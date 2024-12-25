Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтверждает свой имидж «второго Виктора Орбана»: он жёстко критикует Украину и Запад, а 22 декабря неожиданно приехал в Москву и провёл почти двухчасовую встречу с Владимиром Путиным. В биографии Фицо также много параллелей с Трампом: словацкий политик получил власть после многих лет шельмования, а в мае 2024 года и вовсе вернулся практически с того света.

ИА Регнум

Покушение на словацкого лидера стало одним из самых резонансных событий уходящего года. При этом царапиной, как в США, не обошлось: Фицо получил три пули из пистолета в упор, и врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Но выходец из маленького западно-словацкого городка Топольчаны в очередной раз доказал свою жизнеспособность, как это не раз бывало в его политической карьере. Делать её «Робо» начал через Чехословацкий социалистический союз молодёжи, местный комсомол, — у сына оператора погрузчика и продавщицы обувного магазина особого выбора не было.

В 1982 году 18-летний Роберт поступил на юридический факультет Университета им. Яна Амоса Коменского в Братиславе, который с отличием закончил через четыре года, перед получением диплома вступив в Коммунистическую партию Чехословакии (КПЧ).

После окончания университета Фицо в качестве помощника военного следователя прошел обязательную военную службу (1986-1987), а потом получил место научного сотрудника в Юридическом институте Министерства юстиции Словакии.

В 1987-м он сдал судейские экзамены, а в следующем году поступил в аспирантуру в области уголовного права при Институте государства и права Словацкой академии наук, явно планируя карьеру в области юриспруденции (кстати, диссертацию он позже защитил).

Но тут привычный для него мир стал рушиться.

Из комсомола в премьеры

После «бархатной революции» в ноябре 1989 года коммунисты были отодвинуты от власти в Чехословакии, но на основе словацкого отделения КПЧ возникла Партия демократических левых (ПДЛ), и Фицо вошёл в её руководство.

Благодаря тому, что к ПДЛ перешли основные коммунистические активы, партия являлась наиболее богатой в Словакии. В этом плане несколько двусмысленно звучит сказанное политиком в одном из интервью: «Я считаю, что до 1990 года было много хорошего… Так что давайте не будем говорить, что все было совсем плохо, и что была чёрная дыра».

Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Фицо — молодой и перспективный политик

На последних выборах словацкого парламента в рамках единой Чехословакии в июне 1992 года ПДЛ получила 14,7% голосов, и Роберт Фицо впервые стал депутатом. А после парламентских выборов 1994 года ему даже впервые предлагали возглавить партию, от чего он отказался в пользу своего однокурсника по юрфаку Любомира Фогаша.

В 1990-х ПДЛ находилась в оппозиции к всевластному премьеру Словакии Владимиру Мечьяру. Но к 1998 г. Западу после долгих усилий удалось устранить его от власти.

В сентябре 1998-го на парламентских выборах ПДЛ получила без малого 500 тысяч голосов, треть из которых завоевал в своём избирательном округе лично Фицо. Только ему не нашлось места в правительстве и потому он стал критиковать коалицию, в 1999 году покинул ПДЛ и в качестве независимого депутата основал партию SMER («Направление»).

Она попыталась выступить альтернативой как тогдашней правящей коалиции, так и оппозиции, обозначив лозунг своей избирательной кампании в 2002 году как «Третий путь». Партия определяла себя как современное прогрессивное левоцентристское политическое течение, типа британской Лейбористской партии или немецкой СДПГ. Фицо же акцентировал внимание на прагматизме своей партии, повторяя китайскую присказку: «Не важно, белая кошка или черная, важно, ловит ли она мышей».

На в сентябре 2002 года SMER набрала 13,46% голосов и стала третьей по рейтингу политической силой Словакии — хотя это и оказалось разочарованием для лидера, ведь предвыборные опросы давали значительно больше. Опять пришлось довольствоваться ролью оппозиционера, однако настроение улучшило то, что бывшие коллеги из ПДЛ в парламент не попали вовсе. А в 2004-м они вынуждены были присоединиться к SMER, которая стала официально называться SMER — Sociálna Demokracia (SMER-SD, «Направление — социал-демократия») и была принята в Социнтерн.

