Американский политикум встретил 2025 год в очень сумбурном состоянии. Калифорния столкнулась с крупнейшими за много лет пожарами, из Лос-Анджелеса вынужденно эвакуируются десятки тысяч жителей. Нависает угроза новых масштабных забастовок профсоюзов, а количество корпоративных банкротств достигло максимальных значений с кризиса 2008 года. Однако политический класс США с головой погружён в международные дрязги.

Иван Шилов ИА Регнум

Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, одним махом выделяя многомиллиардные военные транши Киеву. Демократы напоследок пытаются и раскрутить санкционный маховик чуть ли не против всего мира — кроме России и Китая теперь санкции вводятся даже против стран НАТО вроде Венгрии, что раньше было невозможным.

Между тем Дональд Трамп продолжает обещать побыстрее остановить конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Правда, пока он лишь создаёт предпосылки для новых международных столкновений. Вброшенная им в декабре 2024 года тема присоединения к США Гренландии, Панамы и Канады оказалась крайне живучей. Её подхватили американские правые, которые теперь упражняются в троллинге канадцев и европейцев.

Едкие комментарии в отношении Канады и её властей уже привели к значимым политическим последствиям. Канадское правительство развалилось, а нынешний премьер Джастин Трюдо весной 2025 года уйдёт в отставку. Страну, скорее всего, ждут досрочные парламентские выборы, на которых канадские либералы — партия Трюдо — разгромно проиграют. К власти же придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, копирующим стиль и идеологическую повестку Трампа.

Республиканцы в США будут добиваться от Пуальевра серьёзных уступок в вопросе миграции — через северную границу в Америку теперь тоже прорывается немало нелегалов, наводнивших Канаду. Больше четверти населения Канады на текущий момент рождены за её пределами.

Особняком стоит вопрос торговли — Трамп грозит ввести тарифы в 25% в отношении канадского импорта. Пуальевр в ответ готов перекрыть поставки энергоносителей и электричества в приграничные американские штаты.

Нельзя исключать и сценария полномасштабной торговой войны между США и Канадой.

Экономика последней, будучи меньшей по размеру, пострадает сильнее. Но удар для обеих стран будет серьёзным, ведь торговый оборот между Канадой и США достигает 900 миллиардов долларов. Впрочем, Трамп наверняка надеется на то, что ему удастся легко и просто обыграть нового неопытного премьера Канады на будущих переговорах. И в целом Пуальевр как политик правых взглядов будет подстраиваться под Трампа в вопросах, которые выходят за пределы торговых противоречий.

Что же касается будущего Панамского канала и Гренландии, то обе темы одинаковым образом вытекают из конкуренции с Китаем.

Американцы передали канал под контроль Панамы при условии сохранения его нейтрального статуса. Теперь Трамп обвиняет власти Панамы в нарушении этого соглашения из-за того, что два из пяти портов, примыкающих к каналу, нынче обслуживаются китайскими компаниями.

Большинство судов, проходящих через Панамский канал, являются китайскими или американскими. Условия пользования каналом постоянно меняются. И команда Трампа наверняка будет добиваться выгодных преференций для американских транспортных компаний, чтобы у них было преимущество в сравнении с конкурентами из Поднебесной. Но есть здесь и более глубинная задача — сохранить влияние США в Латинской Америке и пересмотреть отношения со всем регионом.

Вашингтон выделяет латиноамериканским странам миллиарды долларов. Однако эффект получается скорее обратным — местные власти деньги принимают, но помогать Вашингтону не спешат.

В Латинской Америке усиливается присутствие Китая, а влияние США, наоборот, ослабевает. В большинстве стран у власти сейчас находятся левые, которые скептически относятся к американской гегемонии.

Команда Трампа наверняка попытается помочь правым силам на будущих выборах. Например, в той же Бразилии они поддерживают Жаира Болсонару и его сторонников. Впрочем, пока предпосылок для правого поворота в Латинской Америке не видно. Активность Трампа же явно вызвана опасениями того, что точка невозврата пройдена, и США уже проиграли Китаю в борьбе за влияние в своём же западном полушарии.

Отсюда же берет начало и интерес Трампа к Гренландии.

Впервые он заговорил о покупке крупнейшего в мире острова в 2019 году, тогда датчане постарались отшутиться, а тема сама собой ушла с повестки дня. Вопрос о Гренландии в США был поднят в связи с опасениями по поводу появления китайского бизнеса на острове. Там располагается одна из ключевых американских военных баз, следящая за запуском баллистических ракет. Но остров — это ещё и кладезь природных ресурсов.

По оценкам учёных, в недрах Гренландии могут находиться более полутора миллионов тонн редкоземельных металлов, островные месторождения являются одними из крупнейших в мире. Заход туда китайского бизнеса позволил бы Поднебесной усилить свой контроль над мировым рынком редкоземов.

В США это вызывало плохо скрытую панику, ведь американская экономика и так очень зависима от импорта редкоземельных металлов из Китая. Недавние решения Пекина ввести санкции против военных гигантов США и перекрыть им поставки редкоземов уже ввергают американский ВПК в серьёзнейший кризис.

В 2021 году к власти в Гренландии пришла партия, представляющая интересы коренного населения. Она полностью запретила любым иностранным компаниям заниматься добычей. В 2025 г. пройдут новые выборы, и тема угроз со стороны Трампа наверняка станет главенствующей. Трампу же важно добиться от Дании и Гренландии уступок в вопросе добычи редкоземельных металлов — так, чтобы американским компаниям открылся доступ к желанным месторождениям.

Пока же можно попугать европейцев угрозами устроить военную аннексию Гренландии и конфликт прямо внутри блока НАТО. Причём нельзя исключать, что Трамп в ходе переговоров действительно предложит Дании тот или иной план предоставления Гренландии в аренду США. Тем более, что Вашингтон уже несколько раз ставил вопрос о покупке острова. В 1946 году американцы предлагали заплатить за Гренландию 100 миллионов долларов золотом, в нынешних деньгах это примерно 1,6 миллиарда.

Правда, размер экономики Гренландии уже превышает три миллиарда долларов, да и вряд ли датчане — как и сами островные жители — согласятся на предложения Трампа. В итоге Гренландия продана или сдана в аренду не будет, найдется какой-то компромиссный вариант. А вот островные месторождения перейдут под контроль американских компаний.

При этом вопрос Гренландии является лишь одним из многих камней преткновения в отношениях команды Трампа с европейцами. Намечается новый виток торговых войн, в ходе которых Трамп своими тарифами будет дожимать и так ослабленную европейскую экономику.

Соратники Трампа — от Илона Маска до Стива Бэннона — строят планы поддержки идеологических союзников — правых евроскептиков, ослабляющих европейский проект изнутри. Они даже думают потратить 250 миллионов долларов на то, чтобы устроить операции по смене режима в Евросоюзе и дестабилизировать европейский истеблишмент.

Для евробюрократии в Брюсселе наступают тяжёлые времена — она завязла в конфликте с Россией и проигрывает в конкуренции с Китаем. А впереди ещё намечается открытие фронта противостояния и с Трампом. Войны на три фронта никогда ничем хорошим для европейцев не заканчивались.