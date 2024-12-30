2024 год для Турции начинался весьма непросто, но, как и в предыдущем Реджепу Тайип Эрдогану есть, чем похвастаться. Если в 2023 году главное его достижение лежало в плоскости внутренней политики — победа на президентских выборах, то в минувшем году поводы для оптимизма дают фронты внешние.

ИА Регнум

Борьба с сионизмом

В 2024 г. внимание всего мира вновь было приковано к Ближнему Востоку. Израиль продолжал свою брутальную операцию в секторе Газа. Число жертв с палестинской стороны превышало 20 тысяч человек.

Эрдоган уже успел разругаться с Биньмином Нетаньяху, назвав его военным преступником, а действия ЦАХАЛ — «геноцидом». Показывая пример арабо-мусульманскому миру, Турция начала вводить все новые ограничительные меры против еврейского государства.

В середине января из турецкой футбольной лиги выгнали двух израильских игроков, в апреле Министерство торговли Турции ввело ограничения для полусотни товаров, а в мае объявило о полном прекращении импортного-экспортных операций.

Палестинскую тему Эрдоган использовал для укрепления своего авторитета в течение всего года. Вторжение ЦАХАЛ в Ливан турецкий президент назвал «геноцидом».

В июле Эрдоган допустил ввод войск Турции в Израиль, «если это потребуется», в сентябре призывал арабов собрать «мусульманский альянс» против евреев, а в ноябре похвастался тем, что Анкара разорвала все связи с Тель-Авивом.

Показательной стала реакция Анкары на обмен ударами между Ираном и Израилем.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осуждал Израиль за бомбардировку иранского консульства в Сирии в начале апреля. К иранским ответным атакам в Анкаре относились скорее терпимо, хотя перед вторым масштабным ударом ИРИ по Израилю в октябре, по данным источников, Турция пыталась стать посредником и отговорить Тегеран от жестких действий. В конце октября МИД заявил, что удары ЦАХАЛ по Ирану ставят мир на грань масштабной войны.

Симпатий к шиитскому Ирану, конкурирующему с тюркско-суннитским проектом, у Эрдогана не больше, чем к сионистам, однако в рамках идеи о мусульманской солидарности Турция поставила на Иран.

Израиль, как повод подружиться с арабами

Наряду с этим турки пытались заручиться поддержкой арабских и мусульманских стран, обвиняя Запад в лицемерии и поддержке Израиля.

На этом фоне состоялся исторический визит Эрдогана в Египет и рукопожатие с еще недавно считавшимся «узурпатором» президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси, который сверг поддерживаемого Эрдоганом лидера «братьев-мусульман» (запрещена в РФ) Мухаммеда Мурси.

Визит в Египет стал продолжением возврата к политике «ноль проблем с соседями», провалившегося в Средиземноморье из-за конфликта Турции и арабов из-за Ливии.

В 2023 году Эрдоган совершил турне по монархиям Персидского залива. Палестинская тематика еще больше сблизила Эрдогана и Ас-Сиси. Они дружно осудили израильский план наземной операции в Рафахе, угрожавшей массовой миграцией в Египет. Лидеры договорились вместе работать над прекращением конфликта в Газе.

Точка в турецко-египетской нормализации была поставлена в сентябре, когда Ас-Сиси нанес ответный визит в Анкару.

Экспансионистские действия Израиля в регионе дали дополнительное обоснование для Эрдогана, восстановить отношения с самыми непримиримыми соперниками в регионе.

Еще пару лет назад в Анкаре начали понимать, что Башар Асад становится фактором, с которым нельзя не считаться. Страны ЛАГ, с которыми Эрдоган мирился, уже признали сирийского лидера. За Асадом стояли также другие важные партнеры Турции — Россия и Иран.

На этом фоне турецкий лидер с начала года несколько раз предлагал восстановить отношения с Дамаском. Нетаньяху лишь помогал. В одном из выступлений он даже отметил, что шаги по нормализации связей с Сирией и Египтом нацелены на создание «линии солидарности» против Израиля.

Однако предложение Эрдогана не приняли «с должным уважением» — Асад поставил условие в виде вывода турецких войск с севера Сирии. Возможно, в Анкаре посчитали такое поведение оскорблением, и этот фактор станет одним из главных в успешном продвижении «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на Идлиб, Хомс и, в конечном итоге, на Дамаск.

Реванш в Сирии

Несмотря на большую риторическую активность, Турция так и не стала решающим фактором в ближневосточных конфликтах.

Призывы совместно бороться с Израилем как-то вяло были восприняты суннитскими монархиями, Иорданией и Египтом. Давление на Израиль не работало. Тормозить ирано-израильскую эскалацию у Анкары тоже не получалось.

На дипломатическом треке, несмотря на большие надежды Госдепа на Анкару, ведущую роль играл триумвират Катар-Египет-США, хотя в прекращении войны между ливанской «Хезболлой» и ЦАХАЛ сыграли даже не региональные страны, а Джозеф Байден. Более того, критики постоянно кидали камень в огород Эрдогана, обвиняя его в прокачке нефти в Израиль.

Но свой реванш турецкий президент все-таки дал. События в Сирии с лихвой компенсировали «комплекс неполноценности» на Земле Обетованной.

Степень влияния Анкары и её участия в наступлении вооруженной оппозиции может быть предметом обсуждения, однако судя по выступлениям Мухаммеда аш-Шараа и первым контактам новой сирийской власти, можно с уверенностью сказать, что Турция лидирует в постасадовской Сирии.

Аш-Шара считает Турцию «дружественной страной», к «турецкой оккупации» относится с пониманием, считая военные действия против курдских боевиков стремлением обеспечить свою национальную безопасность.

Первым из высокопоставленных лиц в Дамаск прибыл именно турецкий представитель — Хакан Фидан. Готовится и визит Эрдогана. Турецкое правительство приступает к совместному решению общих задач возврата беженцев, восстановления Сирии, финализации борьбы с YPG и демаркации морских границ. Все это турки будут реализовывать в 2025 г.

На этом фоне Израиль всё еще останется «головной болью» Эрдогана, так как сейчас фактическая границы влияния Турции соприкасается с еврейским государством в Сирии, а Трамп будет поддерживать оккупацию Голанских высот.

На западном фронте без перемен

Интересы Эрдогана в 2024 г. не ограничивались Ближним Востоком. С самого начала года Эрдоган нацеливался на урегулирование украинского конфликта.

Еще в феврале в Анкаре ожидали долгожданного визита Владимира Путина. Но поведение Запада вставляло палки в колеса турецкой дипломатии. В марте случился теракт в «Крокус сити», доставивший турецким силовикам немало забот, так как некоторые из террористов посещали Стамбул перед нападением. Москва обвинила Киев, а также Лондон и Вашингтон в этом преступлении.

Дальше случилось вторжение ВСУ в Курскую область, после чего Россия отказалась от ведения каких-либо переговоров. Путин время от времени хвалил стамбульский формат 2022 года, и говорил, что будущие переговоры могут пройти на основе тех соглашения. Однако кандидатура Турции как посредника все больше ставилась под сомнение.

На полях саммита ШОС в Астане, где Путин и Эрдоган наконец встретились, ДмитрийПесков дал понять, что Анкара не может быть посредником, а позднее на ВЭФ Путин в списке возможных посредников — Бразилия, Индия, Китай — не упомянул Турцию.

Отчасти в потере влияния на украинском направлении виновата и сама Турция.

Путин на ПМЭФ обратил внимание на попытку экономического блока правительства Эрдогана дрейфовать на Запад. Турецкие банки из-за страха санкций США начали чинить препятствия российским контрагентам. Вашингтон действительно давил, весной-летом Минфин США ввел санкции против 30 турецких компаний за бизнес с Россией.

Для Анкары было важно добиться расположения Вашингтона. Ведь турецкая экономика продолжала пребывать в кризисе, лира дешевела, а инфляция не снижалась. Нужны были инвестиции и хорошие рейтинги. Именно для этого в начале года Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, заставив Кремль поднять бровь. Вкупе с выдачей «азовцев» и поддержкой членства Украины в НАТО годом ранее, такие шаги вызывали недоверие Москвы.

Турция пыталась понравиться не только США, но и самому главному своему торговому партнеру.

Европейцы тоже решили не дожимать устоявшего после выборов президента Эрдогана. В августе глава турецкого МИД впервые за пять лет принял участие на неформальном саммите ЕС. В минувшем году в Стамбул приехал канцлер Германии. Олаф Шольц пообещал прогресс в деле реализации сделки по 40 истребителей Eurofighter Typhoon, а к его визиту бундесправительство одобрило поставки вооружений, замороженных после турецких операций в Сирии в 2019 году.

Шольц вспомнил, что Турция — это страна НАТО, и работать с ней нужно не только по линии ВПК, но и в вопросах сирийских беженцев. Актуальность последней темы стало еще выше в свете смены власти в Дамаске и планов стран ЕС вернуть мигрантов домой.

Многополярность и БРИКС

Крен на Запад турецкое правительство компенсировало рядом других важных действий.

В отличие от члена БРИКС Саудовской Аравии Эрдоган смело прибыл на саммит в Казани. Его министр Хакан Фидан до визита заявил, что де БРИКС является альтернативой Евросоюзу. Наряду с этим Эрдоган и Фидан начали критиковать Запад за активизацию поддержки Киева, разрешение на дальнобойные удары.

Фидан в одном из интервью допустил «заморозку конфликта» (считай — признание новых регионов России), а Эрдоган обвинил Байдена в разжигании войны России и Украины.

