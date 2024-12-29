Российская армия в 2024 году выполнила все поставленные перед ней задачи в зоне проведения СВО, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 18 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

В течение года Вооружённые силы России освободили 189 населённых пунктов и завладели стратегической инициативой по всей линии боевого столкновения, сообщал 16 декабря на расширенном заседании коллегии минобороны президент Владимир Путин. С тех пор за прошедшие две недели российская армия освободила ещё ряд населённых пунктов в Донбассе.

Подробные цифры о ходе СВО обнародовал министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, российские военные с 1 января 2024 года освободили 4,5 тысячи квадратных километров территории. Под контролем Киева остаётся менее 1% территории ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом скорость продвижения российских войск к концу года составила около 30 квадратных километров в сутки.

ВСУ же в 2024 году понесли огромные потери: они оцениваются в 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А с начала СВО потери противника приблизились к миллиону человек.

Если 2023 год можно считать годом «позиционной войны», то 2024-й — началом коренного перелома в боевых действиях. В течение года ИА Регнум еженедельно публиковало сводки с фронтов, где регулярно отмечалось, что украинские войска отступают с занимаемых позиций, зачастую даже не пытаясь контратаковать.

Это во многом стало результатом серии успешных операций российской армии. В то же время проблемы для ВСУ в начале 2024 года пришли, откуда не ждали. И на протяжении года кризис нарастал как снежный ком.

К началу 2024 года ситуация для войск ВСУ складывалась если не благополучно, то, по крайней мере, «нормально», отмечали украинские источники. ВСУ смогли оправиться от неудачного «контрнаступа» и восполнить потери в живой силе и бронетехнике за счёт нескольких волн мобилизации и новых западных поставок.

Однако с началом года ситуация с поставками военной помощи для Киева резко ухудшилась. Республиканское большинство в конгрессе США неожиданно заблокировало все законопроекты о предоставлении Украине военной помощи, ссылаясь на внутреннюю обстановку в стране.

В конгрессе также заявляли, что Украина опустошила арсеналы американской армии, поэтому ни о каких поставках не может быть и речи. С февраля по апрель в Вашингтоне продолжались политические игры, которые прямо сказывались на состоянии украинской армии

Анна Рыжкова ИА Регнум

По признанию самих вэсэушников, в войсках начался тотальный снарядный голод. Украинская армия, почти полностью перешедшая на вооружения «западного» калибра, оказалась зависима от зарубежных поставок, которых не было. Зачастую украинские батареи на протяжении нескольких недель вообще не получали артиллерийских снарядов.

Чем, конечно, воспользовалась российская армия. В январе 2024 года начался финальный штурм украинского укрепрайона в районе Авдеевки. В результате серии тактических операций ВСУ были вынуждены буквально окопаться в жилой застройке, надеясь связать российские войска городскими боями.

Однако ВС РФ совершили неожиданный манёвр, разрезав группировку противника надвое, разделив подразделения ВСУ, действующие в районе Коксохимического завода и непосредственно в самой Авдеевке. В феврале в город был переброшен полк «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по сути, выполнил роль пожарной команды, позволив вывести из намечающегося окружения хотя бы часть гарнизона.

К 17 февраля город перешёл под контроль российских войск. Освобождение Авдеевки позволило решить сразу несколько задач. Противник был выбит из самого мощного оборонительного узла, создаваемого на окраинах Донецка в течении пяти лет. Успешное завершение Авдеевской операции также позволило начать наступление сразу на нескольких направлениях и последовательно выбить противника из других городов-спутников столицы ДНР. Таким образом, противник лишился даже гипотетического шанса на прорыв к Донецку.

Попытки стабилизировать фронт

После потери Авдеевки украинское командование последовательно пыталось стабилизировать линию фронта. Сначала оборона была организована по пригородам Авдеевки, затем было объявлено, что фронт будет плотно организован по реке Волчьей.

Однако «эффект Авдеевки» продолжал действовать. Выведенные из города части после долгих месяцев тяжёлых боёв не были отведены на ротацию в тыл, а, по сути, остались в чистом поле с приказом держать оборону. При этом в украинских войсках только усугублялся снарядный голод, таяли запасы бронетехники.

В итоге на протяжении весны-лета ВСУ постепенно откатывались всё дальше и дальше от Донецка. Последняя попытка стабилизировать фронт была предпринята в середине лета, когда украинские войска откатились к «линии Порошенко» — системе укреплений, созданной ещё в 2015–2017 годах.

Однако защищать старую-новую оборонительную линию выпало вновь сформированным подразделениям из числа мобилизованных. Зачастую командование украинских бригад предпочитало бросать новобранцев на самые сложные участки фронта, что закономерно привело к краху «линии Порошенко».