Рейтинги стабильно росли, на выборах парламента Словакии в июне 2006 года объединенная партия получила 29% голосов, и сформировала весьма противоречивую коалицию с партиейМечьяра и националистами из SNS («Словацкая национальная партия»). Наличие представителей SNS в правительстве даже вызвало приостановку членства SMER-SD в Социнтерне, но ради поста премьера Словакии Роберт Фицо был готов на всё.

Тем более, что его первое правительство оказалось достаточно успешным и стабильным, проработав четыре года. Никаких конфликтов с ЕС и НАТО, куда Словакия вступила в 2004 году, у Роберта Фицо не было.

Первая Газовая война

Стойкая неприязнь по отношению к Украине возникла у нашего героя именно тогда, в середине двухтысячных.

Дело в том, что в январе 2009 года украинское правительство во главе с Юлией Тимошенко начало очередную «газовую войну» с Россией. Это повлекло за собой кризис в Словакии в разгар зимы. Отключение газа стоило словацкой экономике около 100 миллионов евро в день, поскольку заводы были вынуждены остановиться.

Ранним утром 14 января 2009 г. словацкая делегация во главе с премьером прибыла в Киев, чтобы встретиться с украинским правительством, но украинская сторона заставила словаков долго ждать.

Через три часа после прибытия их, наконец, пригласили на встречу, на которой, к их удивлению, присутствовали представители прессы. Под объективами камер Тимошенко 20 минут ругала Фицо за то, что он принял сторону Москвы в газовом споре. «Это была совершенно неприятная ситуация. Фицо был красный от гнева. Это была катастрофа. Его унизили»,— рассказал на условиях анонимности брюссельской редакции американского портала Politico высокопоставленный словацкий чиновник, знающий о случившемся в 2009 году.

Из Киева раздражённые словаки улетели в Москву, где их встретил Владимир Путин на тщательно продуманной церемонии, состоявшейся в роскошном Георгиевском зале Кремля.

«После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезные разговоры. Это личное», — заявил Politico Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики.

TASR/AP Photo На встрече с украинским премьером Юлией Тимошенко

Так что недавние переговоры Путина и Фицо, посвящённые проблемам транзита российского газа через Украину, для обоих политиков были своеобразным déjà vu.

Заговор Сороса

Газовую проблему в 2009-м удалось на какое-то время решить, и на парламентских выборах 2010 года SMER-SD улучшила результат, набрав 34,8% голосов и опять заняв первое место. Энергичный политик вновь получил мандат на формирование правительства, но тут он впервые столкнулся с тем, что позже назовёт «заговором Сороса».

Ещё в ходе избирательной кампании «демократические СМИ» обнародовали аудиозапись, на которой голос, похожий на премьерский, рассказывал о нескольких миллионах евро, нелегально собранных на кампанию 2002 года, и призывал повторить этот опыт на предстоящих выборах.

Никаких доказательств того, что запись настоящая, приведено не было, но Фицо был объявлен «врагом демократии», а четыре партии до того совершенно не ладившие друг с другом (в том числе представляющая словацких венгров MOST-HÍD), создали новую правящую коалицию без него.

Роберт Фицо прямо назвал журналистов негодяями, но решил дождаться, пока политическая природа возьмёт своё. Искусственная коалиция продержалась у власти менее двух лет, и на досрочных парламентских выборах в марте 2012 года SMER-SD поставила рекорд, который держится до сих пор: партия получила 44,41% голосов и 83 мандата в 150-местном словацком парламенте.

Так Фицо во второй раз стал премьером, сформировав первое со времён коммунистического режима однопартийное правительство Словакии.

Воодушевлённый успехом, он решил побороться за абсолютную власть в стране, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2014 года. Хотя премьер и выиграл в первом туре, набрав 28% голосов, во втором его ждало болезненное поражение от бизнесмена Андрея Киски.

Киску как независимого кандидата поддержали почти 60% избирателей, и Фицо вернулся к работе в правительстве с радикально упавшим рейтингом.

Хотя парламентские выборы 2016 года в Словакии можно описать как «все против Фицо», и SMER-SD потеряла почти половину своего электората (если говорить о числе избирателей), однако партия всё равно заняла первое место с 28,28% голосов. Премьеру удалось сохранить свой пост, сформировав пёструю коалицию со словацкими националистами из SNS, венграми из MOST-HÍD и консерваторами из партии SIEŤ.