В течение года ввиду обострения конфликта на Украине, поведения Запада и нарастания конкуренции со странами «глобального юга», Турция как будто начала терять шансы на посредничество. Лучиком надежды стал масштабный обмен заключенными в Стамбуле в августе, но этого было недостаточно.

Но тут спасение пришло, откуда не ждали.

Победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах была воспринята как собственная победа Эрдогана. Турецкий лидер одним из первых поздравил Трампа и выразил надежду на прогресс по Украине при его президентстве. Эрдоган состоит в тесном контакте с венгерским премьером Виктором Орбаном, который в свою очередь — на короткой ноге с Трампом. Позиции турецкого президента и Трампа о том, что «больше оружия, больше бомб и больше хаоса не положат конец этой войне» совпадают.

На фоне побед Анкары в Сирии и смены власти в Белом доме турецкое посредничество по Украине получает дополнительные шансы.

Приход Трампа в Турции считают надеждой на перемены. С Байденом отношения не клеились из-за Израиля, России, Сирии и поддержки американцем турецкой оппозиции. Парадоксально, но факт — за время президентства Байдена Эрдоган не совершил ни одного государственного визита в «Овальный кабинет». Планировавшийся на 9 мая прием был отменен из-за ситуации в Палестине.

В то же время произраильская команда Трампа не обещает сиюминутных успехов для Анкары в Вашингтоне.

Выборы, конституция и мир с курдами

Во внутренней политике Турции удавалось сохранять относительную стабильность, хотя старые вызовы никуда не делись.

В конце марта конкуренция с оппозицией вышла на новый уровень. Впервые за 22 года правящая Партия справедливости и развития проиграла муниципальные выборы. Народная республиканская партия (НРП) выиграла в 36 муниципалитетах из 81. Народ продемонстрировал свое недовольство экономической ситуацией.

Власти пытаются ее поставить под контроль, но повышение ставок ЦБ до 50%, в целях борьбы с инфляцией, усложняет получение кредитов и развитие бизнеса. Руководство понимает, что, если не улучшить социально-экономическую ситуацию, на новых президентских и парламентских выборах будет сложно.

Эрдоган уже не молод, в феврале он отметил 70-летие, но сильных преемников пока не видно.

Время от времени говорят про Фидана и Сельджука Байрактара — зятя президента и владелец компании по производству БПЛА. При этом в ПСР всерьез обсуждают возможность нового президентского срока Эрдогана в 2027 году.

Вызов представляют не только оппозиционеры, но и боевики и заговорщики.

В октябре на авиационный завод аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре напали террористы-смертники. С начала года ВВС Турции атаковали позиции Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии.

В мае из Анкары пришли вести о попытке очередного госпереворота с участием выскопоставленных лиц из МВД.

По-прежнему серьезным вызовов внутренней безопасности остается пребыванием около 3 млн сирийцев. Поводов к оптимизму дает смена власти в Дамаске, и координация с ним в борьбе с YPG, но как на это отреагируют в США пока не совсем ясно.

Позитивным для руководства Турции стали события 20 октября — в этот день в Пенсильвании умер наверно один из самых опасных врагов Эрдогана проповедник Фетхуллах Гюлен, организовавший дискредитирующую Эрдогана операцию «Большая взятка» и причастный к попытке военного переворота 2016 года.

Во внутренней политике в следующем году среди приоритетов значится и изменение действующей конституции, которую Эрдоган считает «конституцией военных переворотов». Новый основной закон должен укрепить личную власть президента, ослабить еще больше военных и расширить права религиозных людей.

В текущем году наметился еще один исторический тренд.

Представитель правящей коалиции спустя два дня после смерти Гюлена предложил урегулирование с курдами. Для этого лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал главу РПК Абдуллаха Оджалана (сидит в тюрьме) выступить с трибуны парламента и объявить о роспуске своей организации. Без согласования с ПСР националисты не стали бы делать подобные заявления, а значит ПСР нацеливается на использование, как пишут турецкие СМИ, этого «исторического шанса». Возможно, ликвидация YPG в Сирии и снятие курдской угрозы через границы станет стимулом в реализации этого проекта.

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Подводя итоги, можно сказать, что Турция все еще переживает сложный исторический этап как в экономике, так и внутренней политике, однако по традиции Эрдоган сумел компенсировать эти недуги победами на внешнем контуре.

При Трампе он будет пытаться добиться для себя новых уступок от Запада в вопросах финансов и торговли, но за пазухой всегда будет держать такие козыри, как беженцы, влияние в Сирии и развития многовекторной политики.

Так что, можно рассчитывать, что несмотря на победу в Сирии и сближение с США, турецкий лидер не будет и дальше позволять спорным вопросам с Россией выходит из-под контроля. Среди таковых главным сейчас является судьба российских баз в Латакии и Тартусе. По заявлениям аш-Шараа и министра обороны Турции Яшара Гюлера, с эвакуацией военных Анкара и новый Дамаск Кремль не торопят.