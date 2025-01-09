В новый, 2025-й, год такая ключевая центральноевропейская страна, как Австрия, вступает с ясной перспективой прихода к власти Герберта Кикля, лидера Австрийской партии свободы (АПС), которую оппоненты именуют одновременно «фашистской» и «пророссийской».

Иван Шилов ИА Регнум

Пополудни 8 января новый председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер объявил, что принял предложение о формировании правительственной коалиции с АПС. Двумя днями ранее Кикль получил соответствующий мандат от президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Конечно, согласие Штокера сопровождалось оговорками типа «для преодоления нынешних кризисов необходим сильный, хотя и более совершенный Европейский союз» (отсылка к евроскептической позиции АПС) или «партнёры должны чётко и честно заявить, хотят ли они ориентироваться на свободный мир или на диктатуры» (традиционная для австрийского и европейского истеблишмента претензия к «пророссийскости» АПС).

Однако выступление нового лидера АНП радикально отличалось от его поведения в парламенте в октябре 2024 года, когда австрийские политики сформировали единый фронт против АПС, занявшей на парламентских выборах первое место. «Вы никому не нужны!» — кричал тогда с парламентской трибуны Штокер в адрес Кикля. Но через три месяца ситуация ощутимо изменилась.

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись ещё 29 сентября 2024 года. Победу на них одержала АПС, получив 28,85% голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3%, Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заручилась поддержкой 21,1% избирателей, либералы из «Новой Австрии и Либерального форума» набрали чуть больше 9%, «зелёные» — 8,2%.

Ни одна из прошедших в парламент партий не высказала готовности вступить в коалицию с АПС, называя эту партию в лучшем случае правыми популистами. Поэтому Ван дер Беллен в нарушение сложившейся на протяжении десятилетий традиции поручил сформировать правительство не лидеру партии-победителя, а действующему канцлеру и председателю АНП Карлу Нехаммеру. В ноябре тот начал переговоры с социал-демократами и либералами, но 4 января признал, что коалицию из-за позиции «эсдеков» создать не удалось.

«С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать», — сказал Нехаммер и объявил о своей отставке с постов канцлера Австрии и лидера АНП, которую возглавил Кристиан Штокер.

Спустя два дня президент Австрии наконец поручил формирование новой коалиции Герберту Киклю.

«Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров, и хочет взять на себя эту ответственность», — заявил 6 января Ван дер Беллен — в прошлом многолетний лидер австрийских «зелёных». По словам президента, решение далось ему «нелегко». При этом он будет продолжать следить за тем, чтобы «принципы и правила нашей конституции соблюдались и исполнялись».

А 8 января президент доверил временное руководство действующим кабинетом министров политику от АНП Александру Шалленбергу. Он возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг на протяжении нескольких недель уже был временным канцлером Австрии — после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.

По мнению австрийских политических аналитиков, главной причиной происходящего стал растущий рейтинг «свободовцев»: на данный момент, согласно результатам соцопросов, за АПС готовы проголосовать уже около 35% австрийцев. Это понимает и Герберт Кикль: он заявил, что «протягивает руку новому лидеру АНП», однако на протянутую руку нужно ответить «доверием и честными переговорами», и если это не будет гарантировано, то «можно представить себе новые выборы».

В свою очередь Кристиан Штокер 8 января заявил, что не боится такого сценария, но не является сторонником объявления новых парламентских выборов, «поскольку они не продвинут страну вперёд».

Высказывались также мнения, что Кикль получил мандат на формирование правительства благодаря победе Дональда Трампа на выборах президента США. Но, как заявил в эксклюзивном комментарии ИА Регнум политолог Кость Бондаренко, который ныне живёт и работает в Вене, это вряд ли повлияло на решение президента Австрийской Республики.

«Можно предположить, что всеобщее «поправение» настроений в Европе могло только отчасти повлиять на настроения австрийского политикума, ещё недавно считавшего первое место у «фашистов» политической трагедией. Сейчас к Киклю и его партии относятся спокойнее — психика обывателей привыкла к новым веяниям в мире, а потому и победа «свободовцев» выглядит уже не столь невероятной», — отмечает эксперт.

Отвергает он и ещё одну конспирологическую версию — о том, что значительное влияние на новое правительство Австрии получит бывший канцлер Себастьян Курц, который последние три года работает в компании Питера Тиля, близкого соратника Дональда Трампа и Илона Маска.

«Возвращение в политику экс-канцлера Себастьяна Курца сейчас воспринимается как фантастика: он не делал никаких намёков на возвращение в Австрию. По официальной версии, политика ему надоела, и он заявил, что больше в неё не вернётся. Тем более, в феврале 2024 года он был приговорен к 8 месяцам условно за дачу ложных показаний, что существенно подорвало его рейтинги.

Я уверен, что фигура Курца в австрийской политике серьёзно переоценена: он был влиятельным, пока влиятельными были его «серые кардиналы», один из которых покинул этот свет в марте 2022 года. Я имею в виду экс-председателя АНП, бывшего вице-канцлера Эрхарда Бузека», — говорит Бондаренко.

А от российского влияния на АПС приходится регулярно открещиваться уже самому Герберту Киклю.

Дело в том, что в 2016 году эта партия подписала с партией «Единая Россия» («ЕР») соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. А в 2018 году министр иностранных дел Австрии от АПС Карин Кнайсль вызвала резкую критику, пригласив Владимира Путина на свою свадьбу. С июня 2021 года Кнайсль входит в совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть» и ныне живёт в России.

Кикль, возглавив АПС в 2021 году, отказался продлевать соглашение с «ЕР», заявив, что «нам это попросту не нужно». Правда, от обвинений в «пророссийскости» это АПС всё равно не спасло, ведь партия публично отстаивала прекращение вооружённой поддержки Украины на уровне ЕС, отмену санкций против России и немедленные мирные переговоры с Москвой.

Разрыв экономических отношений с Россией партия называла одной из главных причин экономических неурядиц австрийцев, и ныне Украина дала АПС очередной козырь, заблокировав транзит российского газа, который Австрия в последнее время покупала через словацких посредников.

Нельзя не вспомнить и ещё одно обвинение в адрес уже лично Герберта Кикля — мол, он является фашистом. К примеру, упомянутое выше выступление Кристиана Штокера было фактически сорвано акцией протеста перед штаб-квартирой Австрийской народной партии. Левые активисты написали на стене здания «Здесь воняет коричневым дерьмом», а логотипы партии были измазаны экскрементами.

Лидеру АПС постоянно припоминают, что партия одним из краеугольных камней своей кампании сделала «ремиграцию» (противоречивый термин, обозначающий выдворение мигрантов), сам Кикль обещал превратить страну в «крепость Австрию», а в 2018-м предлагал создать «центры концентрации мигрантов».

Но главная претензия состоит в том, что политик строил кампанию на обещании стать «народным канцлером» — так себя называл Адольф Гитлер до того, как термин «фюрер немецкой нации» стал общепринятым. При этом АПС неоднократно дистанцировалась от национал-социализма, а за месяц до парламентских выборов даже подала в суд на общественную организацию, широко распространявшую информацию об истории термина «народный канцлер».

«Несомненно, с приходом Герберта Кикля на пост канцлера Австрии произойдет и некоторое изменение власти в Европейском союзе», — заявил в комментарии телеканалу Euronews политический аналитик Петер Хайек. Оппоненты Кикля опасаются, что, став канцлером, он в своей политике будет ориентироваться на выступающего за развитие отношений с Россией венгерского премьер-министра Виктора Орбана и даже попытается перестроить Австрию по венгерскому образцу.

У Орбана и Кикля действительно хорошие отношения, и летом в Вене они вместе с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем основали фракцию «Патриоты за Европу» — третью по численности в Европарламенте. При этом партия Бабиша ANO является самой рейтинговой в Чехии накануне парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2025 года.

В связи с этим в Европе опять заговорили о «возрождении Австро-Венгрии» в формате некого межгосударственного объединения Австрии, Венгрии, Словакии (у премьера этой страны Роберта Фицо тоже отличные отношения с Виктором Орбаном), а в перспективе — и Чехии. Однако, по мнению Костя Бондаренко, идея «Новой Австро-Венгрии» пока существует только в воображении отдельных политических экспертов.

«Говорить о союзе «протрамповских» сил можно будет не раньше, чем через полгода. За это время в Европе действительно могут сформироваться как «антитрамповская коалиция», так и «коалиция в поддержку Трампа». Но в случае Австрии, если Киклю и Штокеру удастся сформировать коалицию, фактор Трампа может стать скорее фактором её разрушения и правительственно-парламентского кризиса, чем консолидации частей бывшей Австро-Венгрии как единого политического поля», — уверен он.