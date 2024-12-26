2024 год в государствах Нижнего Дуная прошёл под эгидой нарастания европессимизма и подарил национальным элитам надежду на возрождение хотя бы части былой суверенности.

ИА Регнум

Поворотными оказались июньские выборы депутатов Европейского парламента. В Румынии и Болгарии, критично настроенные к ЕС национально-консервативные партии заняли четверть отведённых данным странам депутатских кресел. Для них это был достойный результат, поскольку в прежнем законодательном корпусе Евросоюза они вовсе не были представлены.

Показательными те выборы были ещё из-за применения проевропейскими силами ряда манипуляций для удержания своих господствующих позиций.

В Болгарии, видимо, использовалась скупка голосов, о чём свидетельствовала поразительно высокая избирательная активность обычно политически индифферентного цыганского населения.

В Румынии же возник во многом противоестественный избирательный блок социал-демократов и либералов.

Последние благодаря ему получили непропорционально высокий относительно своих рейтингов результат. Впоследствии представители Национал-либеральной партии Румынии (НЛП) внесли весомый вклад в переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии.

Однако те манипуляции были лишь разминкой в преддверии гораздо более изощрённых действий по недопущению прихода к власти евроскептиков.

В Болгарии уже «на финишной прямой» удалось сорвать создание «служебного» (временного) правительства Горицы Гранчаровой. Это помешало усилению позиций президента Румена Радева — самого популярного болгарского политика, выступающего за более суверенный курс и прекращение военной помощи Украине.

Lin Hao/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев. 2024 год

В Румынии с президентской избирательной гонки была снята евродепутат Диана Шошоакэ, известная своими эпатажными атаками на фон дер Ляйен и Владимира Зеленского. Поводом стали сомнения в её приверженности «ценностям демократии» и слишком частые контакты с российскими дипломатами. Завершились же выборы скандальным аннулированием итогов первого тура голосования в связи с «вероятным вмешательством со стороны Российской Федерации».

Румынские правоохранители заподозрили в связях с Россией победителя первого тура Кэлина Джорджеску. Он также известен своей критикой ЕС и призывами возродить прагматичную внешнюю. политику Подозрения в связях с Россией Джорджеску следствию подтвердить, кстати, так и не удалось.

Однако дальше всего пошёл режим Майи Санду в Молдавии.

Сначала благодаря блокированию голосования молдавской диаспоры в России и её мобилизации на Западе удалось обеспечить минимальный перевес сторонников евроинтеграции на национальном референдуме. А затем при помощи такого же трюка Санду смогла переизбираться, обойдя «пророссийского» кандидата Александра Стояногло.

Инаугурация главы Молдавии прошла 25 декабря, в день западнохристианского Рождества, который Санду всячески выделяет.

Но праздничное настроение в Кишинёве несколько подпортило заявление Стояногло. Внимание к его словам повышенное, поскольку на выборах в самой Молдавии он сумел набрать больше голосов избирателей, нежели «президент диаспоры» Санду.

Экс-прокурор и давний противник молдавского президента обвинил её администрацию в установлении диктатуры. «Они опять строят бункер «чрезвычайного положения», опять возводят концлагерь. Это все, что они умеют», — заявил Стояногло, имея в виду происходящее сейчас использование энергокризиса в Молдавии для борьбы с политической оппозицией.

В такой оценке политических процессов на Нижнем Дунае молдавский оппозиционер не одинок.

Американский предприниматель и теперь уже политик Илон Маск как свидетельство диктатуры расценил отмену президентских выборов в Румынии.

Высказывание Маска внешне осталось в Бухаресте незамеченным, но, судя по всему, оно маркируют тектонические сдвиги в румынской политике.

Маск, кстати, произнёс слова о диктатуре в Бухаресте незадолго до 35-летней годовщины со дня казни Николае Чаушеску, произошедшей 25 декабря 1989 года. Так что, если верить словам американского миллиардера демократия в дунайско-карпатской республике продержалась лишь три с половиной десятилетия.

Zhang Gaiping/Global Look Press Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку голосует в первом туре президентских выборов. 2024 год

Примечательно, что европейские структуры очень спокойно восприняли продление президентских полномочий Иоганниса Клауса до новых выборов главы государства.

При выборе кандидатуры нового премьер-министра он остановил свой выбор на действующем главе правительства Марчеле Чолаку из СДП. Трёхпартийная «проевропейская» коалиция СДП, НЛП и Демократического союза венгров 23 декабря оперативно разделила министерские портфели.

Ранее критиковавшая социал-демократов по многим поводам евробюрократия вдруг сменила гнев на милость.

Неожиданно быстро разрешился вопрос присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Уже с 1 января 2025 года пограничный контроль между нижнедунайскими государствами ЕС и другими членами союза уйдёт в историю. Попутно Бухарест удостоился похвалы за приближение к нормам ЕС по критерию покупательной способности населения.

