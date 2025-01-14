Действующий президент Хорватии Зоран Миланович подтвердил свой статус самого популярного политика страны и уверенно победил во втором туре президентских выборов, который прошёл в воскресенье, 12 января. По мнению его оппонентов, и здесь не обошлось без «руки Москвы».

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно результатам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Миланович набрал 1,122,859 голосов (74,69%), а его оппонент Драган Приморац — 380,752 голосов (25,32%). Миланович победил во всех регионах Хорватии, а Приморац — в зарубежном избирательном округе. Явка составила 44,2%, что является самым низким показателем за последние 25 лет.

Результат Зорана Милановича по итогам второго тура — самый высокий на президентских выборах с момента обретения Хорватией независимости в 1991 году. Политик заявил, что расценивает эту победу «как признание его работы за последние пять лет». Миланович был кандидатом от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии (одна из наследниц Союза коммунистов Югославии), которую политик ранее возглавлял, и в качестве лидера СДП был премьером Хорватии в 2011–2016 годах. А формально независимого Примораца поддерживал правящий Хорватский демократический союз (ХДС) нынешнего премьер-министра страны Андрея Пленковича.

Хорватский президент, как и все президенты в большинстве стран Европейского союза, не имеет реальной власти и выполняет главным образом церемониальные функции. Однако это не мешает ему блокировать важные инициативы правительства, в первую очередь — в сфере безопасности.

К примеру, в октябре 2024 года Миланович, который неоднократно осуждал «российскую агрессию против Украины», заблокировал отправку хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU). По словам президента — поскольку это «потенциально может быть вредным для национальных интересов».

После этого премьер назвал президента «пуделем Путина» и пообещал обратиться к парламенту Хорватии с просьбой преодолеть вето президента, однако пока так и не сделал этого, ибо не обладает нужной поддержкой в 2/3 депутатского корпуса. В ноябре 2022-го, когда Миланович заблокировал участие хорватских вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих, Пленкович пытался продавить соответствующее решение через парламент, но и тогда не смог получить нужное число голосов.

Миланович неоднократно сравнивал украинских националистов с усташами — партией хорватских нацистов, которые в 1941–1945 годах создали под протекторатом Третьего рейха марионеточную «Независимую державу Хорватия». Хотя лозунг усташей «За дом готовы!» формально запрещён в Хорватии, но местные ультраправые регулярно используют его на своих акциях.

«Нет разницы между «За дом готовы!» и «Слава Украине!»*. Это — возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков… Не хочу такое слышать в Хорватии», — заявил политик в 2023 году, после чего был внесён на печально известный украинский сайт «Миротворец».

Как отметил Бошко Пицула, профессор факультета политических наук в Загребе, вот уже больше десятилетия хорватская политика сосредоточена вокруг личностей Андрея Пленковича и Зорана Милановича.

«Эти двое доминируют на своих полюсах, и в пределах их политических опций (ХДС и СДП) у нас почти нет возможности или пространства для того, чтобы что-то изменить. Однако эта неизменность, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, повлияет на то, что Хорватия может и должна сделать, — я имею в виду значительный прогресс в развитии, который в настоящее время импортируется, а не производится в самой стране», — заявил хорватский эксперт в комментарии балканской редакции телеканала «Аль-Джазира».

Стоит отметить, что как и после первого тура выборов, в котором он набрал почти 50% голосов, Миланович повторил, что протягивает руку правительству, хотя между ним и Пленковичем существуют большие разногласия. При этом ни сам Андрей Пленкович, ни Драган Приморац не поздравили нового-старого главу государства с победой.

Люди выбрали Милановича, чтобы сохранить баланс сил в стране, правительство возглавляет ХДС, а президент должен быть из оппозиции, считает Анкица Мамич, хорватский эксперт по коммуникациям. Нетерпимость двух политиков «нанесла ущерб репутации государства, потому что они больше не принимали во внимание страну, в которой все можно решить путем соглашения и обсуждения», — говорит она. «Пленковичу теперь будет трудно избежать хотя бы попытки поговорить», — добавляет эксперт, напоминая, что конституция Хорватии обязывает премьер-министра сотрудничать с президентом.

За счет чего же Миланович получил такую убедительную поддержку хорватов — ведь, к примеру, на парламентских выборах в апреле 2024 года коалиция «Реки справедливости» на основе СДП набрала почти в полтора раза меньше голосов, чем ХДС премьера Пленковича, да и большинство мейнстримных хорватских СМИ в ходе кампании выступали против действующего президента? Кроме того, его оппонент на избирательную кампанию потратил в четыре раза больше денег, чем Миланович — 850 тысяч евро против 215 тысяч, причём большая часть спонсоров Примораца были из США.

