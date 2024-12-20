При общении с президентом или главой МИД России турецкие журналисты традиционно интересуются вопросами отношений со своей страной. Так делают многие иностранцы, но у турок — настоящие изобилие тем.

Иван Шилов ИА Регнум

Причём затрагивают они как вопросы двусторонних отношений (газ, АЭС, торговля, туризм), так и международные — в основном конфликты, где Турция и Россия участвуют, сотрудничают или конкурируют. Примерно с 2017 года российский и турецкий лидеры обсуждают на постоянной основе Сирию.

Постоянный вопрос

Однако в последние два года Анкара с завидным упорством адресует Владимиру Путину практически один и тот же вопрос, связанный с действиями Израиля на Ближнем Востоке.

Когда операция в секторе Газа шла уже больше двух месяцев, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Израиль и начал обвинять его в геноциде, а западных спонсоров еврейского государства — в трусости и безответственности.

Анкара ввела санкции против Тель-Авива, отозвав своего посла и остановив совместные проекты в сфере энергетики. В такой обстановке год назад корреспондент государственного информагентства Турции «Анадолу» Али Джура пришел в Гостиный двор, где проходила большая пресс-конференция Путина, и поднял тему преступлений израильской армии.

Он посетовал на убийство восьми тысяч детей в секторе Газа, неспособность великих держав остановить агрессию Израиля и спросил у российского президента, не утратила ли ООН свою функцию.

Как услада для ушей журналиста и его «султана» прозвучало согласие Путина с оценками турецкой стороны: «Я в целом согласен с тем, что Вы говорите».

Однако одновременно российский президент очень дипломатично дал понять, что не всё зависит от Совбеза ООН. Путин напомнил, что в этой организации всегда существовали проблемы с единодушием, так что региональные державы, и в первую очередь Турция, тоже должны нести ответственность за установление мира.

«Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе», — заявил российский президент, и для большинства так и осталось не до конца понятным, что именно он имел в виду. Возможно, это был намек на то, что если Анкару волнует война в своём подбрюшье, тогда пусть она примет более решительные меры?

Но так или иначе, по оценкам Путина, позиции России и Турции по Газе и Израилю совпали. «Мы, так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть всё-таки имплементированы решения ООН по поводу создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это чрезвычайно важно», — сказал российский лидер.

Разница между двумя президентами — только в риторике. Эрдоган говорил о «геноциде», Путин — о «катастрофе», первый требовал наказать Израиль, Кремль же выбирал более сдержанные формулировки. Вдобавок к этому, на той пресс-конференции прозвучали дополнительные комплименты в адрес Эрдогана: «Он очень активен на этом (палестинском. — Прим. ред.) направлении. И дай бог ему здоровья».

Главный бенефициар

С того момента прошёл год, масштаб палестинской катастрофы вырос. Число жертв в Газе от нескольких тысяч возросло до 50 тысяч. Палестинский анклав оккупирован. Несмотря на активизировавшуюся дипломатию летом 2024 года и в канун ухода Джо Байдена из Белого дома, перемирие не достигнуто. Израильские чиновники во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не собираются полностью покидать Газу.

Вдобавок к прошлогодним событиям Израиль успел развязать очередную войну с Ливаном, обменялся ударами с Ираном, схлестнулся с Йеменом и после недавнего свержения сирийского президента Башара Асада разбомбил десятки военных объектов в Сирии, приступив к дальнейшей оккупации её территории в районе Голанских высот.

На нынешнюю пресс-конференцию Владимира Путина от турецких медиа снова был заявлен Али Джура, и его вопрос с некоторыми поправками повторяет прошлогодний.

Журналист снова начал с убийства десятков тысяч людей в Палестине, добавив к теме также Ливан, и, чтобы усилить антиизраильские настроения, не забыл напомнить про Сирию:

«Сейчас Израиль пользуется ситуацией в регионе, чтобы оккупировать Сирию, и нарушает её суверенитет. Как Вы прокомментируете действия Израиля? У Вас был разговор с президентом Эрдоганом в целом о регионе?»

