Подошёл к концу 2024 год, который запомнился целой чередой знаковых выборов по всему миру. Президентские выборы состоялись и в России, и в США. Произошла смена власти в ходе досрочных парламентских выборов в Британии. В Евросоюзе усилились представители несистемных сил и евроскептики. Хотя многих из них всякими уловками пытаются не допустить до власти. Но статус-кво на Западе всё же начинает меняться, и последствия этого станут очевидными уже в наступающем году.

ИА Регнум

Первые месяцы 2024 года в США прошли под сенью судебных войн вокруг Дональда Трампа и растущей паники среди демократов по поводу приближающихся выборов. Отдельные демократические штаты вовсю пытались снять кандидатуру Трампа с предварительного внутрипартийного голосования и президентских выборов в целом.

Впрочем, это лишь добавило популярности Трампу, который вполне легко разобрался со своими оппонентами на республиканских праймериз.

Навязать конкуренцию Трампу стремился Рон Десантис, молодой губернатор Флориды и восходящая звезда республиканцев. Но для него первое участие в федеральных выборах стало фальстартом. Он разгромно проиграл Трампу в первых же штатах на праймериз и довольно быстро снялся с гонки, не желая больше позориться.

Тем не менее у Десантиса ещё есть шансы выстрелить в будущем.

Дольше продержалась Никки Хейли, ястреб-неокон из Южной Каролины и критик повестки Трампа. Ей даже удалось выиграть в ряде территорий вроде штата Вермонт и округа Колумбия. Но и по ней Трамп в итоге смог вполне легко пройтись катком.

Итоги республиканских праймериз не были сюрпризом. А вот у демократов возникла не самая приятная ситуация.

Формальной конкуренции у Джо Байдена не было, хотя многие непублично призывали его выйти из президентской гонки и уступить дорогу молодым.

Байден всё равно победил на праймериз, получив 14 миллионов голосов избирателей-демократов. Но сотни тысяч недовольных, в первую очередь антивоенно настроенных левых, демонстративно проголосовали против всех.

Это стало ранним индикатором раскола электоральной коалиции Демпартии, который во всей красе проявился в ночь выборов 5 ноября.

Ближе к лету 2024 года положение штаба Байдена стало критическим. В опросах Трамп обходил Байдена с большим отрывом во всех ключевых штатах.

Постфактум политтехнологи Демпартии признавались, что их электоральные модели давали Трампу 400 голосов выборщиков или больше, если бы Байден остался кандидатом в президентской гонке. Это бы означало для Трампа электоральный триумф уровня выборов Рузвельта или Рейгана.

В этот момент, как многие считают, штаб Байдена поставил подножку своему же кандидату, согласившись провести ранние дебаты с Трампом в июне 2024 года. Для американской политики это нетипично — обычно дебаты проходят в самый канун выборов.

Байден выступил откровенно провально, и вся страна узрела степень когнитивного угасания действующего главы государства. Партийные спонсоры прекратили его поддерживать, звёзды и говорящие головы на телевидении отстранились от Байдена. Нэнси Пелоси и Барак Обама, серые кардиналы демократической элиты, заставили Байдена сняться с выборов.

Семейство Байденов восприняло это как личное предательство и в последний момент нанесло удар в спину всему истеблишменту Демпартии.

Байден сразу после выхода из гонки публично поддержал кандидатуру Камалы Харрис как своего преемника. Хотя демократы думали провести новые мини-праймериз с участием более перспективных кандидатов. Но Байден под конец навязал им кандидатуру Харрис, отлично понимая, что она очень слабый политик и вполне может проиграть на выборах.

На фоне хаоса в стане демократов инициативу в президентской гонке держали республиканцы.

Им сыграла на руку и цепочка драматичных событий — сначала обвинительный вердикт в отношении Трампа в Нью-Йорке по очень спорному делу со слабой доказательной базой. Оно касалось выплаты денег порноактрисе Шторми Дэниелс и в глазах американцев смотрелось очевидным примером политизации правосудия. А затем последовала и попытка покушения на Трампа, которая чуть было на оказалась успешной.

Gene J. Puskar/AP/TASS

Поворот головы Трампа на пару миллиметров в самый последний момент изменил ход мировой и американской истории.

Июльское покушение, совершённое за сутки до начала проведения республиканского партийного съезда, привело к настоящему политическому взрыву в США.

