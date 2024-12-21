Со вступлением в НАТО в Швеции задумались о перевооружении своих армии и флота, о снабжении их новыми высокотехнологичными образцами оружия. В частности, шведы хотят вывести на новый уровень развития свой подводный флот, который, в соответствии с планами стокгольмских стратегов, готовится к атакам на российские корабли на Балтике.

U.S. Navy Шведская субмарина класса HMS Gotland

Однако этот план терпит неудачу. Кораблестроительная промышленность страны деградирует, выполнение стратегически важных военных заказов осуществляется слишком медленно. Шведы строят свои субмарины нового поколения уже в течение девяти лет — и закончат этот процесс в лучшем случае года через три.

Остатки былого великолепия

Когда-то Швеция обладала мощным военным флотом, но потеряла его, как и прочие атрибуты былого могущества, по результатам серии поражений в войнах с Россией. Сейчас же в Стокгольме считают необходимым содержать компактные, но достаточно сильные ВМС, призванные быть важным звеном военного присутствия НАТО в Балтийском море.

Нынешний шведский флот структурно делится на три подразделения. В состав одного из них сведены три старые подводные лодки классов Södermanland и Gotland, созданные ещё в 1980-е — 90-е.

Несколько лет назад шведские ВМС решили устроить распродажу, стремясь избавиться от скопившегося у них «хлама», а выручку пустить на обновление корабельного состава.

В 2020-м польская пресса сообщила, что на финальный этап вышли затянувшиеся переговоры о приобретении Варшавой для своего флота у Швеции подводных лодок Södermanland и Östergötland. Каждая из этих субмарин вооружена шестью 533-мм, а также тремя 400-мм торпедными аппаратами. Построены они были в 1985–1990 гг.

В 2000-2005-м обе прошли глубокую модернизацию, но тем не менее Östergötland вывели из эксплуатации ещё в 2011 году и с тех пор использовали в качестве донора запчастей для Södermanland. Последнюю планировалось списать в 2021 году, поскольку её дальнейшее обновление было признано слишком затратным.

Польское предложение оказалось крайне выгодным. Идея продать два корабля, которые годились лишь на металлолом, Стокгольм крайне воодушевила. Однако в итоге поляки, одумавшись, отменили свои планы — и обе престарелых субмарины остались под шведским флагом.

В 2022 году Södermanland всё же подлатали и намереваются сохранить её в эксплуатации до 2028-го. А вот Östergötland восстанавливать не стали и в 2021-м окончательно вывели из состава шведского флота.

Ещё у шведов есть три несколько более новые подлодки класса Gotland (они же A19), заступившие на вахту в 1996 г. — Gotland, Uppland и Halland.

Для своего времени это были очень неплохие корабли, первые в мире серийные субмарины, оснащенными воздушно-независимой двигательной установкой Стирлинга. Благодаря ей они способны оставаться под водой в течение нескольких недель, не выходя на поверхность и не рискуя быть обнаруженными.

Уникальной особенностью субмарин класса Gotland является возможность одновременного запуска двух торпед из одного аппарата с последующим одновременным наведением на одну и ту же или разные цели.

В 2005–2007 гг. Gotland была сдана в лизинг США для использования на учениях ВМС в качестве подводного противника.

Шведские моряки наглядно показали своим американским коллегам, насколько сложно справиться с современными неатомными субмаринами, имеющими очень низкий уровень шума. В ходе учений шведская подводная лодка успешно вышла в атаку и условно «потопила» гигантский атомный авианосец «Рональд Рейган».

Рейдерский захват с автоматчиками

Сейчас, когда возраст Gotland, Uppland и Halland приближается к тридцати годам, шведы, естественно не могут не думать об обновлении своих подводных сил. У проекта шведской сверхсовременной субмарины драматическая судьба. Впервые о подлодках нового поколения в Стокгольме задумались еще в начале 90-х — проект под названием U-båt 2000 предполагалось воплотить в металле самое позднее к началу 2000-х. Однако с распадом СССР военно-морские флоты всего мира подверглись радикальному сокращению, и новый класс шведских подводных лодок тоже был признан ненужным.

Но в середине 2000-х годов к идее вернулись, правда, с реализацией возникли проблемы.

Сперва шведы намеревались создать новую субмарину совместно с датчанами. В процессе Копенгаген отказался от сотрудничества. Шведская кораблестроительная фирма Kockums разработала проект. Германский концерн ThyssenKrupp, владевший этой фирмой, вступил в острый конфликт со шведским правительством.

В правительстве считали, что технические наработки, полученные в результате сотрудничества Kockums и государственного Управления оборонной промышленности (FMV), безусловно, должны быть использованы для создания подводной лодки нового поколения. Но рачительные немцы заявили, что проект несет в себе риск неконтролируемого роста затрат (и, как показало будущее, они были совершенно правы). В итоге власти отменили заказ на подводные лодки, которым уже успели присвоить название «проект A26».

