В 2025 год Израиль вступил, находясь в условиях «осажденной крепости» и проводя борьбу сразу на несколько фронтов.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом по сравнению с началом года общественно-политическая обстановка в стране существенно выровнялась. Израильские управленцы сумели погасить народное недовольство непопулярными решениями, не допустив политического кризиса.

Для отдельных политиков — в первую очередь для премьер-министра Биньямина Нетаньяху — уходящий год стал во многом триумфальным. Положение страны на международной арене укрепилось, и израильтяне намерены продолжать «победное шествие».

Однако при ближайшем рассмотрении видно, что усиление на одних направлениях спровоцировало перекосы во внутриполитической жизни. Их, впрочем, израильский истеблишмент пока старается не замечать.

Непотопляемый

Больше всего внимания в уходящем году было приковано к персоне израильского премьера. К исходу 2024 года Нетаньяху существенно укрепил позиции — «потопить» его не смогли ни многочисленные шпионские скандалы (в части которых премьер оказался замешан), ни разрыв с прежними союзниками — Бени Ганцем и Йоавом Галантом.

Кроме того, премьеру удалось добиться главного: торпедировать создание комиссии по расследованию причин успешного прорыва ХАМАС на территорию еврейского государства в октябре 2023 года. Расследование сулило большие проблемы не только Нетаньяху, но и ряду его союзников, что повлекло бы роспуск действующего правительства.

Отбиваясь от «темы 7 октября», Нетаньяху провел кадровые чистки в минобороны и специальных службах (в частности, в военной разведке), а также запустил процесс формирования собственной «персональной разведки», перетянув подразделение Ifcha Mistabra в состав премьерской канцелярии.

Таким образом, он не только предотвратил возможную консолидацию военных чинов против себя, но и демонстративно «наказал ответственных» за нападение ХАМАС, чем несколько снял общественное напряжение.

Весьма трудно, на первый взгляд, упрекнуть Нетаньяху в просчетах на внешних рубежах. Израильское правительство считает себя победителем не только в Газе, но также и в Ливане, где режим прекращения огня был установлен фактически на условиях Тель-Авива.

В плюс зачтено и умелое использование израильтянами «сирийской смуты» для расширения зоны контроля на Голанских высотах. Тель-Авив недвусмысленно дает понять, что так просто покидать занятые территории не планирует.

Кроме того, Нетаньяху проявил большую прозорливость, своевременно сблизившись с республиканцами в США, что в свете победы на выборах Дональда Трампа обеспечило Тель-Авиву кредит доверия со стороны Белого дома, а также поддержку региональных притязаний израильтян.

Израиль рассчитывает, что при поддержке Трампа сможет нанести стратегическое поражение Ирану, а также продолжить нормализацию отношений с аравийскими партнерами. Обе задачи, вероятно, станут приоритетными для Тель-Авива в грядущем году.

Судьба переговоров

Вместе с тем внешний успех правительства Нетаньяху достаточно эфемерен. Красивые лозунги, звучащие с трибун, маскируют, но не решают ни одной из накопившихся в стране проблем.

Израильское общество сильно поляризовано. Жизнь в условиях осажденной крепости не способствует экономическому процветанию страны, а продолжающиеся обстрелы городов (в том числе столичных кварталов) провоцируют панику и пораженческие настроения, отталкивают зарубежных партнеров.

Недовольны жители северных районов страны — несмотря на заявления о разгроме «Хезболлы», народ не спешит возвращаться в приграничные районы. Гарантировать «нерушимость границ севера» пока никто из политиков не берется.

А с учетом того, что ряд районов израильско-ливанского приграничья по-прежнему считается «зоной особого внимания» израильской армии, возвращение туда вынужденных переселенцев не представляется возможным даже в 2025 году.

Вопрос об освобождении заложников, удерживаемых противниками Израиля, также по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

И ХАМАС, и официальный Тель-Авив периодически рапортуют о достижении «принципиального прорыва» в переговорах, однако ничем не подкрепляют эти заявления.

А с учетом общей непредсказуемости Трампа (будущего главного гаранта сделки) соглашение по заложникам и вовсе висит на волоске.

Конечно, символические обмены могут произойти в начале года — в качестве «подарка» к инаугурации Трампа — однако говорить о полном возвращении удерживаемых лиц не берутся даже самые оптимистично настроенные политики.

Скептики указывают и на желание Трампа учесть, помимо израильских, еще и интересы части аравийских союзников (например, Саудовской Аравии), а также попытаться пойти на осторожную разрядку с Ираном. И здесь чрезмерно воинственная позиция Тель-Авива рискует испортить Вашингтону дипломатическую игру.

На недовольство израильтян ситуацией «на дальних рубежах» накладываются другие вызовы — рост межнациональной напряженности, разногласия по экономическим и политическим реформам.

Правительство пока предпочитает не реагировать на внутренние проблемы, перетягивая фокус внимания на военные и дипломатические победы, что весьма опасно.

С учетом динамики общественных настроений обстановка рискует накалиться до предела уже в первые месяцы наступившего года, спровоцировав масштабный внутриполитический кризис.

Друзья и враги

Еще одним вызовом для Нетаньяху и его сторонников является постепенное укрепление оппозиции. И речь не только про «военное крыло», состоящее из высокопоставленных отставников (среди которых бывшие министры обороны Бени Ганц и Йоав Галант), — за ним действующий премьер как раз следит крайне внимательно.

Куда большую опасность несет формирование «оппозиционной клики» из числа наиболее ярых и непримиримых израильских политиков — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

Оба «ястреба» выступают за ужесточение политики Израиля по отношению к палестинцам, а также за «единоличный контроль» Тель-Авива над сектором Газа. Бен-Гвир и Смотрич критикуют Нетаньяху за «нерешительность», принимая его попытки балансировать между интересами других бенефициаров переустройства Газы за слабость.

Учитывая, что представляемые «ястребами» партии выступают в качестве одной из «подпорок» коалиционного правительства Нетаньяху, их переход в оппозицию может серьезно ослабить политическую устойчивость премьера.

Судя по всему, в 2025 году Нетаньяху придется балансировать интересы не только с оппонентами, но и со вчерашними союзниками и единомышленниками.

В противном случае триумфальное шествие «самого правого правительства» в истории Израиля рискует закончиться столь же плачевно, как и возвышение его предшественника, «самого инклюзивного правительства» в истории во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом.