Ещё совсем недавно погибшего в Москве баскетболиста Яниса Тимму дружно травили чуть ли ни всей Латвией, уличая в том, что он «продался русским оккупантам». И это несомненно стало одной из капель, которые привели к самоубийству.

IMAGO/Artur Stabulnieks/Global Look Press Янис Тимма

Сейчас же некоторые его соплеменники усовестились и заговорили о том, что, дескать, нужно относиться к людям мягче. Только бывшего супруга певицы Анны Седоковой это уже не вернёт.

Заклеймили предателем

В последние дни 32-летний баскетболист Янис Тимма стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в Латвии. Ранее этот молодой и красивый уроженец маленького городка Краслава считался национальным любимцем. В 2014-м он впервые участвовал в игре в составе сборной Латвии. Всего же баскетболист принял участие в 56 матчах сборной Латвии, получив 513 баллов.

Прошлый сезон он начал в рядах стамбульского «Даруюшшафака» в чемпионате Турции, а завершил его в клубе испанской премьер-лиги «Обрадойро» из Сантьяго-де-Кампос. За свою карьеру Тимма также представлял латвийские команды ASK Rīga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Rīga.

У спортсмена сложились давние связи и с Россией. В 2015-м он подписал двухлетний контракт с петербургским «Зенитом», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ в сезоне 2015/2016. В 2019 году Тимма подписал двухлетний контракт с клубом «Химки», откуда позже ушёл из-за конфликта с тренером Андреем Мальцевым.

Но, конечно, в наибольшей степени Тимма был известен в России благодаря браку с певицей Анной Седоковой. Он познакомился с ней с 2019 году и ради нее бросил свою предыдущую семью — первую супругу Сану Ошу (бывшую модель) и сына Кристиана.

В 2020-м Тимма и Седокова заключили брак; жили они на две страны. Но и этот союз тоже оказался несчастливым. Вскоре у супругов пошли нелады и ссоры, дело покатилось к разводу. Пытаясь спасти свой брак, Тимма в октябре принял решение выехать из Латвии в Россию и связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной.

Перед отъездом спортсмен получил предложение играть за две латвийские команды. «Но у Яниса были другие планы. Если бы я знал, я бы никогда не заговорил с ним. Я написал ему, но он с улыбкой ответил, что никогда не вернётся в Латвию», — с обидой рассказал глава баскетбольного клуба Rīgas Zeļļi Эдгарс Булс.

Как только об отъезде известного спортсмена в Москву стало известно широкой публике, его имя с огромнейшим увлечением стали мешать с грязью. Начало травле положила известная в Латвии журналистка Элита Вейдемане, скандально прославившаяся своими неонацистскими убеждениями.

«Предатель Янис полон радости — попал в команду к кровавым русским, то-то поиграет… Потом, надо надеяться, его призовут в армию, сможет поехать убивать в Украину», — написала Вейдемане.

После этого на Тимму обрушился в соцсетях шквал хейта. Его ругали самыми последними словами, называли «предателем» и советовали никогда больше не возвращаться на родину. «Полный придурок», — изощрялись нацпатриоты, призывая показательно лишить его латвийского гражданства.

Об отъезде Тиммы в Россию в осуждающих тонах высказались его коллеги-спортсмены, а также ещё ряд известных в обществе людей. Так, член Латвийской академии наук, бывший ректор Латвийского университета Марциньш Аузиньш заявил, что он «не может найти ни единого оправдания» такому поступку.

В свою очередь журналист Армандс Пуче (в одной из своих недавних статей сравнивший русских родителей Латвии, желающих, чтобы их дети учились на родном языке, со «свиньями») написал, что Тимма, отъехав в Россию, сделал выбор в пользу «дикарей из другой цивилизации».

Депутат парламента Эдгарс Таварс подчеркнул, что спортсмен пошёл против своих товарищей, латвийских баскетболистов, начинающих каждую игру выражением поддержки Украине.

Крупнейшее в стране издание Latvijas Avize устроило на своём портале опрос — как читатели относятся к решению Яниса Тиммы уехать в Россию, и 72% опрошенных высказали негативное отношение.

Затравили до смерти

Одним из тех, кто осудил поступок Яниса, оказался его собственный отец — баскетбольный тренер Райтис Тимма. Отец сообщил местной прессе, что ему крайне не нравится решение сына играть в России, и он не поддерживает этот поступок. «Он меня везде заблокировал. Поэтому на данный момент я знаю о жизни Яниса столько же, сколько и другие, если не меньше», — рассказал Тимма-старший. По его словам, он пытался общаться с сыном через невестку Анну Седокову, но та его тоже заблокировала.