Однако после возвращения Крыма в состав России в Стокгольме всё-таки решили, что подводные лодки им нужны — на случай «агрессии Москвы». В поисках партнёра для разработки новой субмарины FMV обратилось к SAAB Group. Однако попытки SAAB перекупить Kockums у ThyssenKrupp провалились.

Тогда SAAB обратилась к инженерам Kockums, успешно переманив их на работу в свою фирму Saab Naval Systems. Thyssen Krupp тщетно пыталась удержать инженеров, но обещание прибавки к зарплате не помогло — в SAAB в любом случае предложили больше.

Апогея этот конфликт достиг 8 апреля 2014 года.

В тот день два военных грузовика, принадлежавших Управлению оборонной промышленности, заехали в сопровождении вооружённых солдат на верфь Kockums в Мальмё. Они имели приказ — забрать ту часть оборудования и чертежей, что управление считало своими (как-никак предварительные эскизы «проекта A26» инженеры Kockums создавали совместно со специалистами FMV).

Сотрудники Kockums заперли ворота, но солдаты, естественно, победили и вывезли чертежи с оборудованием. Вскоре после этого ThyssenKrupp всё же согласилась продать Kockums. Сделка была завершена 22 июля 2014 года, и новым владельцем фирмы стала SAAB.

18 марта 2015 года правительство Швеции разместило официальный заказ на две подводные лодки A26 (получивших названия Blekinge и Skåne) общей стоимостью 8,2 млрд шведских крон (примерно 945 млн долларов).

Это должны быть небольшие корабли надводным водоизмещением 1930 тонн. Каждая будет нести по четыре 533-мм торпедных аппарата и боезапас — по пятнадцать (или даже больше) торпед. По сути, речь идет об улучшенном проекте Gotland. Обе подлодки собирались построить не позднее 2022 года.

Однако на пути воплощения этих планов встало препятствие, о котором шведские флотоводцы сначала даже и не думали — упадок местного кораблестроения, потеря компетенций и культуры производства. Предприятие Saab Kockums аж с 2015 года (то есть уже девять лет) строит эти две подводные лодки — и никак не может их достроить. С самого начала темпы оказались черепашьими.

Одной из главных причин промедления оказалось крайне неудовлетворительное состояние верфи. Ей требовались значительные капиталовложения на модернизацию, но изыскать их никак не получалось. Дело в том, что эта верфь хронически нерентабельна и в 2019 году даже находилась на грани закрытия.

Небыстрые и не суперсовременные

Сейчас стоимость обеих субмарин оценивается почти вдвое больше, чем при начале работ. Поставка флоту первой из них, как надеются в ВМФ, может состояться хотя бы в 2027 году. Но никаких гарантий этого нет: никто не исключает дальнейшей задержки строительства и увеличения стоимости подлодок.

Ситуация стала настоящим позором предприятия SAAB, когда-то славившегося умением работать и быстро, и качественно.

Шведские военные планировали заказать и третью подводную лодку того же типа. Но пока год проходил за годом, появились новые технологические решения, и сейчас А26 уже никак не тянет на суперсовременную.

Нынче шведский военно-морской флот хочет начать разработку совершенно нового проекта подводной лодки, и его предварительное обсуждение с SAAB уже началось.

«Если у нас от решения о строительстве до готовой субмарины проходит так много времени, то Швеция рискует получить устаревший подводный флот и совсем потерять способность строить такие корабли», — тревожится глава подводного флота Швеции Паула Валленбург.

Для России эта новость, безусловно, позитивна. Ведь обе «двадцать шестых», будь они в боеготовом состоянии, способны представлять значительную опасность для российского Балтийского флота.

Эти подлодки в случае начала боевых действий можно использовать для «закупорки» российских военных кораблей в Финском заливе, для атаки на транспортные суда, используемые для снабжения Калининграда, и даже для создания угрозы Северному морскому пути.

Politico прямо пишет, что лодки А26 займутся патрулированием Балтийского моря для «противодействия России». Но пока реализация этой угрозы откладывается.

Столь печальное состояние шведского кораблестроения может сорвать — уже во второй раз — планы Стокгольма нажиться за счёт польского военного флота.

Польша уже несколько лет вынашивает план постройки трёх собственных неатомных подводных лодок типа «Орка». Польские адмиралы хотели бы, чтобы эти субмарины были вооружены крылатыми ракетами. Наиболее приемлемый прототип, по мнению панов, — тот самый шведский проект A-26.

К слову, создатели этого проекта предлагают возможным заказчикам аж три его варианта: 50-метровый для прибрежных вод Балтики и Северного моря, 65-метровый океанский и 80-метровый океанский «расширенного действия» — для службы в Северной Атлантике.

Также в прошлом году в прессе появлялась информация о том, что помимо поляков шведским проектом A-26 заинтересовались и финны.

Однако, глядя на то, как «резво» шведы строят подлодки для собственных ВМС, и поляки, и финны могут решить, что им стоит обратиться к более расторопному исполнителю.