Во-первых, предвыборная кампания Зорана Милановича была сосредоточена на яростной критике правительства и коррупционных скандалов, сопровождающих его деятельность (более 30 министров от ХДС ушли в отставку или были уволены). Президент также не стеснялся критиковать Евросоюз, в состав которого он ввел Хорватию в 2013 году в качестве премьер-министра. «ЕС во многом не демократичен и это не та современная Европа, в которой я хочу работать и жить. Я буду работать над тем, чтобы изменить ее, насколько это в моих силах как президента маленькой страны», — заявлял Миланович. Также он критиковал санкции ЕС против России, называя их «абсурдными».

Во-вторых, выступления Милановича оставались простыми, порой грубыми, понятными обычному избирателю, некорректными и иногда обидными по отношению к конкуренту. Его популизм нравился широким кругам избирателей, от левых до правых. Заявления действующего президента по поводу ЕС, НАТО, поддержки Украины становились всё более похожими на риторику новоизбранного президента США, как и стиль выступлений, за что Милановича стали называть «балканским Трампом».

Таким образом, заявления Андрея Пленковича о том, что президент является «пророссийским человеком» и «евроскептиком», лишь добавляли популярности Зорану Милановичу. Неудивительно, что хорватские СМИ пишут, что премьер-министр потерпел «поражение и разгром» на президентских выборах.

Однако Анкица Мамич считает, что победа Милановича не сильно пошатнёт правящую коалицию, распоряжающуюся государственными деньгами. «Роль премьер-министра политически и объективно более сильная — это реальная власть в Хорватии», — объясняет она, напоминая, что Пленковича хорошо принимают в Брюсселе, а многие хорваты до сих пор считают его лучшим кандидатом на пост премьер-министра.

Подавляющее большинство хорватских комментаторов уверено, что победа Зорана Милановича не приведёт к кардинальным изменениям во внешней и внутренней политике страны, однако не всё так просто.

Во-первых, в мае 2025 года Хорватию ждут местные выборы, и победа Милановича придаст импульс СДП и более мелким партиям, которые его поддержали. «ХДС придётся приложить гораздо больше усилий, чтобы выдвинуть более качественных кандидатов и смягчить результаты президентских выборов», — считает хорватский политический аналитик Драган Багич.

Во-вторых, личные конфликты между премьер-министром и президентом продолжатся, и на их обострение могут повлиять планы правительства изменить закон об обороне, считает Вишеслав Раос, профессор факультета политических наук в Загребе.

«В каком-то смысле правительство хочет использовать окольный путь, чтобы не дать Милановичу вмешаться в свои намерения, такие как возвращение обязательного призыва на военную службу. Согласно Конституции, президент должен подписать закон, но также он может отправить его в Конституционный суд для утверждения, чего он никогда не делал до сих пор. С этой огромной победой у Милановича нет мотивации для какого-либо сотрудничества, даже несмотря на то, что он протянул руку примирения», — добавляет Раос.

Сам же Зоран Миланович, выступая перед сторонниками после победы во втором туре, фактически анонсировал дальнейшую эскалацию отношений с Андреем Пленковичем.

«Я буду верховным главнокомандующим в вопросах обороны и безопасности — не равным, а первым по рангу, потому что так гласит Конституция. А для этого необходимо сотрудничество и созыв Совета национальной безопасности, который не созывался уже три года, но не по моей воле», — заявил новый-старый президент Хорватии. «Правительство является самым ответственным в этой стране, и я прошу его прислушаться к тому, что ему сказали граждане, и это не просто поддержка меня — хотя ни у кого нет поддержки 75 процентов избирателей», — добавил он.

Хотя Зоран Миланович, точно так же как Дональд Трамп, подчёркивает опору на прямой мандат избирателей и не стесняется своего популизма, в идеологическом плане между двумя политиками мало общего.

Миланович придерживается левых идей, которые последовательно критикует Трамп. В свою очередь, в сентябре 2020 года Миланович заявил, что его обижают сравнения с «разрушителем» Трампом, и стиль Байдена ему ближе. Президентскую кампанию в США в 2024 году Миланович не комментировал, и о каких-либо его контактах с командой избранного главы Белого дома открытой информации нет.

Однако ошеломительная победа Зорана Милановича над истеблишментом, который в Хорватии олицетворяет Андрей Пленкович, как и победа социал-демократа Роберта Фицо осенью 2023 года в Словакии, по сути являются частью того же процесса, который сторонники европейского «глубинного государства» пытаются назвать «ультраправым поворотом».

Действительно, право-популистские политические силы типа ФИДЕС в Венгрии, «Национального объединения» во Франции, «Партии Свободы» в Нидерландах и Австрии или «Альтернативы для Германии» в ФРГ являются более яркими противниками евробюрократов, чем традиционные левые партии.

Но недовольство рядовых европейцев вполне может быть канализировано и в левой части политического спектра, что доказывает высокая популярность «Союза Сары Вагенкнехт» в Германии. И в этом смысле левый Миланович может стать для Хорватии точно таким же разрушителем «глубинного государства», что и правый Трамп в США.

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