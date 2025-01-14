На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что в деле эксгумации польских жертв Волынской резни произошёл настоящий «прорыв». В чем же он состоит?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА*. Я хотел бы поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ждем дальнейших решений», — написал Туск.

Никаких других деталей премьер не раскрыл.

При этом в министерстве культуры Польши, которое отвечает за переговоры с Украиной по вопросу достойного захоронения жертв геноцида, сообщили, что ждать их и не стоит — из-за «деликатного характера вопроса подробности будут обнародованы только после того, как они [эксгумации] будут проведены».

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига вроде бы как подтвердил «прорыв», назвав некие договорённости рабочей группы «прекрасным результатом». Однако распространяться о деталях тоже не стал, зато приплёл к спору Россию.

«Мы [Украина и Польша] уважаем друг друга и вместе защищаемся от российского империализма. Каждый решённый двусторонний вопрос — это удар по Москве», — указал министр.

Правда, вполне возможно, что заявление Сибиги относилось к произошедшему накануне обмену между Польшей и Украиной списками мест поиска и эксгумации останков «взаимных исторических конфликтов»: жертв геноцида со стороны Варшавы и «мучеников» украинской пропаганды — боевиков ОУН-УПА*.

О том, что поляки готовят такой реестр, стало известно через несколько дней после того, как другой видный чиновник из Польши, глава МИД Радослав Сикорский гордо заявил, будто стороны договорились о проведении эксгумационных работ на территории Украины.

Неофициальные источники утверждают, что составление списка могил украинцев из УПА* и их памятников, которые находятся на польской земле, являлись требованием Киева для продвижения вопроса.

Стоит отметить, что активисты памяти жертв геноцида поляков на эту новость отреагировали резко и прямо потребовали приостановить любой диалог с киевским режимом на эту тему.

«Польша имеет право эксгумировать своих граждан в соответствии со всеми моральными и этическими принципами. Польша имеет право на эксгумацию, произведённую поляками и на польских условиях. Мы не должны разговаривать на партнёрских началах с государством, которое строит свою идентичность на криминальной идеологии Бандеры», — подчеркнули в своём письме активисты.

Они добавили, что «никто в здравом уме не может себе представить, что ценой проведения эксгумаций станет прославление убийц польского народа на территории Польши».

Ситуацию ожидаемо прокомментировал глава Институт нацпамяти Польши (IPN) и так называемый «гражданский кандидат» в президенты от бывшей правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. Он заявил, что сейчас в деле эксгумации нельзя говорить о прорыве.

«Таких прорывов, точнее — заявлений о прорывах, мы уже пережили много. Об одном из них сообщил глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Этого не произошло. Я не знаю, что премьер-министр считает прорывом», — заключил он.

Интересно, что за несколько дней до объявления Туска Навроцкий сделал довольно громкое заявление о том, что «не видит Украину ни в одной структуре — ни в Евросоюзе, ни в НАТО», объяснив это как раз-таки нежеланием Киева серьёзно отнестись к памяти жертв Волынского геноцида.

«Государство, которое не в состоянии ответить за очень жестокое преступление против 120 000 своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — указал Навроцкий.

Киевские власти ожидаемо обвинили Навроцкого в манипуляциях, указав, что политик «ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости».

Некоторые, кстати, уже в сложившейся традиции просто обвинили главу IPN в работе на Кремль.

Но в своей оценке ситуации всё же нужно согласиться с Навроцким: таких «прорывов» в вопросе эксгумации поляки видели уже немало. Манипуляции национальной памятью давно используются в качестве политической пропаганды, поэтому неудивительно, что сейчас мало кто верит в какие-то подвижки.

Например, последним таким «прорывом» стала фотография якобы начавшегося процесса эксгумации. В конце октября 2023 года её (да, одну) опубликовал чиновник из бывшей правящей партии PiS Михал Дворчик уже после проигранных парламентских выборов.

При этом опять не было никаких подробностей, кроме того, что фото, по словам Дворчика, сделано на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Однако известно, что в этом месте погибли как минимум 150 поляков, а значит и останков должны были найти много. И главное: после публикации этих данных никаких дальнейших подвижек хотя бы по этому захоронению не было.

