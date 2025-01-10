Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан совершил мини-турне по Южному Кавказу. За последние несколько дней он посетил Азербайджан и Армению, где встретился с высокоранговыми чиновниками обеих стран и обсудил с ними региональную ситуацию. Поездка не носила будничного характера.

Иван Шилов ИА Регнум

На фоне очередного всплеска напряженности между Баку и Ереваном Тегеран попытался сыграть роль третейского судьи и поддержать переговорный процесс о разрядке на Южном Кавказе.

Впрочем, в стремлении успокоить соседей иранские чиновники руководствуются не столько заботой о региональной стабильности, сколько нежеланием однозначно выбирать сторону в гипотетическом конфликте.

Отложенный мир

Диалог между Арменией и Азербайджаном о мирном урегулировании разногласий в очередной раз ушел в штопор.

Стороны под разными предлогами затягивают согласование мирного договора, не забывая попутно обвинять друг друга в подготовке вооруженных провокаций.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обрушился с критикой на армянское руководство, назвав Ереван «главным источником угроз на Южном Кавказе». Кроме того, именно «милитаризацией Еревана» Баку объясняет планы по значительному (почти на треть) увеличению оборонных расходов — до 4,9 млрд долларов.

В Армении на выпады соседа отвечают в том же тоне, обвиняя Азербайджан в попытках спровоцировать соседей на отказ от дипломатических инструментов. В таком случае единственным виновником гипотетического конфликта станет Ереван, а Баку получит шанс полностью решить свои региональные задачи.

Весьма примечательно, что обе стороны, несмотря на агрессивную риторику, не спешат первыми возлагать на визави однозначную ответственность за развал мирного диалога. Вместо этого «спонсорами» напряженности называют некие «третьи силы», которые жаждут под разными предлогами повернуть ситуацию в регионе в свою пользу.

На этом фоне визит Ахмадиана сначала в Баку, а потом и в Ереван был встречен двояко — не только как добрососедский жест, но и как стремление подогнать вектор развития армяно-азербайджанского противостояния под интересы Тегерана.

Иранский баланс

Для официального Тегерана важно любым способом не допустить перехода конфликта Армении и Азербайджана в горячую фазу.

Всякое обострение на Южном Кавказе чревато для иранцев не только всплеском напряженности у границ, но и новым витком шпиономании по отношению к ближайшим соседям.

Тем более что отдельные иранские высокоранговые чиновники по-прежнему чувствуют угрозу со стороны Баку, называя его «тайным приятелем» Тель-Авива. Сближение Азербайджана с Израилем и выход отношений двух стран на уровень стратегического партнерства к концу 2024 года создают вероятность, что Тель-Авив попытается использовать конфликт на Южном Кавказе в качестве ширмы для антииранских операций.

Неудивительно, что любые негативные сдвиги в армяно-азербайджанском диалоге воспринимаются в том числе через призму «израильского следа».

С учетом того, что инициатива по раскачиванию обстановки пока находится на стороне Баку, Иран стремится заблаговременно уравновесить ситуацию за счет поддержки мирного курса Еревана.

Это заметно в том числе по спектру вопросов, которые обсуждались на встрече Ахмадиана с армянскими политиками. На них был сделан упор на поддержание региональной стабильности дипломатическими, а не военными средствами.

При этом углубление военного сотрудничества между Ереваном и Тегераном не остается за скобками. Например, на повестке уже не первый месяц стоит расширение номенклатуры иранских военных поставок, в первую очередь беспилотников семейства Shahed, закупки которых Ереван начал еще в 2022 году.

С учетом того, что за Баку по-прежнему сохраняется превосходство в воздухе, своевременное расширение парка БПЛА позволило бы выправить тактическое положение Армении в новом гипотетическом конфликте.

Тем более что южнокавказское турне Ахмадиана хронологически совпало с презентацией на учениях КСИР новых барражирующих боеприпасов Rezvan, предназначенных в том числе для использования в гористой местности. Ереван вполне мог заинтересоваться новинками иранского парка вооружений и попытаться в кулуарах «навести мосты» для его ускоренного получения.

В то же время Тегеран едва ли готов полноценно вмешиваться в гипотетическое противостояние и открыто снабжать одну из сторон вооружениями, как это сделала, например, Турция во время второй карабахской войны в 2020 году. Слишком велик риск нарушить хрупкий баланс интересов с другими участниками южнокавказского процесса.

В Тегеране, в частности, сохраняются опасения, что в отместку за пробуксовки тюркской экспансии на Южном Кавказе Анкара ответит соразмерно и окончательно выдавит (руками нового правительства) иранскую креатуру из Сирии.

Тем более что установившие контроль над Дамаском силы по-прежнему до конца не определились с позицией по отношению к Ирану, а потому предпочтут прислушаться к советам проверенного союзника.

К тому же Тегеран потратил немало сил, чтобы сбалансировать диалог с Азербайджаном, и даже сыграл свою роль в присоединении Баку к «Исламской восьмерке», что стало серьезным шагом к углублению сотрудничества. Любые попытки Ирана усилить Армению будут восприняты как посягательство на азербайджанский суверенитет и доказательство «двойной игры».

При этом и поддержать военные притязания Азербайджана Иран также не готов, поскольку разгром Армении приведет к чрезмерному усилению Турции на Южном Кавказе, что также не вяжется с долгосрочными интересами персов.

В этой связи Тегеран скорее заинтересован держать вектор армяно-азербайджанского взаимодействия в состоянии «холодной войны», лавируя между двумя государствами, поочередно склоняя их к разрядке и не допуская однозначного превосходства ни одной из сторон.

И турне Ахмадиана здесь играет роль барометра. Тегеран получает информацию о настроениях, царящих в армянской и азербайджанской элитах «из первых рук», и с опорой на полученную информацию уже выстраивает свою дипломатическую и военную стратегию. Подобные «замеры», вероятно, будут продолжаться и дальше, и их частота будет пропорциональна уровню напряженности между Баку и Ереваном.

Тегеран, судя по всему, не ставит цели склонить стороны к подписанию мирного договора. Для него куда важнее не допустить новой войны и в общих чертах сохранить баланс сил на Южном Кавказе.