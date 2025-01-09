Российская армия наращивает темпы наступления в Донбассе: бои в регионе продолжались без перерывов на праздники всю первую неделю 2025 года. Более того, начало января стало чуть ли не самым тяжёлым периодом для ВСУ за минувшие два года.

Иван Шилов ИА Регнум

Главным успехом российских войск стало освобождение города Курахово — крупного населённого пункта западнее Донецка. Бои за него продолжались несколько месяцев, при этом украинские войска всячески пытались затянуть сражения, окопавшись в жилой застройке. Но в конце декабря 2024 года ВСУ оставили город и закрепились в районе Кураховской ТЭЦ — за пределами города, стремясь превратить промзону в новый оборонительный узел.

Главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов заявил, что оборона города не была спланирована должным образом, поэтому соединениям ВСУ приходилось вести бои в крайне тяжёлых условиях. Единственный маршрут снабжения украинского гарнизона постоянно находился под огневым контролем российских войск.

«Оборона в таких условиях для нас невыгодна: тактическое преимущество на стороне врага. Мы теряем людей в боях с противником, который имеет общее превосходство в силах», — заявил Бутусов.

В боях за Курахово командование ВСУ применило ту же стратегию, которая раньше была опробована в Северодонецке, Бахмуте, Авдеевке, Угледаре и ряде других городов. Когда оборона города становится нецелесообразной, войска получают приказ затягивать боевые действия и держаться в постоянно ухудшающихся условиях. В итоге это приводит только к большим потерям и вынужденному отступлению. Так же произошло и в Курахово, сообщают фронтовые источники ИА Регнум.

«Последние недели всё это уже не имело смысла: оборонять ТЭЦ, когда они уже потеряли контроль над городом, было просто бессмысленно. По слухам, они об этом сообщали командованию каждый день, но был приказ держаться. На той неделе они начали постепенно отходить и понесли серьёзные потери. Повторили историю Угледара, в общем», — отмечает собеседник издания.

По данным обозревателей украинского аналитического портала DeepState, отступление из города «очень тяжело» повлияло на моральный дух подразделений, державших оборону. При этом отступать пришлось под ударами российской авиации и артиллерии, что привело к большим потерям, отмечают аналитики. Кроме того, украинские военные резко негативно относятся к сообщениям официальных спикеров о «контроле над городом», которые попросту деморализуют личный состав.

И действительно: официальные лица в военном и политическом руководстве Украины не комментируют ситуацию в районе Курахово — даже несмотря на то, что потеря контроля над городом создаёт для ВСУ серьёзные проблемы.

Во-первых, с освобождением города российским войскам удалось отодвинуть линию фронта практически на 40 километров от Донецка, лишив противника даже гипотетической возможности начать контрнаступление на столицу ДНР.

Во-вторых, освобождение Курахово открывает для российских войск возможность для стратегического наступления на запад. Вооружённые силы РФ могут продвинуться в направлении населённых пунктов Богатырь и Великая Новоселка и создать плацдарм для наступления на Запорожскую область вдоль трассы Запорожье — Донецк.

Однако на этом проблемы для противника не заканчиваются.

Направление — на Покровск

Если продвижение российской армии в районе Курахово в целом укладывается в логику военных действий и пока не несёт стратегической угрозы для украинской обороны, то в районе Покровска ситуация для ВСУ выходит из-под контроля.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По данным украинских источников, российские войска освободили населённые пункты Даченское, Новый Труд и Волково возле этого города. Также отмечается продвижение российской армии в районе населённых пунктов Зелёное, Воздвиженка, Нововасильевка, Янтарное и Солнцевка.

В свою очередь немецкий военный эксперт Джулиан Рёпке сообщает, что российская армия освободила восемь населённых пунктов южнее Покровска и продолжает наступление, обходя город. Из-за нехватки резервов ВСУ не могут остановить наступление и постоянно откатываются назад.

По мнению эксперта, через несколько недель боевые действия могут перекинуться на Днепропетровскую область, до границ которой российской армии осталось пройти около семи километров. Однако вряд ли соседний регион может считаться целью наступления, пока в тылу остаётся мощный узел обороны противника в Покровске.

«В последнее время темпы наступления растут, это факт. А противник или почти не сопротивляется, либо контратакует, но только локально. И преимущественно откатывается назад. У ВСУ — очень низкий моральный уровень, ротации почти нет, поэтому ускорились наши темпы продвижения. Но боевые действия продолжаются, сам по себе враг не исчезнет. Чтобы наступать дальше, нужно взять Покровск», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Как и в предыдущие недели, ключевой задачей на покровском направлении остаётся последовательное перерезание маршрутов снабжения ВСУ и окружение города. По состоянию на 9 января российские войска находятся в нескольких километрах от трассы Покровск — Межевая и примерно в десяти километрах от шоссе М-30, связывающих Покровск с Павлоградом и территорией Днепропетровской области.

При этом украинские войска, ведущие бои на покровском направлении, остаются без резервов. Все боеспособные подкрепления отправляются в Курскую область, где Киев вновь и вновь бросает войска в самоубийственные атаки.

Кладбище резервов ВСУ

На фоне поражений в Донбассе действия командования ВСУ на других направлениях, мягко говоря, вызывают недоумение. Генштаб украинской армии не только оголил фронт в районе Покровска и Курахово, оставив его без подкреплений, но и снял часть сил с других участков в Донбассе и перебросил их в Курскую область.

В районе Суджи была замечена 47-я механизированная бригада ВСУ, которая раньше вела бои в районе Авдеевки, Новогродовки и на подступах к Торецку. Бригада понесла тяжёлые потери, но вместо ротации получила новое направление.

Соединения 47-й бригады были задействованы 5 января в ходе контратаки противника в районе населённых пунктов Бердин и Большое Солдатское. По данным Министерства обороны РФ, в результате противник потерял до 150 человек и большое количество бронетехники. Всего же за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли около 300 танков, более 200 боевых машин пехоты и 160 бронетранспортёров, добавили в ведомстве.

Попытки дальнейшего продвижения лишают Киев не только последних человеческих резервов, но и бронетехники, поставленной странами НАТО. Такое расточительство выглядит особенно странным на фоне слухов, что новая администрация США может вовсе прекратить военную поддержку Украины.

Накануне Пентагон сообщил о формировании последнего пакета военной помощи объёмом $500 миллионов. Оставшиеся же $3,8 миллиарда, раньше одобренные конгрессом, перейдут в ведение администрации Трампа. Раньше избранный президент США отказался ответить на вопрос, продолжит ли его администрация предоставлять военную помощь Украине.

Таким образом, военное и политическое руководство Украины постепенно лишает себя последней возможности изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Тем временем ситуация в Донбассе окончательно выходит из-под контроля Киева, что создаёт для российской армии возможность полностью освободить регион.