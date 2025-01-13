Процесс трансформации Сирии не закончился отстранением от управления сторонников свергнутого президента Башара Асада. Новое правительство нацелилось на полный демонтаж наследия династии Асадов во всех сферах. Одними из первых приняли удар сирийские спецслужбы, служившие столпом сирийской государственности.

Иван Шилов ИА Регнум

После разгрома «Мухабарата» на очереди оказались и другие спецслужбы «Большой четвёрки». «Новый Дамаск» хочет не просто заменить старое руководство структур на лояльные кадры, но полностью перекроить их под себя.

Однако с течением времени становится заметно, что «лекала», по которым идёт реформа, почти не отличаются от предыдущих.

Силовой клубок

Историческая специфика Ближнего Востока обусловила формирование в Сирии сложной и разобщённой системы органов безопасности, фактически замкнутых на высшее руководство страны.

К моменту начала внутреннего кризиса в Сирии действовали четыре ключевые спецслужбы (так называемая «Большая четвёрка») — Главное управление безопасности, более известное как «Мухабарат» (разведка и контрразведка), Управление политической безопасности (политическая контрразведка), Военная разведка и Воздушные разведывательные силы (военная разведка для особых задач).

Все спецслужбы дублировали ключевые функции друг друга — например, были наделены правом бороться с оппозицией. Что в теории должно было снизить зависимость руководства страны от конкретной структуры и исключить риск военного переворота. Однако на практике это лишь разжигало межведомственное соперничество.

При этом наиболее сильной и эффективной структурой всегда считался «Мухабарат», он же служил «общим знаменателем» в сирийской системе безопасности. А заодно и главным «пугалом» для противников режима.

Именно с «беспределом Мухабарата», представители которого якобы проникли во все государственные институты, сирийская вооружённая оппозиция традиционно связывала все несчастья страны. Неудивительно, что трансформация спецслужб стала не только одним из первых, но и наиболее символически значимым решением.

Шеф с богатым прошлым

В конце декабря 2024 года Правительство спасения Сирии реализовало первую реформу на этом направлении: на смену Главному управлению разведки, являвшемуся «хордовой» спецслужбой «Большой четвёрки», пришла Служба общей разведки (СОР).

СОР позиционируется сирийским руководством как «принципиально новая» служба, дистанцированная не только от методов работы, характерных для эпохи Асадов, но и от самой модели политических репрессий.

«Новый Дамаск» бравирует тем, что «политические» тюрьмы Тадмор, Меззе и Седная новому режиму не нужны. Полное же сохранение прежнего функционала у новой версии «Мухабарата» (включая выявление неблагонадёжных элементов и их преследование) трактуется как забота о безопасности граждан.

Руководителем «переосмысленной» структуры был назначен Анас Хаттаб (Абу Амад Худуд) — верный сподвижник фактического главы Сирии Ахмеда аш-Шараа (более известного как Абу Мухаммад аль-Джулани).

У новоиспечённого начальника СОР достаточно скелетов в шкафу.

Свою карьеру Хаттаб, вот уже десять лет пребывающий в «черных списках» США и ООН, начинал как полевой командир «Фронта Нусры»* («прародителя» «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) и на тот момент — части «Аль-Каиды»*) и дослужился до должности шефа аппарата безопасности группировки.

В этой роли Хаттаб занимался зачисткой Идлибского анклава от враждебных ХТШ* бандформирований — например, участвовал в уничтожении верхушки группировки «Хурас ад-Дин»* — а также играл роль «спецпосланника» в диалоге с американским и турецким контингентом в Сирии.

В своё время именно Хаттаб внёс решающий вклад и в разгром «оппозиционной клики» внутри руководства ХТШ*, заслужив попутно кличку «Идлибский мясник» — за жестокие репрессии в отношении возможных соперников аль-Джулани.

При этом подчинённая ему структура не брезговала использовать неэтичные методы добычи информации, а также искусственно стравливала противников ХТШ* между собой, что весьма плохо вяжется с обещаниями нового шефа «Мухабарата» работать по женевским принципам.

Партийная контрразведка

Ещё одной интересной чертой трансформации сирийских институтов является сохранение у ХТШ* собственной «карманной спецслужбы». Несмотря на создание новой структуры, отвечающей за контрразведывательную работу, Служба общей безопасности ХТШ*, которую ранее возглавлял Хаттаб, не только не прекратила существования, но и нарастила активность.

За последний месяц бойцы Службы ХТШ* провели несколько операций по выявлению и нейтрализации террористических ячеек в Идлибе и Дамаске, мотивировав свою работу защитой шиитских и христианских святынь от посягательств террористов.

При этом спецслужбы ХТШ* остаются полностью независимой структурой и неподконтрольны ни директорату СОР (хотя их номинальным начальником всё ещё остается Хаттаб), ни сирийскому правительству. Де-факто они всё так же замкнуты на фигуру аль-Джулани и лояльны ему.

Наличие такой «карманной спецслужбы» позволяет руководству ХТШ* не только иметь независимый источник информирования об обстановке в стране, но и быть в курсе настроений внутри группировки; своевременно «гасить» излишне активных или одиозных сторонников. И едва ли аль-Джулани будет готов расставаться с «партийной контрразведкой» по своей воле.

Однако находиться вне системы у собственной спецслужбы ХТШ* слишком долго не получится — особенно с учётом того, что иностранные партнёры давят на «новый Дамаск» с требованием публично распустить группировку и все связанные с ней структуры.

Не стоит исключать, что аль-Джулани пойдет на хитрость, и бойцы Службы общей безопасности «перекочуют» на позицию Политической контрразведки или же вольются в состав «Мухабарата». Такой подход позволит не только сохранить лояльный костяк внутри новой структуры, но и удовлетворить требования улицы о полной реформе сирийских спецслужб.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.