29 октября Тимма дал ответ хейтерам, написав в соцсетях, что примет участие в турнире, организованном букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

Спортсмен практически сорвался. «Оставьте мою семью в покое. Это моё решение, и я не вижу в нём ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью», — написал Янис, употребив и крепкие словечки.

Баскетболист прекрасно знал, что путь назад он себе отрезал — в Латвии принят закон, в соответствии с которым местные спортсмены, играющие в российских командах, лишаются права участия в национальной сборной. Кстати, Тимма оказался не единственным латвийцем, пренебрегшим этим предупреждением, — нашлись и другие.

Хор хейтеров заткнулся лишь тогда, когда 17 декабря разнеслась весь о самоубийстве Тиммы. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде в здании бизнес-отеля в центре Москвы. Это произошло через неделю после того, как Анна Седокова оформила развод.

Тут уж в Латвии зазвучали иные голоса — укоризненные. Предприниматель и политик Марис Межалс написал, что Тимма был талантливым баскетболистом, человеком с трагической судьбой. Политик вопрошает: «Хотим ли мы продолжать судить, списывать и уничтожать своих? Пусть эта трагедия станет уроком для всех нас».

Известный в стране юрист, некогда влиятельный политик Алдис Гобземс прямо обвинил в гибели спортсмена националистов: «Часть латвийского общества — особенно равнодушное и самовлюбленное баскетбольное сообщество и те, кто в своём безумии кричал о Тимме как о предателе Латвии, несут ответственность за его смерть — вместе с его бывшей женой. Тимма выбрал Россию не из-за политики, а потому что построил там семью, которую, пытался сохранить, хотя и напрасно. Кто следующим будет загнан в могилу из-за равнодушия, злобы или безумия?»

В комментариях с ним многие согласились. Люди пишут, что в смерти Тиммы виноваты «латвийские СМИ, латвийское общество — все те, кто сидят и лают, и лают, как брошенные псы, плюс проблемы в семье, и в конце результат плачевный».

Некоторые вспомнили другого известного латвийского спортсмена, подвергшегося в последнее время травле по сходному поводу — боксера Майриса Бриедиса. «Вина» Бриедиса заключается в том, что он отказался присоединиться к кампании оскорблений русского народа и неоднократно публично демонстрировал симпатии к русским и русской культуре.

Запоздалое раскаяние

Сам Бриедис тоже высказался: «Если кто-то проходит тяжёлый период в жизни, поддержите их. Иногда именно внимание и забота могут спасти человека. У Яниса был непростой момент — давление со всех сторон: семейные трудности, общественное осуждение из-за его решения уехать в Россию. К сожалению, он не справился…»

Бывший капитан сборной страны по баскетболу Янис Блумс рассказал «Латвийскому радио», что поддерживал с Тиммой теплые отношения. Блумс посетовал, что «мы, как общество, его съели», и добавил: «Мы не знаем, как бы вели себя на его месте, если бы у нас была любовь, неважно где — в России или Ираке».

Многие из тех, кто запоздало высказался в поддержку спортсмена, вспомнили и о том, что до его гибели поступали «тревожные звоночки», по которым можно было понять, куда всё идет. В последние дни своей жизни он оставил в соцсетях ряд записей, ясно свидетельствующих о том, что он находится в неадекватном состоянии.

Его ещё можно было спасти, но помощи и поддержки от соотечественников Тимма не дождался. Баскетболиста продолжали травить, да ещё и злорадствовали — мол, «продал родину» ради женщины, а эта женщина всё равно его бросила.

В последние дни перед Янисом неоспоримо встал тот факт, что он потерял не только семью, но и родную страну, что ему некуда возвращаться. И ненависть соплеменников, не оставивших ему возможности для возвращения, вполне могла в его глазах стать дополнительным доводом в пользу самоубийства.

Свою порцию ненависти от латвийцев получила и Анна Седокова. Ее громко обвиняют в том, что она «совратила и погубила латышского парня». Через несколько часов после известий о смерти спортсмена Седокова написала: «Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы». Этим заявлением возмутился отец Тиммы. «Я знаю, что ад начался с её вмешательства в нашу семью», — сказал Райтис Тимма журналистам.

Стало известно, что мать Яниса в воскресенье должна выехать в Москву, чтобы договориться о доставке тела сына в Латвию, но не располагает необходимыми для этого финансовыми средствами. В стране объявили сбор — и необходимая сумма оказалась в распоряжении семьи уже через сутки.

Многие сейчас говорят, что если бы соотечественники проявили бы такое соучастие к Янису Тимме не после, а до его смерти, то, быть может, сегодня не пришлось бы его хоронить.