Несмотря на ожидания аналитиков, коалиция оказалась достаточно стабильной, и тогда Роберта Фицо решили свалить привычным для подручных Джорджа Сороса методом массовых протестов.

25 февраля 2018 года журналист близкого к Соросу словацкого издания Aktuality, 27-летний Ян Куцяк был найден мертвым. Вместе с ним была убита и его невеста Мартина Кушнирова. В полиции заявили, что убийство, скорее всего, связано с расследованием, которым занимался Куцяк — а он будто бы готовил публикацию о связи окружения Фицо с калабрийской мафией «Ндрангета».

После убийства в Братиславе и других городах Словакии прошли массовые демонстрации протеста, организованные НКО, связанными со структурами Сороса. Протестующие и оппозиционные партии требовали отставки Фицо. Однако в опубликованной 28 февраля статье Куцяка никаких доказательств контактов словацкого премьера с мафией не оказалось, там был описан словацкий бизнес нескольких граждан Италии, связанных, по утверждению журналиста, с «Ндрангетой».

Но протесты с требованием отставки нарастали. 9 марта 2018-го на демонстрацию в Братиславе вышли почти 60 тысяч человек — больше 10% жителей города. Эту акцию называют крупнейшей со времен «бархатной революции» 1989 года. Протестующие снова требовали отставки премьера и досрочных выборов — и 15 марта отставка случилась.

Новым главой правительства стал бывший заместитель премера в правительстве и партии Петер Пеллегрини, да и сама SMER-SD осталась в правящей коалиции, но Фицо ушел — и протесты как по мановению руки прекратились.

Словацкая фронда

Хотя все обвинения оказались безосновательными, на несколько лет Фицо ушёл в политическую тень и даже уступил Пеллегрини лидерство в своей партии. Так что на ближайших выборах ее ждало поражение, а затем и раскол — часть партийцев во главе с новым лидером создали собственный проект (HLAS-SD), а Фицо вновь стал у руля SMER-SD.

Ещё в 2021 году он фактически начал новую избирательную кампанию, жестко критикуя правительство страны, особенно после начала поставок словацкого оружия Киеву, публично ставил под сомнение версию киевских властей о событиях в Буче, а ещё раньше говорил, что вооружённый конфликт на Украине начали украинские фашисты, которые с 2014 года бомбят Донбасс. При этом Фицо последовательно выступал против членства Украины в НАТО.

На досрочных парламентских выборах 30 сентября 2023 года партия SMER-SD набрала 22,94% голосов (42 мандата в 150-местном парламенте), и сформировала коалицию с HLAS-SD (14,7%, 27 мандатов) и SNS (5,62%, 10 мандатов). Возглавив правительство Словакии в четвёртый раз, Роберт Фицо сразу же выполнил предвыборное обещание и прекратил бесплатные поставки оружия Киеву.

Более того, в отношении бывшего министра обороны страны открыто дело за незаконную передачу Украине истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении словацкой армии.

За 14 последних месяцев на посту премьер Словакии неоднократно говорил и действовал вопреки «Брюссельскому и Вашингтонскому обкомам». Причём это касается не только России или Украины: в конце октября — начале ноября 2024 года представительская делегация Словакии побывала в Китае, где её принял, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин. Были подписаны документы о стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Особенно явной «словацкая фронда» стала после победы Трампа на выборах президента США: тут и заявления о том, что Украина никогда не сможет победить Россию и потеряет треть своей территории, и прогноз, что Запад после своего провала в конфликте с Россией может пожертвовать Украиной, которую могут разделить на части, как Чехословакию в 1938 году…

Славянское единство

В плане политической позиции непреклонного словака постоянно сравнивают с венгерским коллегой, с которым он часто встречается, особенно после недавнего визита Фицо в Москву. Словацкий премьер стал третьим лидером страны ЕС, который встретился с Владимиром Путиным после начала СВО, а двое других — премьер Венгрии и канцлер Австрии.

Администрация Президента России С Владимиром Путиным у словака сложились хорошие отношения

Однако Фицо может позволить себе отстроиться от Орбана, причём в амплуа, абсолютно недоступном для венгра. Как сказала словацкий политолог Микаэла Гранчайова, и тот, и другой транслируют образ гегемонной маскулинности, пытаются подавать себя в качестве мачо, готовых защищать свою страну и людей в ней.

