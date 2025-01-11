Многие из нас буквально выросли на историях, которые активно порождала щедрая земля на знаменитых Голливудских холмах. А Голливуд стал буквально именем нарицательным.

Ethan Swope/AP/TASS

Так неофициально называли и районы, и образ мышления и характеризовали человека или творческий продукт. Этим словом обозначали и диагноз, и приговор, и недосягаемую вершину.

Вот и сейчас это место, словно исполняя лебединую песню, играет главную роль во всех социальные сетях, миллионах видеороликов и тысячах газетных заголовков.

Криминалисты и патологоанатомы порой пускаются в сугубо профессиональные разговоры, споря, какая из смертей наиболее мучительна, — и сгорание заживо нередко занимает лидирующие позиции в «рейтингах» большинства специалистов.

На этот раз не соглашаться с ними причин нет: Голливуд и впрямь сгорает, кривясь и корчась в невообразимых судорогах, источая черный дым от политических обманов, отложенных премьер, разорений и разрушенных ожиданий миллионов людей.

Погорельцы категории «А»

Первые известия, с удовольствием поглощенные публикой, иллюстрировали собой вполне ожидаемый тезис: знаменитости тоже люди и тоже не любят лишаться нажитого.

Пэрис Хилтон посетила руины своего особняка, Белла Хадид запостила клубы дыма над виллой, в которой провела детство, Мэл Гибсон сидел на подкасте Джо Рогана и не успел посмотреть на пожарище в собственном доме.

А кто-то вживую видел и грустного актера Бена Аффлека, носившегося между двумя особняками — своим и бывшей жены, собирая детей в эвакуацию.

Злоключения погорельцев категории «А» заставили американскую общественность вспомнить и тех, кто документирует их жизнь даже в момент всеобщей катастрофы, — папарацци.

Скриншот из соцсети Актёр Бен Аффлек

Те, кстати, особо не стесняясь, уже сами выступают в качестве сиюминутных звезд, отвечая на вопросы шокированных людей в стиле «а вы-то чего никуда не уезжаете отсюда? Помрете же!».

Ответы их просты: работа есть работа, никакой стратегии нет, специально за Аффлеками и Гибсонами журналисты не охотятся, лишь документируют истории, которые попадаются им на глаза. Кто-то даже ухитряется сравнивать себя с военкорами. Есть, впрочем, и те, кто снимает самые горячие события издалека и называет коллег, лезущих в самое пекло, «чертовыми идиотами».

«Чертовых идиотов» ничье осуждение, впрочем, не останавливает. Снимки с плачущими людьми на фоне сгоревшей роскоши по-прежнему хорошо продаются, как и сама атмосфера упадка среди тех, кто еще недавно был на вершине успеха.

Реальные злодеи

Там, где есть упадок, смерть и разрушения, моментально возникает своя собственная «экосистема», а в ней — паразиты. Помимо обычных падальщиков — папарацци и мародеров, — дают о себе знать и американские страховщики. На фоне многомиллиардных убытков своей паствы они чуть ли не показательно умыли руки.

Как только сквозь дым начали проступать возможные цифры убытков, сразу выяснилось, что семеро из двенадцати крупнейших страховщиков, работающих в Калифорнии, уже заранее озаботились собственной безопасностью и начали аннулировать страховки держателей недвижимости в штате, а также прекратили выдавать новые.

Willy Sanjuan/Invision/AP/ТАСС Актриса Пэрис Хилтон

Делалось это постепенно, еще за несколько месяцев (а то и лет) до голливудского пожарища, но с потенциальной оглядкой на такой поворот событий. Оказывается, Калифорния всегда считалась пожароопасной зоной, а в последние годы ситуация стала особенно тяжелой — пожары появлялись даже в местах, признаваемых безопасной зоной.

Сами страховщики в ответ на возмущение бодро сообщили, что всего лишь отреагировали на изменения местных законов, установивших лимит на размер выплат страховых премий и мешающих им зарабатывать. По общему признанию, этот процесс начался не вчера и продолжался уже несколько лет, однако страховки некоторых калифорнийцев аннулировали уже во время эвакуационных мероприятий.