Обвинение израильтян в оккупации, прозвучавшее от турецкого журналиста, звучит странно. Ведь турецкие вооруженные силы сами зашли в Сирию и с 2016 по 2020 годы провели там аж четыре военные операции: одну против ИГИЛ* в Эль-Бабе, две — против курдских группировок из YPG в Африне и Заевфратье и одну против сил Асада в Идлибе.

Турецкие военные присутствуют в этой стране практически вдоль всей границы и в отличие от многих других иностранцев могут себе позволить беспрепятственно разъезжать по всей Сирии.

Однако у Турции есть своё оправдание для присутствия — борьба с терроризмом, курдскими группами YPG/РПК в рамках турецкого-сирийского Аданского соглашения 1998 года. Второе оправдание — возврат 3 млн сирийских беженцев из Турции на историческую родину.

Кстати, за пару часов до пресс-конференции глава турецкого МИД Хакан Фидан дал понять, что у его страны не будет причин сохранять военное присутствие в Сирии, если будут устранены проблемы с терроризмом (читай — курдами) и миграцией.

Одним словом, задававший вопрос никаких сомнений не испытывал: Турция присутствует в Сирии «законно», а Израиль — оккупант.

Что же ответил журналисту Путин? По Палестине повторять и так известное он не стал, позиция России по Ливану также «хорошо известна». Президент лишь добавил акцентов, упомянув незаконную поселенческую деятельность Израиля в Палестине. А вот на его действиях в Сирии остановился подробнее.

«Главный бенефициар происходящих событий в Сирии — Израиль», — сказал Путин, констатировав продвижение израильских войск на сирийскую территорию «по фронту на 62–63 километра на глубину до 20–25 километров».

Российский президент надеется, что Израиль покинет Сирию, но сейчас он «заводит туда дополнительные войска», и по ощущениям Путина, уходить евреи не собираются. Более того, речь может идти о дезинтеграции Сирии и включении этих территорий в состав Израиля, так как местное население обратилось с такой просьбой к Нетаньяху.

Расценили как «одобрение»

С одной стороны, турки могут быть удовлетворены тем, что вновь услышали подтверждение своей позиции из уст российского президента. Даже если Путин пользуется острожными формулировками, позиция России по отношению к Израилю критична.

И на этом фоне важным выглядит отсутствие критики в адрес Турции. Ведь в экспертном и журналистском сообществах очень многие склоняются к тому, что за сменой власти в Дамаске стоит Эрдоган, и якобы он даже находится в сговоре с ненавистным ему Нетаньяху.

Но Путин не только не обвинил Турцию в сирийском госперевороте, бросившем тень на влияние России, но даже выразил понимание действий Анкары против курдских группировок. Собственно, с этой темы он и начал, отвечая на вопрос, хотя журналист даже и не спросил про курдов.

«Мне думается, что, скажем откровенно, Турция делает всё, для того чтобы обеспечить свою безопасность на своих южных рубежах в ходе развития ситуации в Сирии, создать условия для возвращения беженцев со своей территории… отодвинуть, может быть, курдские формирования от границы. Всё это, наверное, возможно, и, может быть, даже будет… в каком-то объёме сделано», — заявил Путин.

Президент подробно остановился на борьбе Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК) и проблеме курдского сепаратизма в Сирии, Иране и Ираке. Путин выразил надежду на решение «курдского вопроса».

Почему же для турецкой стороны важны слова Путина?

Две угрозы

С октября 2023 года Турция позиционирует себя главным борцом против израильской политики в Газе. Несмотря даже на отсутствие какой-то большой любви к ирано-шиитскому проекту, Эрдоган по принципу «враг моего врага — мой друг» поддержал «Хезболлу» в Ливане.

Поддержал он даже и сам Иран, с которым у Турции собственные счёты на Южном Кавказе из-за Зангезурского коридора и — до недавних пор — в Сирии из-за разногласий по отношению к Асаду и оппозиции.

Добиться поддержки натовских союзников и их давления на Израиль у Анкары не получилось. Китай молчит, Индия молча симпатизирует Израилю. Из великих держав можно рассчитывать только на поддержку России, даже если она будет лишь словесной или в виде голосования на СБ ООН.