Однако румынские элиты всё с большим вниманием смотрят в сторону Белого дома, явно надеясь добиться большей благосклонности к себе у команды Дональда Трампа. Во время утверждения в должности премьер-министра Чолаку сказал, что поддерживает завершению конфликта на Украине в соответствии с планом нового президента США.

Показательно, что в программе вновь созданного правительства Румынии Украина упомянута только 3 раза и по не самым важным вопросам. Как и стремление нового кабинета Чолаку заниматься укреплением традиционных ценностей и национальной идентичности всё это явно диссонирует с заявлениями первых лиц еврокомиссии.

Таким образом, сумевшие оттеснить «суверенистов» от командных высот системные партии Румынии стали сами дрейфовать в сторону большего евроскептицизма.

Аналогичный процесс набирает силу в Болгарии.

Первым звонком стало принятие Народным собранием республики в 2024 году закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

EPA/ТАСС Лидер правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов на митинге в преддверии внеочередных парламентских выборов. 2024 год

А на днях сенсацией стал отказ нынешнего и. о. председателя правительства Димитара Главчева подписывать без санкции парламента соглашение с Украиной в сфере безопасности. По нему София обязалась продолжить оказывать военную помощь Киеву. Между тем парламент даже не стал рассматривать вопрос о такой директиве правительству.

Весьма откровенно на сей счёт высказался глава крупнейшей и вроде бы как проевропейской фракции ГЕРБ в Народном собрании Бойко Борисов. Он заявил, что шесть месяцев назад «мы бы решительно поддержали такой договор», но теперь в свете победы Трампа поддержка Украины сродни покупке завода 9 сентября, когда была совершена знаменитая террористическая атака.

Евроатлантисты обвиняют Борисова в «трампистском повороте». Однако сам он в таких действиях не видит ничего предосудительного и близок к созданию коалиции с участием евроскептиков.

Геополитическую подоплёку обрела дискуссия о проекте госбюджета Болгарии на 2025 год.

Действующий кабинет сильно отклонился от стандартов еврокомиссии, существенно нарастив социальные расходы. Романтики евроинтеграции критикуют такие действия, поскольку они отдаляют перспективу присоединения Софии к Еврозоне. Но данный аргумент вдруг потерял своё былое магическое влияние на болгарских политиков.

На этом фоне режим Санду имеет куда меньше возможностей для лавирования между еврокомиссией и новой администрацией США. Весьма символичным выглядело отсутствие большой любительницы заграничных вояжей Санду на общеевропейской «тусовке» в Париже 7 декабря по случае открытия Собора Парижской Богоматери.

«Злые языки» говорили, что глава Молдавии могла не получить приглашение в Париж из-за позиции Трампа — главного гостя церемонии. Ведь с организовавшим церемонию президентом Франции, как и с руководством ЕС у Санду отличные отношения.

MOLDPRES/Global Look Press Действующий президент и кандидат в президенты Молдовы Майя Санду голосует во втором туре президентских выборов. Ноябрь 2024

Показательно, что такие слухи настолько обеспокоили президента Молдавии, что её администрация выпустила специальное сообщение о якобы имевшем место приглашении Санду в Париж. Но она сама будто бы отказалась ехать, поскольку «сосредоточена на национальных приоритетах». Правда эти самые приоритеты не помешали главе Молдавии отправиться с ранее необъявленным визитом в Брюссель уже 10 декабря.

Но несмотря на, казалось бы, полную зависимость Кишинёва от ведомства фон дер Ляйен даже весьма легковесные молдавские политики стараются выстроить какие-то коммуникации с командой Трампа.

Важную роль может сыграть находящаяся под фактическим контролем американцев антикоррупционная прокуратура Молдавии. В 2024 году отношения этого органа с молдавским правительством и администрацией президента были весьма напряжёнными.

Антикоррупционный прокурор, гражданка США Вероника Дрэгэлин лишилась госохраны, правительственные чиновники, да и сама Санду публично говорили о низкой эффективности специализированной надзорной инстанции.

Однако затем риторика резко изменилась и вроде бы получает разрешение длительная тяжба с выделением офиса для Антикоррупционной прокуратуры в центре Кишинёва. И вероятной причиной тому стала демонстрация лоббистами, близкими к Дрэгэлин, успехов в установлении контактов с представителями Республиканской партии США.

Проукраинская риторика в Молдавии также притихла.

Сейчас она не вполне понятна даже проевропейскому электорату из-за намерения Киева прекратить с 1 января транзит российского газа в том числе и в Молдавию.

Таким образом геополитические процессы конца 2024 года погружают государства Нижнего Дуная в состояние, весьма выгодное для их политических элит.

Победа Трампа на президентских выборах даёт надежду на то, что в условиях его неизбежного противостояния с глобалистскими лидерами «старой» Европы кто-то вернёт себе часть утраченной суверенности, а кто-то просто избавится от слишком обременительных обязательств в виде военной поддержки Украины, жёсткой финансовой дисциплины или участия в ЛГБТ*-повестке.

*движение, признанное экстремистским в Российской Федерации