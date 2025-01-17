15 января глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Визит был довольно стандартным: он провёл переговоры с президентом страны Анджеем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском, пообщался с украинской диаспорой, а также встретился с мэром Варшавы и кандидатом в президенты Рафалом Тшасковским.

Иван Шилов ИА Регнум

Конечно, не обошлось без стандартных заявлений и пресс-конференций с заученными заявлениями о поддержке-благодарности и тому подобное. Вот только выбивалось из общей концепции внезапное (или не очень) вмешательство Зеленского в президентские выборы в республике.

В интервью местным СМИ Зеленский прокомментировал слова кандидата на пост польского лидера Кароля Навроцкого о том, что тот не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Напомним, что глава Института национальной памяти Польши (IPN) Навроцкий объяснил свою позицию тем, что Киев не желает серьёзно отнестись к памяти жертв Волынского геноцида и взять на себя ответственность.

«Государство, которое не в состоянии ответить за очень жестокое преступление против 120 000 своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — указал Навроцкий, которого в президентской гонке поддерживает бывшая правящая партия «Право и справедливость» (PiS).

Тогда украинцы ожидаемо обвинили Навроцкого в манипуляциях и намекнули, что тот, вероятно, отрабатывает «заказ из Кремля». Вместе с тем Туск прямо обратился к главе PiS Ярославу Качиньскому с критикой выступления Навроцкого.

«Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?» — написал премьер в соцсети Х.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что если Украины не будет ни в ЕС, ни в НАТО, то кандидату следует «начать тренироваться».

«И если союзники (а Польша — это союзник) не хотят видеть нас в союзе безопасности, то тогда господину Навроцкому надо уже начинать тренироваться, потому что может наступить момент: ему придётся взять оружие в руки, ему лично, чтобы защищать вместе с другими свою страну. Поскольку если Украины нет нигде, это высокие риски, что Россия сразу после Украины будет на границе с Польшей», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что «господин Навроцкий не будет иметь политическую конкуренцию, а будет бороться за свою жизнь».

Выпады главы киевского режима мимо PiS, конечно, не прошли: те обвинили его во вмешательстве в выборы.

Подлил масла в огонь и тот факт, что в этот же визит Зеленский встретился с кандидатом в президенты от партии власти Тшасковским. Ему он даже вручил награду, присвоенную Варшаве в качестве «Города-спасителя».

«Награда присвоена столице Польши за проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российской агрессии, а также за поддержку независимости и суверенитета нашего государства», — отмечено в сообщении офиса президента Украины.

Тшасковский в свою очередь поддержал членство Киева в ЕС и НАТО, указав, что это якобы «отвечает интересам Польши, укрепляя её безопасность».

Всё это ещё сильнее укрепило позиции PiS в стремлении обвинить украинского лидера в том, что он манипулирует избирательным процессом в Польше.

Депутат PiS Януш Ковальский заявил, что, поддерживая «пронемецкого Рафала Тшасковского», Зеленский нападает на Кароля Навроцкого, который «является польским политиком и защищает польские интересы».

Другой депутат — Себастьян Лукашевич — призвал президента Украины извиниться перед главой IPN, «решить дело с Волынью», а в довершение назвал его «украинским комиком», охарактеризовав произошедшее как «скандал».

Отрицательно воспринял слова Зеленского и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, также член PiS. Он заявил, что президент Украины должен заниматься «украинскими делами», а поляки сами изберут себе лидера.

Евродепутат от PiS Михал Дворчик назвал заявления Зеленского неуместными, которые стоит подвергнуть критике. По его словам, команда украинского президента плохо подготовила его к визиту, если он позволил себе такие замечания.

К сонму критикующих подключился и лидер PiS Ярослав Качиньский.

Он, правда, вмешательства в выборы не коснулся, зато чётко указал, что пока Киев не признает, что украинцы совершали геноцид поляков в годы Второй мировой войны, апогеем которого стала Волынская резня, о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО не может быть и речи.

Президент Польши Дуда сказал, что не знает, почему Зеленский решил «так резко выступить перед СМИ в Польше», но указал, что на его месте «был бы здесь более осторожен».

В конце концов сам Навроцкий напрямую критиковать украинского лидера не стал, но отметил, что если всё же станет президентом, то Польша продолжит поддерживать Украину, однако той нужно помнить о необходимости соблюдать принцип взаимности.

Очевидно, что в польско-украинских отношениях далеко не всё так гладко, как пытаются представить некоторые политики.

При этом ясно, что украинский вопрос, в том или ином его проявлении, является довольно серьёзной темой перед президентскими выборами в Польше, особенно учитывая накал агрессии, который испытывают поляки по отношению к украинцам в последнее время.

Таким образом, политический истеблишмент Варшавы просто реагирует на запрос общественного мнения на более агрессивную позицию, имитирующую концепцию «хозяин — холоп», хотя на деле и те, и другие будут делать то и так, как им скажут «дорогие западные партнёры».