Сторонники Трампа уверовали в мессианство своего кандидата в президенты. Только божественная воля и провидение могли его спасти от пули.

Тогда же Трамп выбрал себе напарником Джей Ди Вэнса — набирающего популярность молодого сенатора от Огайо. По взглядам он даже более правый, чем Трамп. И это стало фактической страховкой от новых покушений — если убить Трампа, то его место займёт такой же Трамп, только в два раза моложе. К тому же из Вэнса может выйти неплохой наследник Трампа в 2028 году.

Но президентская гонка не стояла на месте, и август с сентябрём стали уже благоприятными месяцами для демократов. Их электорат оживился заменой Байдена на Харрис, которой устроили торжественную коронацию на съезде демократов. В публичных опросах Харрис начала обходить Трампа.

Правда, опять же постфактум выяснилось, что закрытые опросы штаба демократов всё равно указывали на преимущество Трампа. Открытая социология вновь привирала и подыгрывала демократам.

У Харрис состоялись одни относительно успешные дебаты с Трампом, но в целом её кампания после бурного старта стала сильно буксовать. Штабу Харрис залили более полутора миллиардов долларов пожертвований. Деньги шли на всякую всячину вроде организации концертов звёзд в поддержку Харрис. Однако выхлоп был небольшим.

Первое время Камалу ещё тщательно прятали от пресс-конференций и интервью. Затем ударились в другую крайность и стали чаще вытаскивать Харрис на публику. Но она ожидаемо создавала очень много проблем своему штабу, постоянно попадая впросак с оговорками, когда не произносила что-то по методичке и телесуфлёру.

Команда Трампа же провела относительно дешёвую кампанию, сосредоточившись на онлайн-рекламе и работе в соцсетях.

На этих выборах, в отличие от 2020 года, республиканцам уже проще было обходить онлайн-цензуру. Руководители соцсетей, опасаясь последствий для себя в случае победы Трампа, не сильно мешали его кампании. Да и близкий друг Трампа Илон Маск сделал Twitter/X мощным подспорьем для республиканцев.

Выборы 2024 года можно уже в полной мере назвать победой смартфона над телевизором.

Все традиционные источники информации сейчас отходят на второй план — главной становится работа в интернете. Штаб Харрис сильно просчитался, спустив сотни миллионов долларов на работу волонтёров и телерекламу. В итоге Камала получила худший результат для демократов со времён президентской кампании Майка Дукакиса в далёком 1988 году.

Трамп довольно легко победил во всех семи из семи колеблющихся штатов. Он улучшил свои общенациональные показатели на три миллиона голосов — с 74 в 2020 году до 77 сейчас. Трамп резко нарастил уровень поддержки среди традиционных групп избирателей-демократов — в первую очередь латиноамериканцев и молодёжи.

Харрис же недосчиталась шести миллионов избирателей Байдена, разочарованных в повестке демократов и недовольных ситуацией в Америке.

Республиканцы смогли получить приличное большинство в Сенате и сохранить преимущество в нижней палате, удержав за собой кресло спикера.

Успех Трампа стал самым ярким олицетворением электорального восстания простых избирателей против действующих элит, которое наблюдалось в 2024 году во многих западных странах.

В Бельгии, Австрии и Румынии хорошие результаты получили правые евроскептики — хотя во всех трёх случаях их не допустили во власть. В Британии удар пришёлся по правящим 14 лет консерваторам, которых разгромили лейбористы. Но и у последних рейтинги быстро обвалились, а на первое место выходит близкий друг Трампа Найджел Фарадж вместе со своей правой Партией реформ.

Сказывается усталость от надоевшего всем статус-кво по обе стороны Атлантики, с экономическими проблемами, ростом стоимости жизни, навязываемой милитаристской повесткой, бесконечным притоком мигрантов и бушующими культурными войнами вокруг расово-гендерных камней преткновения.

2024-й стал годом наступления несистемных сил и отступления привычного нам западного истеблишмента на всех фронтах. Ну а наступающий 2025 год покажет, удастся ли воплотить в жизнь всё, что задумал Трамп и близкие ему по взглядам силы в Европы.

Но ясно одно: земля начинает гореть под ногами у либеральных элитариев, и их сложившейся консенсус уже подрывается в режиме реального времени.