Кроме того, после смены власти в Дамаске Израиль и Турцию не отделяет «прокладка» — войска Асада. Присутствующие в Сирии турецкие войска уже могут двигаться на юг и под предлогом поддержки целостности страны теоретически могут схлестнуться с израильской армией.

В этой борьбе США и ЕС вряд ли будут симпатизировать Эрдогану, а произраильский Трамп — тем более. Российские военные ещё не ушли из Тартуса и Хмеймима. И любопытно, что турецкий министр обороны Яшар Гюлер засомневался в том, что ВКС и ВМФ России скоро покинут Сирию. После прекращения борьбы вооруженной оппозиции с Асадом у Сирии остались две угрозы: внутренняя — курдский сепаратизм и внешняя — израильская оккупация.

С курдами вопрос решается уже сейчас.

Турки вместе с Сирийской национальной армией и ХТШ* напирают на территории Сирийских демократических сил, костяк которых составляют курды из YPG. Они вроде как готовы признать власть лидера оппозиции аль-Джулани при предоставлении им языковой, культурной и политической автономии.

Гюлер держит дубинку за спиной, но Фидан заявил, что если новые власти в Дамаске установят полный контроль над курдскими районами, то необходимости проводить военные операции у Турция не будет.

В отличие от курдов, с Израилем всё сложнее.

В Турции и, как выяснилось, в Кремле понимают, что если сапоги израильских военных начали топтать какую-то землю, еврейское государство вряд ли оттуда уйдет. Нетаньяху много лет боролся с иранской угрозой, «осью сопротивления», в которую входил Асад. Сейчас же на её место пришла угроза турецкая, в виде поддерживаемых Турцией сирийских исламистов.

Нетаньяху принялся укреплять свои линии передовой обороны в недружественном окружении. И если Анкара позиционируется как главный опекун нового сирийского режима, то для оправдания такого статуса нужно что-то делать. Наряду с гуманитарной помощью и восстановлением зданий Анкара будет искать израильскую угрозу и бороться с ней так, как сможет. И не важно, удастся её устранить или нет.

Снова посредничество?

Турецкие СМИ подхватили заявления российского президента и вышли с заголовками «Путин: Россия осуждает Израиль» и «Российский президент Путин: Надо решить курдскую проблему. Обеспечение безопасности Турции».

Но если отвлечься от ярких заголовков и информационного шума, то из ответа российского президента на вопрос турецкого журналиста можно сделать следующий вывод. Даже если сейчас расклады влияния России и Турции в Сирии кардинально поменялись, две страны будут контактировать и дальше для решения региональных вопросов. «Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эрдоганом», — говорит Путин.

Турции нужна поддержка России, так как западные страны, с которыми у Турции непростые отношения в регионе, уже вступили в конкуренцию за влияние на Сирию. Франция, Британия и ФРГ отправили своих эмиссаров к аль-Джулиани, собирается сделать это и уходящий президент США Джо Байден. Также Турция хорошо осведомлена о планах НАТО по созданию независимого Курдистана, в чём США и Британия уже преуспели в Ираке.

Путин на пресс-конференции напомнил и о таких планах: «Некоторые политические деятели Европы совсем недавно мне ещё на встречах говорили, что после Первой мировой войны курдам обещали собственное государство, их обманули».

Анкара, считающая такой подход недопустимым, непременно будет использовать свои связи с Москвой, чтобы усилить позиции в переговорах с союзниками по НАТО. Для России же нормальные отношения с Турцией важны для сохранения влияния в Сирии. Турецкие военные могут выступить гарантом безопасности российских, а Эрдоган — посредником между Путиным и новыми властями в Дамаске.

15 декабря Хакан Фидан заявил, что Турция готова вести диалог с Ираном и Россией для решения сирийских проблем. Эрдоган же и вовсе заявил, что в мире осталось только два настоящих политика — он и Путин. А на пустом месте, как известно, турки такие слова не произносят.

*Террористические организации, запрещенные в России.