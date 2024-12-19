В ночь на 19 декабря израильская авиация нанесла массированный удар по территории Йемена, находящейся под контролем проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Под удар попали портовая и энергетическая инфраструктура. Однако бить издалека с течением времени Израилю нравится все меньше.

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Воздушные удары удовольствие не дешевое, а разрушительный эффект от них их не так велик. По-настоящему обезопасить себя от хуситов Израиль такими методами вряд ли сможет. Решать вопросы эффективно рано или поздно придется на земле. Но проблема в том, что дотянуться до Йемена не так просто.

Удары на упреждение

Ночной авианалет израильских сил стал третьей крупной атакой против хуситов с момента их официального присоединения к «Оси сопротивления». Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по нескольким военным целям, включая порты Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф, и энергетическую инфраструктуру в Сане.

Кроме того, под удар впервые попали несколько морских буксиров, использовавшихся хуситами в антиизраильских операциях.

Согласно заявлениям представителей ЦАХАЛ на брифинге, перед вооруженными силами поставлена задача парализовать деятельность всех подконтрольным хуситам портов, в качестве ответной меры за развернутую блокаду израильских торговых судов. В атаке приняли участие 14 истребителей, преодолевшие порядка 1700 км до цели.

Заметно жестче стала и риторика израильского командования. Там подчеркивают, что Израиль не будет колебаться при проведении новых операций на всей территории Ближнего Востока.

Интересной чертой является и то, что впервые за долгое время израильская операция не была прямым ответом на удары хуситов. К моменту очередного пуска ракет со стороны Йемена истребители ЦАХАЛ уже заходили на цели.

Такие перемены свидетельствуют об изменении подхода израильтян к действиям на йеменском направлении и появлении большей «наступательности» в их действиях.

С небес на землю

Израильские удары по территории Йемена стали масштабнее и разрушительнее. Это признают и представители хуситов, прокомментировавшие результаты последнего налета. Однако, как известно, авиация войны не выигрывает. Тем более, когда из-за территориальной удаленности Йемена израильским самолетам приходится делать большой крюк, что неизбежно ведет к удорожанию операции.

Притом, что при сопоставлении стоимости операций с реальными разрушениями «на земле» (и уроном от последующих ответных акций хуситов), эффективность ударов вызывает все большие вопросы.

Это, в свою очередь, порождает дискуссию об их целесообразности как в Генштабе, так и в правящих кругах страны. И хотя израильская оппозиция пока напрямую не обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в расточительности, подобные выпады вряд ли заставят себя долго ждать — как было ранее с Газой и Ливаном.

Однако несмотря на критику внутри и вне страны вслед за Ливаном Израиль начал сухопутную операцию и в Сирии. Таким образом мы видим, что Нетаньяху пытается выжать максимум из обстановки в регионе, нанося последовательно один за другим удары по враждебным Израилю силам. С учетом опыта предыдущих кампаний, рано или поздно, перед израильским руководством встанет вопрос о сухопутной операции против «Ансар Аллах».

Есть несколько сценариев, как могут быть реализованы подобные атаки в будущем.

Наиболее очевидный — использование в качестве плацдарма территорий соседствующих с Йеменом стран. В первую очередь, Саудовской Аравии, которая имеет наиболее протяженную сухопутную границу с йеменскими территориями.

Изгнание хуситов из Саны (особенно чужими руками) позволило бы саудитам окончательно снять с повестки тему «йеменской угрозы» и больше не беспокоиться о безопасности своих нефтеносных районов, которые были неоднократно атакованы «Ансар Аллах» в прошлом.

Интерес к этой версии подогревают в том числе слухи о «стратегическом прорыве» в переговорах о возможной нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Кроме того, в свете скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа, саудиты рассчитывают получить дополнительные гарантии безопасности со стороны США, что позволит им, в случае чего, не опасаться ответных ударов Ирана.

Впрочем, столь открытое присоединение к антииранскому фронту на стороне Израиля не укладывается в ту генеральную линию, которую пытается выстраивать саудовское руководство. Во многом потому, что разрушит все прежние договоренности с Тегераном, а также вновь поставит Эр-Рияд в зависимое положение от Штатов.

Второй вариант предполагает создание «точки подскока» в непосредственной близости от объектов хуситов — например, на архипелаге Сокотра, который находится под негласным контролем Эмиратов.

Ранее работа над совместной с Израилем базой на архипелаге была заморожена по инициативе ОАЭ (в качестве вклада Абу-Даби в межйеменское урегулирование), однако в случае острой необходимости объекты могут быть развернуты вновь.

Появление израильских сил на Сокотре, пусть и кратно упростит удары по объектам хуситов, не слишком-то поможет при проведении сухопутной операции. Организовывать переброску крупных сил через Сокотру на «большую землю» придется буквально под пристальным взглядом противника, что лишит израильтян эффекта внезапности.

При этом вариант приглашения в страну «ограниченного израильского контингента» для совместного противодействия хуситам со стороны альтернативных центров силы (лояльных Саудовской Аравии, Эмиратам или же Турции) рассматривается как утопический.

В йеменском обществе, несмотря на его сегментированность, по-прежнему сильны антиизраильские настроения и чувство солидарности с палестинским народом. В этой связи любые попытки легитимизировать присутствие израильских частей на йеменской территории будут восприняты в штыки, что не добавит поддержки и без того ослабленным фракциям.

Израилю еще предстоит подобрать ключ к йеменским и аравийским элитам — в противном случае Тель-Авиву придется продолжать грозить хуситам исключительно издалека.