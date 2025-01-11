«Нет ничего более логичного, чем… возвращение Южной Бессарабии обратно Болгарии», — заявил 9 января лидер третьей по величине парламентской фракции в национальном парламенте Болгарии, председатель консервативной партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

VASSIL DONEV/EPA/ТАСС Лидер консервативной партии «Возрождение» Костадин Костадинов на избирательном плакате

Свою позицию политик аргументирует тем, что юг Бессарабии связывают с Болгарским государством 450 лет общей истории, в то время как «в собственности Украины» регион находится лишь 34 года.

Кроме того, по его словам, «болгары являются коренным населением этой местности (с VI века) и по сей день составляют большинство населения».

В качестве условия, позволяющего правительству Болгарии выступить с такой территориальной претензией, Костадинов считает приближение мирного конгресса по судьбе «несостоявшейся т. н. украинской государственности». При этом он приветствует резонансные геополитические проекты Дональда Трампа в отношении будущего Канады, Гренландии и Панамского канала.

Конечно, можно отмахнуться от ирредентистских идей лидера болгарского «Возрождения» на том основании, что эта партия является оппозиционной и ещё не разу не участвовала в формировании правительства.

Тем не менее её потенциал не стоит недооценивать. На протяжении нескольких последних избирательных кампаний «Возрождение» смогло утвердиться в роли основной политической силы евроскептиков и демонстрирует стабильно высокие результаты. А это значит, что вопрос о болгарском будущем «Бессарабской Болгарии» вполне может стать неотъемлемой частью предвыборной повестки в балканской республике.

Стоит учитывать и то, что в Бессарабии проживает одна из наиболее многочисленных болгарских диаспор. В украинской части региона численность южных славян оценивается в 150 тысяч человек, а на территории Республики Молдова — ещё около 50 тысяч.

И это без учёта культурно близких болгарам гагаузов, среди которых тема распространения болгарского суверенитета на Придунайский край также может получить широкую поддержку.

Бессарабскую диаспору болгар, к слову, по численности превосходит только их община в США (294 тыс. человек).

Бессарабская тема уже неоднократно привлекала внимание первых лиц болгарской политики. После начала «горячей фазы» вооружённого конфликта на Украине в 2022 году София развернула активную гуманитарную деятельность в пользу соотечественников на левом берегу Дуная. Болгария приняла значительное число беженцев-соотечественников.

Болгарские политики активно использовали свои лоббистские возможности для отстаивания существования Болградского района в бессарабской части Одесской области. Угроза этому административному образованию с преимущественно болгарским населением возникла во время административной реформы в президентство Петра Порошенко.

Район предполагалось упразднить, а столицу бессарабских болгар город Болград низвести до уровня общинного центра. Под всем этим была политическая подоплёка, поскольку этнические болгары даже после государственного переворота в Киеве не боялись демонстрировать своё традиционное русофильство.

Болградский и соседний с ним Измаильский районы стали одними из очень немногих муниципалитетов Украины, где кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обошёл Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов 2019 года.

Болградский совет депутатов — одно из самых последних публичных учреждений в «незалежной», отказавшееся от русского языка в своей работе. Местное самоуправление крайне неохотно выделяло средства на нужды расквартированных в регионе частей ВСУ.

Последнее обстоятельство, как и приверженность бессарабских болгар русскому языку, не раз становились предметами острой критики в украинских СМИ.

«Пророссийский анклав» на юго-западе, конечно же, сильно раздражал националистическую власть в Киеве. Нельзя сказать, что он сильно впечатлял прозападные правительства в самой Болгарии. Однако, опасаясь политических последствий для себя в случае упразднения «Бессарабской Болгарии», софийские политики были вынуждены встать на её защиту.

Официальных территориальных претензий Софии к Киеву, конечно же, ожидать не стоит. Тем более что это может привести к обострению отношений с ближайшей соседкой Болгарии — Румынией. Как известно, Бухарест также имеет виды на Днестровско-Пруто-Дунайское междуречье, пребывавшее во власти «Великой Румынии» в 1918-1940 и 1941–1944 годах.

Правда, румынские амбиции направлены в большей мере в сторону Молдавии, которая находится в центральной части Бессарабии.

Так что дискуссия, начатая вчера Костадиновым, скорее всего, пойдёт вокруг вопросов об оптимальном статусе болгарской общины в Бессарабии, получении ею территориальной автономии по примеру соседней Гагаузии на территории Молдавии. Тем более что определённые юридические основания для этого у болгар имеются.

На исходе 1991 года, в последние дни существования Советского Союза, в Болградском районе прошёл референдум о придании ему статуса национального округа в составе Украины. Плебисцит проходил в полном соответствии с действовавшим на тот момент законодательством Союза и Украинской ССР, одновременно с референдумом о независимости Украины. Киевские власти могли помешать его проведению, но предпочли просто не заметить.

За создание болгарского национального округа проголосовали тогда 82,8% граждан, пришедших на избирательные участки — это были практически все участники Всеукраинского референдума в муниципалитете.

Очевидно, что если такое мероприятие провести в наши дни, то результат будет аналогичен. Прецедент болгарского референдума 33-летней давности вполне может быть использован в случае ослабления киевского режима и дезинтеграции или переучреждения украинского государства.

Появление болгарской автономии на юге Бессарабии вполне соответствует интересам России. В своё время император Александр I, кстати, наделил широким самоуправлением колонии болгар и гагаузов в Буджакской степи, что было встречено с восторгом и укрепило среди них русофильские настроения.

Новая болгарская автономия могла бы выступить уравновешивающим фактором для румынского влияния в Бессарабии, а кроме того, стать точкой притяжения для преимущественно болгарского Тараклийского района Молдовы.

В целом же повышение статуса болгарской общины приблизит Пруто-Днестровье к надэтническому принципу устройства (как в бытность Бессарабской губернии Российской империи), когда все «внутренние нации» были абсолютно равны в политическом плане и ни одна из них не обладала статусом титульного народа.