«И им обоим нравится работать с антиевропейскими нарративами — против Сороса, против диктата Брюсселя. Но Фицо любит играть с другим нарративом — со славянской солидарностью и славянским единством. Он не раз говорил, что Запад в ходе инспирированной им войны на Украине поддерживает взаимное убийство славян. Я не знаю, верит ли он лично во все это, но он знает, как это продать», — говорит Гранчайова.

Причём это не новая тенденция: ещё в 2006 году Фицо упоминал «славянскую солидарность», которая была центральной темой Словацкого национального пробуждения в 1850-х годах. Именно в этом плане стоит воспринимать, к примеру, его выступления в ходе недавнего празднования 80-й годовщины Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии.

«Необходимо обратиться с призывом ко всем: ради бога, остановим это взаимное убийство славян. Ведь это были украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза, которые прошли этой долиной смерти [Дуклинским перевалом], и были это словаки и чехи, которые помогали воинам-освободителям так, как могли», — заявил премьер 6 октября 2024 года.

А в начале декабря он отметил, что СССР сыграл решающую роль в достижении Победы во Второй мировой войне, и без него никогда бы не удалось победить Гитлера. «Свобода в Словакию, что убедительно доказано, пришла с Востока», — заявил Фицо, и подтвердил, что ещё раньше принял приглашение посетить Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве.

При этом он, как и Орбан, публично выступает за нормализацию отношений Запада и России.

«Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов. Все поедут в Россию, все захотят вести торговлю», — подчеркнул Фицо в интервью бразильским СМИ в середине декабря. Он также напомнил, что все конфликты завершаются переговорами, поэтому «как глава правительства славянского государства, выступает за скорейшее начало переговоров между Россией и Украиной».

Понятно, что такая позиция не нравится словацким политикам, поставившим всё на карту русофобии.

Феникс, восставший из пепла

На следующий день после возвращения главы правительства из Москвы перед зданием правительства Словакии была организована акция «Хватит России», в которой приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Хегер, другие лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

Jan KroslГЎk/AP/ТАСС Роберта Фицо перевозят после покушения

«Предатель», — выкрикивала толпа в адрес Фицо, а оппозиционеры также подали заявление в Генпрокуратуру Словакии о том, что он нарушил закон, поскольку «сотрудничает с агрессором».

Вряд ли прокуроры серьёзно отреагируют на это заявление, потому что после возвращения к власти Фицо первым делом начал наводить порядок в правоохранительных органах, ликвидируя всяческие «специальные прокуратуры» и тому подобные органы внешнего управления. Этот процесс ускорился после покушения на премьера, которое 15 мая 2024 года совершил сторонник оппозиции. Сами же оппозиционеры и обслуживающие их СМИ называют эти действия «антидемократичными», и призывают Брюссель вмешаться.

«Фицо — это феникс, восставший из пепла. Но проблема в том, что политики, однажды потерявшие власть, очень опасны. Они полны ненависти и желания мести, они хотят сохранить власть любой ценой. Чтобы это сделать в демократии, нужно ограничить демократические институты. Это мы сейчас и наблюдаем», — говорит словацкий социолог Ольга Дьярфашова.

А политолог Григорий Месежников, уроженец Орла, с 1993 года осваивающий в Братиславе гранты «на развитие демократии», отмечает, что винтересах самого ЕС не допустить появления второго государства (кроме Венгрии), которое начнет шантажировать Брюссель и «подрывать единство там, где оно необходимо». И предлагает решить проблему либо блокировкой финансовых средств, либо ограничением в праве голосования.

Такая позиция удивительным образом совпадает с призывами Офиса президента Украины, где 24 декабря призвали руководство Евросоюза лишить Венгрию и Словакию права голоса в ЕС.

Впрочем, это могло лишь вызвать лишь ироническую усмешку Виктора Орбана и Роберта Фицо. Ведь решение о лишении права голоса может проводиться относительно каждой страны отдельно, должно быть принято всеми остальными членами ЕС единогласно.

Так что словацкий феникс и венгерский турул (мифическая птица, тотемный символ и хранитель мадьяр — прим.) пока могут спать спокойно.