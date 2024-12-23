Российская армия продолжает продвижение в зоне СВО, несмотря на «тяжёлую» погоду и попытки противника бить по военным и гражданским целям в тылу. Параллельно с ожесточёнными боями в Донбассе боевые действия возобновились на участках фронта, где в последние месяцы было затишье.

ИА Регнум

Наступление ВС РФ продолжается на нескольких направлениях: от Запорожской области до Купянска. На харьковском направлении штурмовые соединения освободили населённый пункт Лозовая. Российские силы идут дальше и на купянском направлении: теснят противника и продвигаются по направлению на посёлок Боровая, чтобы выйти к реке Оскол.

Южнее российские войска ведут бои в районе посёлка Терны, расположенного севернее Славянска, и Красного Лимана. Украинские источники отмечают, что на этом направлении растёт интенсивность боевых действий, прогнозируя скорое отступление ВСУ.

«Тяжёлая обстановка в Тернах… За последнюю неделю ситуация здесь значительно ухудшилась. Посёлок, который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нём фактически негде», — сообщил в своём блоге военнослужащий ВСУ с позывным Алекс.

Раньше командование украинской армии значительно ослабило этот участок, бросив часть группировки на прорыв в Курскую область. Дальнейшее продвижение российских войск на этом направлении создаст предпосылки для наступления на Славянск — крупный узел обороны противника в северной части Донбасса.

В целом же основные успехи были достигнуты южнее — в районе Курахово, Покровска и на запорожском направлении.

Российские войска выбили противника из городских районов Курахово и продвинулись вдоль Кураховского водохранилища. Подразделения ВСУ отступили в район теплоэлектростанции и в частный сектор, продолжая ожесточённо сопротивляться. По данным источников с мест, под контролем российских войск — 80–90% территории города.

Южнее части ВС РФ заняли населённые пункты Зелёновка и Сухие Ялы, взяв под огневой контроль ключевой маршрут снабжения сил противника, остающихся в Курахово, — Запорожское шоссе.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В свою очередь украинские войска удерживают населённые пункты Дачное, Константинополь и Богатырь, через которые продолжается снабжение группировки. В дальнейшем этот маршрут они могли бы использовать для отступления, но им такой возможности не дадут, уверяет фронтовой источник ИА Регнум.

«Кто-то может сказать, что мы двигаемся не так быстро, как хотелось. Но, на самом деле, именно сейчас боевые действия идут на нашем участке как надо. Я бы сказал, что образцово. Мы выдавливаем их, не даём создавать новые оборонительные рубежи. И отступить им тоже не дадим»,— сообщает источник.

По словам собеседника издания, на ход боёв серьёзно влияют погодные условия. Жидкая грязь, в которой вязнет тяжёлая бронетехника, за ночь замерзает и забивает ходовую часть у гусеничных машин. Экипажи бронемашин и бойцы инженерных подразделений прилагают огромные усилия, чтобы возвращать технику в строй.

От непогоды страдают обе стороны, при этом ВСУ чаще сталкиваются с проблемами из-за использования тяжёлых колёсных машин, которые вязнут в грязи и не могут использоваться для быстрых и манёвренных контратак.

Экипажи бросают застрявшие машины, после чего они становятся добычей для российских дронов-камикадзе.

Тяжёлые бои продолжаются и севернее — в районе Часов Яра. По данным фронтовых источников, ВСУ предприняли несколько контратак в районе 5-го цеха Часовярского огнеупорного комбината, стремясь выбить российские войска из промзоны.

Также российские войска продвинулись в микрорайоне Северный, зацепившись в жилой городской застройке. Боевые действия продолжаются в районе стадиона «Авангард» в центре города.

В южной части линия фронта постепенно сдвигается к окраинам района Шевченко и Леваневского и позициям ВСУ — в первом и втором заводских цехах.

Иными словами, боевые действия продолжаются сразу на севере, юге и в центральных районах города. Украинские войска повсеместно сдают позиции, иногда предпринимая попытки перейти в контратаку. Как правило, с большими потерями.

Одновременно с наступлением в Курахово российские войска продвигаются в районе населённого пункта Великая Новосёлка, который находится на границе между ДНР и Запорожской областью. ВС РФ заняли часть населённого пункта Новый Комар, перерезав дорогу, связывающую Новосёлку и Покровск — два последних узла обороны противника в западной части Донбасса.

Украинские источники описывают ситуацию в районе Великой Новосёлки как «очень тяжёлую», поскольку на этот участок фронта не поступают подкрепления. В то же время противник пока не планирует сдавать город.

«Из того, что известно, — город велено держать. Сейчас у них остаётся одна дорога по направлению на запад. Севернее и южнее всё уже перехвачено. Если они ждут тупого штурма в лоб — зря, их окружат. Так что пусть пытаются бежать, пока могут», — рассказывает фронтовой источник ИА Регнум.

Для ВСУ потеря Великой Новосёлки станет тяжёлым поражением, поскольку в этом районе больше нет крупных населённых пунктов, вокруг которых можно было бы организовать оборону.

В то же время ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщают, что в ближайшее время ситуация на запорожском и херсонском направлениях может резко обостриться, поскольку командование ВСУ целиком занято ситуацией в Донбассе и в Курской области.

Неизвестно, насколько это правда (война остаётся путём обмана), однако не исключено, что открытие нового фронта может привести к обвалу украинской обороны. Особенно на фоне повсеместного отступления украинских войск от Купянска через Часов Яр и далее — на Курахово и Великую Новосёлку.

Очевидно, что в уходящем и новом календарных годах у ВСУ не остаётся возможностей, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу.