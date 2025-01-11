Первый месяц года в нашей стране традиционно ассоциируется не только с праздниками, но и с заснеженными деревьями, льдом на реках и холодом на улицах. Однако в этом январе во многих российских областях вместо падающих снежинок моросит дождь, а снег почти растаял. Нет традиционных высоченных сугробов и трескучих рождественских морозов — зима больше похожа на затянувшуюся осень или начало весны.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В столице России температура воздуха держалась выше нуля почти всю первую декаду января. Восьмого числа средняя суточная температура воздуха в Москве достигла +3,2, эти сутки стали самыми теплыми с 1948 года.

Очень тепло было от Кубани (в Армавире 8 января столбик термометра достиг +15,4, побив рекорд 1963 года) до Екатеринбурга — там было зафиксировано самое теплое 9 января с 1944 года (+1,3). В целом 8 января суточный рекорд максимальной температуры был побит в десяти городах России.

Из-за необычного тепла просыпаются мухи и комары, зеленеет на газонах молодая травка — для полной картины весны разве что пока не слышно звуков ласточек. В Орловской области (в январе!) стартовал грибной сезон: в социальных сетях граждане с удовольствием делятся фотографиями зимних опят.

Так что во многих регионах России зима сегодня явно в упадке. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывает, что в средней полосе страны погода находится в состоянии «метеорологической весны», так как среднесуточная температура превышает ноль градусов.

«Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части нашей страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4-9, а местами 12 градусов», — отмечает в своем канале Тишковец.

И у плюсов есть минусы

Как рассказывает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в этот раз причиной аномально теплой зимы в европейской части России, а также на Урале и в части Сибири стало обычно редкое поступление теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки.

Тем не менее, как говорят специалисты, такие погодные колебания становятся все более частыми из-за климатических изменений, так что, вполне вероятно, скоро нам придется привыкать к новым условиям.

«Спасибо малышу «Эль-Ниньо» (аномальное потепление океанических вод в центральной и восточной части Тихого океана, которое оказывает заметное влияние на мировой климат — прим. ред) и пресловутому глобальному потеплению..», — отмечает метеоролог Тишковец.

Многие наступившей теплой погоде радуются: нет нужды кутаться в многослойную зимнюю одежду, да и нос или уши по такой погоде не рискуют быть обмороженными.

Но кому-то новые погодные условия с частыми оттепелями, дождем вместо снега и резкими перепадами температуры приносят одни разочарования — как тут насладиться традиционным зимним настроением? Кроме того, серые улицы и затянутое облаками небо с сопутствующей нехваткой солнечного света могут вызывать у людей депрессивное состояние.

Коммунальщикам же приходится чаще переключаться между уборкой снега и подготовкой к гололеду, да еще бороться со стремительно растущими сосульками. Работникам сельского хозяйства нужно адаптировать сроки полевых работ под новые погодные условия, а любителям зимних видов спорта и отдыха становится труднее планировать свои занятия.

Теплая зима несет перемены не только людям, но и природе. Растения, которые уже начали вегетацию, могут пострадать от нагрянувших заморозков или ледяных дождей. Еще в такую погоду просыпаются дикие животные, которые ранее впали в спячку. Проснувшись, они будут страдать от недостатка еды и поэтому могут быть агрессивными.

Январское дыхание весны

На этих выходных в Москве и в средней полосе России в целом сохраняется аномальный температурный режим, пишет ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Туда морозец придет лишь в начале следующей недели — пока что обильный снег и холода гостят в Западной Сибири, а сильные морозы стоят лишь на Крайнем Севере и в Якутии.

Но это похолодание будет волнообразным и не очень сильным, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Судя по прогностическим материалам, в волнах потеплений-похолоданий нам предстоит качаться вплоть до конца января, — отмечает он. — О 20-градусных морозах стоит, наверное, забыть».

Как рассказывал портал «Метеовести» Центра погоды «Фобос», к концу января вновь возобладают атлантические погодные процессы, так что в центре страны снова будет тепло.

В целом, судя по всему, в этом году зима так и не принесет нам значительные морозы, вторая половина сезона также будет заметно теплее, чем обычно, говорят метеорологи.

«По долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха в Москве, в целом, на 5 градусов будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме», — описывает прогноз погоды Евгений Тишковец.

В марте весна наступит раньше, чем обычно, предсказывают синоптики: в Москве по ночам еще будут заморозки, но в дневное время воздух будет прогреваться до +5. В целом же первый весенний месяц будет значительно теплее не только в столице, но и на северо-западе страны, в Восточной Сибири, Забайкалье, Амурской области и Приморье.

«Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, — резюмирует Тишковец.— Это указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны (то есть раньше 21-го марта — климатической даты перехода среднесуточной температуры воздуха в Москве выше нуля) и схода снежного покрова уже к началу апреля».