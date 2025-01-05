Из материалов, собранных «по горячим следам» после гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, следует, что ВСУ могли нанести удар по автомобилю с журналистами по предварительному сговору и по мотивам идеологической ненависти.

Global Look Press/Nina Liashonok/Keystone Press Agency солдат ВСУ

В материалах расследования отмечается, что в обстреле Горловки и ударе по машине с сотрудниками СМИ следователи видят общий преступный умысел.

Александр стал еще одной жертвой войны, которую киевский режим объявил российским журналистам. Украинский FPV-дрон оборвал его жизнь 4 января, когда журналист возвращался из Горловки, где, выполняя свой профессиональный и человеческий долг, готовил репортаж об очередном обстреле украинскими войсками этого многострадального города.

Еще четверо его коллег из РИА Новости и издания «Блокнот Донецк» получили ранения, к счастью, легкие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»).

Опасность по-прежнему есть

Протяженность трассы Донецк — Горловка, где произошла трагедия, составляет 60 километров. В мирное время маршрутные такси по хорошему асфальту, который был характерен для большинства дорог Донбасса, могли домчать из одного города в другой за 50 минут. Но с началом активной фазы боевых действий все, что движется по этой дороге, стало мишенью для украинских артиллеристов и операторов беспилотников.

Если после освобождения год назад Авдеевки и Очеретино враг был отброшен от столицы ДНР, и линия фронта неумолимо движется в западном направлении, приближаясь к границам Днепропетровской области, то расположенная к северу от Донецка Горловка по-прежнему остается прифронтовым городом.

Сейчас армия России ведет бои в центре Дзержинска, который в период украинской оккупации был переименован в Торецк. ВСУ создали там укрепрайон, который как бы нависает над Горловкой с северо-запада. Расстояние между городами по прямой лишь 15 километров. Оттуда Горловку пока еще достает вражеская артиллерия и БПЛА.

Последствия одного из таких обстрелов, который велся кассетными боеприпасами, и должны были стать очередной журналистской работой Александра.

Когда линия фронта проходила через Авдеевку, на трассе в день могли уничтожаться до десяти машин, рассказал ИА Регнум военкор «Известий» Дмитрий Астрахань. Сейчас ситуация немного улучшилась, в том числе и после освобождения поселка Новгородское или, как его называли на Украине, Нью-Йорка. Но дроны врага на предельной дистанции по-прежнему достают до автодороги.

Все же несмотря на то, что поездка по ней порой превращается в смертельный квест, трасса Донецк — Горловка остается наиболее короткой дорогой для сообщения со столичным центром: поездка Енакиево — слишком большой крюк.

Террор против правды

Тактика артиллерийского террора и ударов БПЛА по пожарным машинам, машинам скорой помощи и гражданским автомобилям — давно устоявшаяся украинская практика. И все же случай с российскими корреспондентами — показательный.

Фактически на Украине российских журналистов — «информационное оружие» — еще с 2016 года приравняли к «обычному». То есть все, кто работает в российских СМИ, для украинских военных не журналисты, а законная военная цель.

«Есть сведения, что за уничтожение российской съемочной группы выплачиваются премии, как за подбитую бронетехнику», — объясняет Дмитрий Астрахань.

Для нанесения ударов украинцы давно используют беспилотники, созданные при помощи технологий 3D-печати. Они способны лететь со скоростью 80–90 км/ч, неся достаточное количество взрывчатки. Комплектующие для таких дронов-камикадзе можно свободно купить на маркетплейсах.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после гибели журналиста заверила, чтовсе виновные в преступлениях против представителей российских СМИ будут установлены и понесут наказание.

Отражение атаки в курском приграничье

Почти синхронно с очередной волной террористических ударов по Горловке и трассе, которая соединяет ее с Донецком, группировка ВСУ в Курской области попыталась контратаковать наступающие части ВС России.

Утром 5 января сторону хутора Бердин в атаку пошли два танка, 12 бронемашин и штурмовая группа. Путь через минные поля им расчищали машины разграждения. Как сообщает Минобороны РФ, атакующие попали под удар авиации и артиллерии российских войск. Потери противника составили десять единиц бронетехники, в том числе оба танка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939809" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские военные уничтожили технику ВСУ в Курской области в ходе отражения контратаки противника

За сутки ВСУ потеряли на Курском направлении до 340 военных, четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять миномётов.

Российские военные продолжают наступление в районах 15 населенных пунктов области: Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Козачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.

В целом же курская авантюра с начала августа обошлась командованию ВСУ в 49 тыс. военных и 273 танка. Не исключено, что нынешняя попытка наступать связана с грядущей инаугурацией в США Дональда Трампа и попыткой выторговать себе лучшие позиции на возможных переговорах.

На фоне потери крупных городов в Донбассе украинские вооруженные силы пытаются продемонстрировать хотя бы какую-то деятельность, организуя обстрелы мирных жителей и убивая журналистов.