И самое интересно, что, судя по словам некоего анонимного украинского чиновника, на раскопки именно в этом месте и дал согласие Киев.

Из его заявления также следует, что разрешения на поиски и эксгумации на территории Украины будут выдаваться только отдельно в отношении каждого конкретного места захоронения.

Сам Дворчик, к слову, сказал, что в «прорыв» не верит.

«Туск, как обычно, бросил один лозунг и не дал никаких подробностей. Почему? Потому что никаких подробностей нет. Я не верю ни в какой прорыв в этом деле. В течение многих лет у нас были проблемы, если будет еще один важный шаг, это очень хорошо, но печально, что Дональд Туск и некоторые политики пытаются использовать эту драматическую ситуацию, связанную с геноцидом, в текущей политике», — сказал депутат Европарламента от PiS.

В частности, из-за таких туманных данных сегодня скептиков по поводу каких-то изменений по вопросам эксгумации даже больше, чем во времена правления PiS. Вот и бывший премьер-министр республики Лешек Миллер заявил, что не видит «прорыва» в вопросе эксгумации поляков, убитых УПА.

«Я удивлен, что польские политики и журналисты опять обманулись этим и продолжают говорить о «прорыве» снова и снова», — сказал Миллер.

Он также раскритиковал и соглашение по спискам, отметив, что «в Польше лежат бандиты УПА, погибшие в боях с оружием в руках, а на другой стороне — женщины, дети, жестоко убитые и беззащитные люди».

Вместе с тем экс-премьер от PiS Матеуш Моравецкий, при котором были достигнуты договорённости о работе в Пужниках, тоже выразил скептицизм по поводу каких-либо подвижек по вопросу эксгумации.

«Вопрос в том, является ли «прорыв», который был шумно объявлен Туском, действительно новым открытием или просто завершением действий и процедур, начатых во время моего правительства?», — уточнил Моравецкий.

В целом, эксгумация останков с 1992 года прошла лишь в нескольких населенных пунктах Волыни.

При этом историки считают, что на этой территории есть около 1500 мест, где были совершены преступления ОУН-УПА против поляков. Раскопки в одних только Островках и Воле Островецкой прошли в два долгих этапа — так много там нашли убитых. При этом ситуация усложнялась тем, что местные украинцы не раскрывали места захоронения польских жертв.

Всего из этих мест эксгумировали более 600 человек: среди них женщины и дети, часть костей была обожжена или сожжена, что подтверждает свидетельства о поджоге здания, в котором были заперты жертвы.

В раскопках в 2013 году на месте Гая начали эксгумацию останков поляков, убитых 30 августа 1943 года. В общей сложности за день было убито около 600 поляков, многих из них расстреляли в школе. Через несколько дней после резни в колонию прибыло польское подразделение самообороны из близлежащего города. Поляки были потрясены увиденным: канавы и подвалы были заполнены трупами. Неподалеку от них лежали орудия убийства: топоры, вилы, мотыги, пилы и брусья, залитые кровью.

Тела некоторых погибших были захоронены в бывшем расстрельном рву, его местоположение определили в 2001 году и тогда же выяснили, что местные украинцы устроили в могиле мусорную яму, нанеся таким образом многочисленные посмертные повреждения костям.

В итоге в 2017 году украинские власти объявили о блокировке выдачи разрешений польской стороне на поисково-эксгумационные работы на своей территории, с тех пор особенных «прорывов» по этому вопросу и не было.

Хотя различные документы «о решении чувствительных вопросов, касающихся национальной памяти», стороны подписывали, собирали какие-то рабочие группы, но результатов, кроме той единственной фотографии, никто не видел.

Понятно, что если бы вдруг подвижки таки произошли по-настоящему — нас бы уже завалили заявлениями и бумагами, поскольку это было бы буквально информационной бомбой. А то, что вынес на общественность Туск, является ни чем иным, как очередным популистским вбросом, который рассчитан исключительно на внутренний электорат.

Тема эксгумации жертв геноцида, совершённого ОУН-УПА*, не будет решена по крайней мере до тех пор, пока идеология современного преступного режима на Украине будет держаться на мифе о «героях-бандеровцах», а раскопки на Волыни способны очень быстро превратить эти легенды в пыль.

*организация, запрещенная в Российской Федерации