то время как товарооборот Ирана с соседями из ОАЭ превысил $11 млрд. Подписание Договора должно оживить динамику экономического и финансового взаимодействия между Москвой и Тегераном.

Торгово-экономические связи приобретают особое значения с учетом того, что обе страны сталкиваются с большим количеством жестких санкций со стороны США. А подписанный Договор должен помочь созданию альтернативных механизмов их нейтрализации путем более тесного взаимодействия. И здесь важно обратить внимание на определенный символизм подписания соглашения, которое произошло за три дня до возвращения Дональда Трампа, грозящего новыми рестрикциями против Ирана, в Овальный кабинет. В свою очередь и Россия подверглась незадолго до подписания Договора очередному пакету незаконных санкций, касающихся, в том числе, и экспорта нефти.

По словам российского президента, в торговле между Россией и Ираном должно быть меньше бюрократии и больше «конкретных дел». Владимир Путин отметил, что смысл заключенного договора как раз в том и состоит, чтобы создать базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей.

Определенные подвижки на этом направлении уже есть, о чем и было объявлено на пресс-конференции по итогам подписания Договора. В частности, наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчётах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платёжных систем. Так, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских риалах превысила 95 процентов от всех двусторонних торговых операций.

Также весьма перспективна дальнейшая реализация проекта «Север-Юг». «Что касается «Север-Юг», мы в этом заинтересованы, это дополнительные возможности для продвижения наших товаров — и иранских, и российских — на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи», — сказал Владимир Путин.

Наконец, в ходе переговоров в Москве Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в Исламскую Республику через Азербайджан. Как стало известно, переговоры находятся на финальной стадии обсуждения цены поставок. На первом этапе объем переданного Ирану газа может составить до 2 млрд куб. м с перспективой доведения до 55 млрд куб. м.

Как подчеркивают иранские эксперты, учитывая многочисленные возможности, которыми обладают две страны, соглашение о стратегическом партнерстве позволит придать импульс созданию взаимодополняющего экономического пространства. Особо отмечается, что Россия и ЕАЭС представляют собой очень большой рынок, а частный сектор Ирана, благодаря своим возможностям, может получить хорошую выгоду после того, как механизмы Договора заработают.

Нарастить российско-иранские коммерческие связи, несомненно, позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Также Договор может поспособствовать более активному и, самое главное, результативному участию Ирана в тандеме с Россией в ШОС и БРИКС. На этот аспект особое внимание обратил и Масуд Пезешкиан.

«Изменения, которые происходят в нашем регионе с учетом роли новых организаций и структур, как БРИКС, как ШОС — действительно, это новые возможности, новый потенциал для обеих стран, чтобы взаимодействовать в дальнейшем. Активное участие Ирана и России в этих новых региональных структурах имеет большое значение для всех нас», — сказал президент Ирана.

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Хотя подписание Договора о стратегическом партнерстве было запланировано давно и могло даже состояться во время саммита БРИКС в Казани, именно сейчас оно кажется наиболее уместным. Это связано и с сирийскими событиями, когда между Москвой и Тегераном возникло определенное недоверие в связи с отказом поддерживать режим Башара Асада на финальной стадии его существования.

В Исламской республике также опасаются, что после прихода Трампа в Белый дом начнутся переговоры о мире на Украине, а Иран может оказаться «разменной монетой». В то же время и в Москве с определенной настороженностью наблюдают за готовностью правительства реформаторов к уступкам Западу и постепенной сдаче позиций в регионе в обмен на снятие санкций. Теперь уже отказаться от сотрудничества с Россией могут потребовать от Ирана.

Договор должен как минимум снизить подобные опасения и заставить Москву и Тегеран в большей степени доверять друг другу. Стратегический характер отношений и партнерство двух стран теперь формализовано и закреплено на бумаге одновременно с соответствующими обязательствами — и это не то, что может быть легко проигнорировано.