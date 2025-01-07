7 января в России отмечается Рождество — праздник, посвящённый появлению Иисуса Христа на свет. Наряду с Пасхой, в церковном календаре это один из самых значимых дней для православных верующих.

Олег Варов/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Вечером 6 января верующие традиционно идут в храмы, где накануне праздника совершается всенощное бдение — особое торжественное богослужение, которое проводится дважды в год, на Рождество и Пасху.

«Творите добрые дела»

Главное рождественское богослужение в России проводится в храме Христа Спасителя в Москве, его возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Бог пришёл на землю и стал человеком, чтобы нас вознести на небо», — обратился он в эту праздничную ночь с поздравлением к россиянам.

Патриарх также пожелал верующим «оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни», особо подчеркнув важность добровольческого и гуманитарного служения в зоне военных конфликтов.

«Будем идти по жизненному пути с твёрдой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за всё», — заключил предстоятель РПЦ.

В ночь на 7 января рождественскую службу в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве посетил президент России Владимир Путин. Вместе с ним праздник встретили участники СВО, волонтёры, а также их семьи, с которыми Путин ранее встречался в рамках мероприятий Года семьи.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — поздравил россиян глава государства.

Позднее президент приехал в храм Христа Спасителя, где поздравил с праздником патриарха. По просьбе президента предстоятель РПЦ освятил нательные кресты и иконы для участников специальной военной операции.

«Думаю, что нашим товарищам будет почётно получить эти символы веры, освящённые патриархом Московским и всея Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь», — привел пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков слова президента.

Семейный праздник

С 1991 года Рождество в стране является официальным выходным днем, а в этот раз праздник ещё и приходится на предпоследний день новогодних каникул. Однако так было не всегда: в СССР в религиозные праздники выходные дни были отменены, а большинство рождественских обычаев и традиций, такие как украшение ёлки, рассылка открыток и вручение подарков, перешло на празднование Нового года.

Сегодня таких ограничений нет, поэтому 7 января наступает время массовых рождественских гуляний: по всей России празднующие люди посещают базары, фестивали, концерты, театральные постановки, выставки и представления. Также россияне отправляются на ледовые катки, а если позволяет погода, катаются на лыжах и тюбингах.

Масштабные мероприятия проходят в столице России, где до 12 января в центре и округах города работают более 30 праздничных площадок — они подготовлены в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетителей ждут спектакли, тематические мастер-классы, квесты, ледовые шоу и кёрлинг, праздничные блюда и рождественские подарки, а сами площадки украшены гирляндами, арт-объектами и анимацией.

Общественные пространства в эти дни также открыты для горожан и гостей города в Санкт-Петербурге, где работают новогодние ярмарки на Манежной площади и в «Новой Голландии», а также на «Острове фортов» в Кронштадте. В Мариинском театре 7 января на Рождественском концерте звучат произведения выдающихся композиторов.

Гости из разных городов также едут в старинную Шую в Ивановской области, которую ещё называют «столицей русского Рождества» — там они по 8 января включительно смогут увидеть всероссийский фестиваль, посвящённый этому празднику.

Те верующие, кто остался дома, отмечают вместе с семьями завершение большого Рождественского поста. После ночного посещения храма они возвращаются домой, чтобы собраться с родными за обильным праздничным столом. Ограничений в еде нет, хотя переедать и злоупотреблять алкоголем всё же не рекомендуется.

Затем у православных верующих начнутся Святки, или святые дни, — период от Рождества до Крещения Господня, отмечаемого 19 января. В эти дни принято ходить в гости с поздравлениями, а также помогать нуждающимся: больным, старикам и одиноким людям.