В какой-то момент на сцену вышла версия о том, что Голливуд погубили пожары не только природного происхождения. В интернете вовсю мелькают сообщения и видеоматериалы о том, что неизвестные намеренно устраивают поджоги и ухудшают ситуацию.

Chris Pizzello/AP/TASS Актёр Мэл Гибсон

По мнению некоторых экспертов, выгодно это может быть нескольким категориям лиц.

Во-первых, страховым мошенникам, желающим получить выплаты и избавляющимся от старого имущества, которое они не в состоянии содержать.

Во-вторых, представителям строительных компаний — ибо пожар освобождает земли, которые ранее было сложно приобрести законным путем. Никаких тебе теперь исторических зданий и старых домов на дорогущих участках земли.

Честно говоря, после изучения деталей и впрямь начинает казаться, что элемент намеренности в голливудских пожарах все-таки был.

Составные беспредела

Как оказалось, в нескольких районах Лос-Анджелеса отловили бездомных, подливавших бензин в огонь и раздувавших пожар еще больше. Огромное количество пожарных гидрантов оказались сломанными, украденными или сданными в металлолом.

Резервуар в элитном районе Палисейдс, вмещающий миллионы литров воды, как раз в этом месяце был отключен для планового технического обслуживания.

Zuma/TASS Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Бюджет пожарной охраны Лос-Анджелеса оказался потрачен на строительство столовой для трансгендеров*, пожертвования мужскому хору геев и ЛГБТ-организации* Университета Южной Калифорнии.

Мэр Лос-Анджелеса, сократившая бюджет пожарной службы, в самый разгар пожаров уехала на инаугурацию президента Ганы и отказалась извиняться за свой отъезд. Более того, мадам фактически предложила пострадавшим искать помощь «где-нибудь в интернете», не назвав конкретного адреса.

Подобные действия стали причиной обвинения как властей Лос-Анджелеса, так и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в вопиющей некомпетентности. В авангарде обвинения были, как всегда, Илон Маск и Дональд Трамп.

Засуха имени Ньюсома

Трамп напрямую обвинил губернатора в том, что он не подписал законопроект, который позволил бы перераспределить избыточные запасы воды, оставшейся от дождя и растаявшего снега, в пожароопасные регионы. Вместо того чтобы защитить калифорнийцев и один из самых красивых американских штатов, Ньюсом отдал приоритет мифической защите экологии, что в итоге стало фатальным.

В связи с этим, по мнению Трампа, Ньюсом должен уйти в отставку. Также необходимо обеспечить доставку воды с калифорнийского севера местным фермерам, чтобы они могли тушить пожары. Сейчас это невозможно из-за особенностей природоохранного законодательства Калифорнии.

В случае если такие меры не будут предприняты, Трамп грозится после прихода к власти заблокировать федеральную помощь штату в тушении пожаров. Кто-то говорит, что Трамп уже не в первый раз угрожает лишить Калифорнию федеральной помощи, но в данном случае сомнения в его последующих действиях особенно нервируют.

Ben Curtis/AP/TASS Президент США Джо Байден и вице президент Камала Харрис на брифинге, посвященном ситуации с лесными пожарами в Лос-Анджелесе

Губернатор в ответ обвинил избранного президента США в попытке политизировать процесс в тот момент, когда множество людей терпят жуткие лишения. Вот Джо Байден-де ведет себя совершенно иначе, всегда готов оказать поддержку и посочувствовать.

Вскоре после этих слов Ньюсома Байден во время брифинга о пожарах передал слово вице-президенту Камале Харрис, сказав «госпожа вице-президент, жгите». Видимо, решил сохранить фирменный стиль до конца.

Прогнозы погоды для Золотого штата все еще неутешительны, а воды для тушения огня все еще недостаточно.

Ясно сейчас пока лишь одно — эпоха правления воинствующих меньшинств в Голливуде сгорела не синим, но все же пламенем. И очень похоже на то, что это яркое горение они своими руками и создали, совершив самое настоящее политическое самоубийство. Не исключено, что со временем эти персонажи попытаются вернуться, но постараться для этого им теперь придется гораздо сильнее, чем раньше.

*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским в России