В украинских СМИ появилась информация о массовом бегстве с позиций у села Новоалександровка военнослужащих 53-й бригады ВСУ, которые просто отказались выполнять задания командования. Скандал, впрочем, быстро замяли, а украинское командование не предприняло никаких конкретных мер.

К осени бои постепенно придвинулись к городу Покровску, в котором по состоянию на 2014 год проживало около ста тысяч человек. Здесь ВСУ вновь попытались стабилизировать фронт по линии ряда крупных населённых пунктов: Курахово — Горняк — Селидово — Новогродовка.

По всей видимости, противник рассчитывал, что российская армия пойдёт на лобовой штурм, но этого не случилось. Вместо этого штурмовые подразделения вклинились между узлами обороны противника, окружая их один за другим. В итоге ВСУ в принципе отказались удерживать населённые пункты, так что города Селидово и Украинск были сданы почти без боя.

К началу октября российские войска также взяли штурмом город Угледар — стратегически важный узел обороны ВСУ — и прорвались к Курахово на севере, а также к границам Запорожской области на западе.

Авантюра провалилась

Обвал фронта на покровском направлении и неудачи ВСУ в районе Часова Яра, Торецка и в целом в Донбассе стали возможными в том числе благодаря стратегическому просчёту Киева.

В апреле у ВСУ появился шанс стабилизировать линию фронта, после того как конгресс США неожиданно расщедрился на военную помощь. Примечательно, что в 2024 году США ни разу не сообщили о поставках на Украину артиллерии, бронетехники и других наступательных вооружений. В пакетах помощи фигурируют исключительно боеприпасы, запчасти и другие расходные материалы.

Вероятно, в Пентагоне решили засекретить поставки. Что характерно, о поступлении новых вооружений перестали сообщать и в Киеве. Хотя жители Польши неоднократно фиксировали передвижение армейских колонн с бронетехникой к украинской границе.

К началу лета у ВСУ также появился резерв из числа бригад, прошедших обучение на полигонах стран НАТО и получивших новую бронетехнику взамен уничтоженной летом 2023-го.

В СМИ и социальных сетях стали появляться слухи, что Киев концентрирует резерв для нового наступления на одном из участков фронта. Однако вместо того− чтобы бросить элитные части на самый проблемный участок фронта, Киев предпочёл организовать новую авантюру.

В начале августа группировка украинских войск вторглась на территорию Суджанского района Курской области. Расчёт украинского командования был предельно прост: мобильными группами колёсной бронетехники прорваться как можно дальше вглубь российской территории и создать оперативный кризис.

Однако сделать этого не получилось. Переброшенные на новый участок фронта подразделения российской армии купировали прорыв. Вырвавшиеся вперёд группы украинской бронетехники были уничтожены, а часть машин завязла в полях и была захвачена в качестве трофея.

По данным аналитического портала Lostarmour, пользователи которого изучают фото− и видеоматериалы из зоны военных действий, в течение 2024 года ВСУ потеряли более 1100 единиц бронетехники.

В статистику, в частности, вошли 14 танков Leopard 2 (всего потеряно 39 единиц из 100 поставленных), 18 танков M1 Abrams (всего поставлено около 30 единиц), 56 БМП Bradley (всего потеряна 101 единица), 27 БТР Stryker (общие потери — 41 единица) и 27 БМП Marder (общие потери ВСУ — 41 единица).

Также в данные за 2024 год попали 183 самоходные артиллерийские установки (САУ) преимущественно натовского производства. Приведённые цифры получены из открытых источников — в действительности потери ВСУ могут быть намного выше.

Курская авантюра ВСУ привела к тому, что в решающий момент войска в Донбассе остались без подкреплений, а хорошо оснащённые и подготовленные части украинской армии понесли тяжёлые потери на второстепенном для Киева театре боевых действий.

Как итог к исходу 2024 года российские войска находятся в считаных километрах от границ Днепропетровской области и готовятся к штурму Покровска — последнего крупного оплота ВСУ в восточной части Донбасса.

Что дальше

В целом можно констатировать, что 2024 год стал крайне неудачным для украинских войск — во всех отношениях. Ряд допущенных тактических и стратегических ошибок командования ВСУ, высокие потери и низкий боевой дух в частях украинской армии привёл к обрушению украинского фронта в Донбассе.

В перспективе для Вооружённых сил РФ открываются возможности для наступления на Запорожье и Херсон, поскольку в распоряжении Киева почти не осталось резервов для планирования больших стратегических операций.

Если сложившееся положение сохранится в 2025 году, ВСУ потерпят сокрушительное поражение на всех фронтах. Возможности Киева изменить ситуацию в свою пользу в настоящий момент исчерпаны.