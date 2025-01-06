Как показывает практика новогодних торжеств, не все Деды Морозы одинаково добродушны и безвредны. Иногда они всего лишь дебоширят, хватив лишнего, а порой костюмы бородатых добряков становятся хорошей маскировкой для тех, кто планирует злые дела.

Донат Сорокин/ТАСС

Кое-где новогодние персонажи становятся героями криминальных хроник и даже участниками общественно-политических процессов.

Предсмертное селфи

Днём 2 января мужчина в костюме Деда Мороза вошёл в магазин «Берёзка» в городе Канаш Чувашской Республики и выстрелил из двуствольного ружья в 59-летнего владельца. Тот от полученных ранений скончался на месте. Причём перед тем как нажать на курок, убийца сделал совместное селфи со своей жертвой.

Хотя лицо нападавшего было скрыто пышной накладной бородой, его вскоре задержали у него дома в селе Вутабоси Канашского района. По информации ИА Регнум, им оказался 71-летний бизнесмен. Ранее он руководил торговым центром и имел общие дела с местными предпринимателями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939816" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент убийства предпринимателя Юрия Суракина в Канаше попал на камеру

На допросе он признался, что купил карнавальный костюм для конспирации. По версии СУ СКР по Чувашии, хозяин «Берёзки» был застрелен за то, что вовремя не вернул долг подозреваемому.

По другой же информации, убитый — бывший сотрудник правоохранительных органов. Якобы он в своё время упрятал своего убийцу за решётку, а тот, отбыв положенный срок, решил поквитаться с ним. Впрочем, эта версия официально не подтверждена.

Нарушители спокойствия

Героем завирусившегося в Сети в первые дни нового года видеоролика стал и Дед Мороз из Челябинска. Верхом на ёлке, прицепленной к розовой машине, он прокатился по улице Труда, попутно запуская фейерверки.

За рулём «оленя» сидел челябинский автоблогер, который этим видео хотел порадовать десятитысячную армию подписчиков в соцсетях. До этого случая он на своей иномарке наездил на 45 тысяч рублей штрафов, в основном за превышение скорости. Его очередная выходка также не понравилась сотрудникам Госавтоинспекции, которые привлекли дрифтеров к административной ответственности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/MwP7EXxWK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дед Мороз из Челябинска. Верхом на ёлке, прицепленной к розовой «Ауди»

Блогера оштрафовали на тысячу рублей за «перевозку людей вне кабины автомобиля». Деду Морозу вменили «нарушение правил дорожного движения». Его лихачество обойдётся ему в такую же сумму. Участники заезда извинились на камеру, заверив, что не знали, что езда на новогодней ёлке по центру города является нарушением, и попросили не повторять за ними.

А в Уфе накануне Нового года в кулачном поединке сошлись Дед Мороз и Санта-Клаус. Схватка происходила на ледовом катке и завершилась победой представителя отечественного культурного кода. По словам аниматора, который играл роль Деда Мороза, заморский коллега постоянно его провоцировал, так что ему пришлось дать бой. После схватки персонажи пожали друг другу руки и разошлись.

Санта? На фронт!

На Украине, которая ведёт абсурдную борьбу с советским наследием, Дед Мороз и Снегурочка давно объявлены вне закона. Но и пришедшему им на смену идеологически верному Санта-Клаусу приходится несладко.

Например, даже рождественский костюм не спасает украинских мужчин от мобилизации. В декабре такие случаи происходили в Тернополе и, как сообщало ИА Регнум, в Харькове.

А в одном из украинских городов аниматор попал в цепкие руки сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), или, как их называют в бывшей советской республике, людоловов, прямо на пороге детского садика.

Соцсети В Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали Санта-Клауса

«Девочки, у нас чрезвычайная ситуация. Не знаем, что делать. На входе в садик забрали Олега Васильевича. Прямо в костюме Санта-Клауса, с мешком и подарками для детей», — написали по горячим следам в рабочем чате воспитатели детсада «Солнышко».

Не брезгуют праздничной маскировкой и сами сотрудники ТЦК. В Одессе переодевающиеся в костюмы Санты военкомы попали на видео. Видимо, в мирном облачении они не должны были вызывать подозрения у тех, кого режим Зеленского планирует бросить в очередную мясорубку на фронте.

«Украинским детям не объяснили, что в пакете с внешне эпатажным западным рождеством идёт отправка отцов на убой. Это вам не Дед Мороз, приносящий детям подарки», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Впрочем, если Киев примет окончательное решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, то работы у «святых николаев» из ТЦК станет ещё больше.

Стрелки и отравители

За рубежом рождественская бутафория порой становится одним из способов подготовки к массовым убийствам. К примеру, в июле прошлого года прокуроры Нью-Йорка предъявили обвинение 21-летнему главарю группировки «Культ маньяков-убийц» Михаилу Чхиквишвили по прозвищу Командир-мясник. Он планировал в образе Санты раздавать отравленные конфеты еврейским детям.

Из более ранних случаев известна массовая бойня, которая в новогоднюю ночь 2017 года произошла в ночном клубе Reina в Стамбуле. Тогда террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял 39 человек, ещё 69 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя запрещённое в России террористическое «Исламское государство».

В США, где шутинги стали своего рода «национальной традицией», известно несколько случаев, когда стрелявший выглядел как Санта-Клаус. Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году 45-летний американец в праздничном наряде расстрелял восемь человек в доме своего брата. А в декабре 2011 года Санта расстрелял семью из шести человек в Техасе, после чего покончил с собой.

АнтиЗОЖ

Некоторые новогодние персонажи и вовсе сходят с праздничной дистанции раньше срока, не выдержав испытания крепкими напитками. К примеру, в Сургуте мужчина в образе Деда Мороза устроил пикник с выпивкой, сев по-турецки во дворе жилого дома. Местные жители, впрочем, не осудили волшебного деда, предположив, что он пропил оленей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/NwPyLA2Ge" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уставшего от доставки подарков Деда Мороза заметили в Свердловской области

Едва переставляющий ноги Дедушка Мороз появился и в Камышлове Свердловской области. Главный персонаж Нового года был настолько вымотан праздничными обязанностями, что не смог удержаться в вертикальном положении, даже опираясь на посох. Путь к месту назначения, где бы оно ни находилось, он продолжил ползком.

Впрочем, некоторые сказочные персонажи показывают пример здорового образа жизни и в новогодние праздники. Так, в Йошкар-Оле Дед Мороз и Снегурочка из клуба любителей бега вывели местных жителей на пробежку уже утром 1 января.