На фоне ослабления поддержки Украины в Америке, где через месяц к власти придёт Дональд Трамп, многие законодатели, бывшие ранее ярыми сторонниками финансирования Киева, теперь ратуют за начало переговоров. А Владимир Зеленский ищет помощи в Европе.

Сергей Корсун ИА Регнум

18 декабря он отправился в Брюссель на консультации с лидерами государств — членов НАТО и для участия на следующий день в заседании Евросовета.

Мини-саммит

Первым делом он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров Зеленский написал в своём Telegram-канале: «Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнёры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад».

Ещё совсем недавно ведущие западные СМИ писали о 2300 солдатах 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, проходившей подготовку во Франции, Макрон с большой гордостью рассказывал об этом. Посольство Украины заявляло, что Франция — первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории.

По завершении обучения военнослужащих отправили на фронт, и тут-то оказалось, что бригада в таком виде не нужна — бойцов раскидали по разным подразделениям, к тому же такого объёма оружия, которое по документам предоставило правительство Пятой республики, в реальности тоже нет. Наконец, около 1000 человек сразу дезертировали. Обо всём этом стало известно буквально накануне прилёта Зеленского в Европу.

В тот же вечер в бельгийской столице Зеленский успел встретиться ещё и с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Главными темами переговоров, как сообщил украинский гость, стали укрепление ПВО для Украины и надёжность «мира, который мы все вместе приближаем».

А дальше он начал сам себе противоречить: «Спасибо Марку и всем партнёрам за готовность более активно усиливать наш воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности. Альянс будет делать всё, чтобы Украина была максимально сильной, когда бы мы ни перешли к более активной дипломатии».

В свою очередь, Рютте, созвавший в своей рабочей резиденции мини-саммит с участием Зеленского, лидеров ведущих европейских стран НАТО (Великобритании, Германии, Дании, Франции) и представителя ЕС, сказал, что речь пойдёт о поддержке Украины, чтобы поставить её в позицию силы, а также о том, как отправить больше оружия ВСУ.

«Украина должна быть в наилучшей позиции, когда решит начать мирные переговоры, поэтому уже сейчас мы должны сделать всё, чтобы были поставлены системы ПВО, другие вооружения, которые мы в состоянии предоставить», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Риторика ни одного, ни другого явно не демонстрирует стремления к достижению мира, наоборот, они настроены на продолжение развития силового сценария, желательно ещё более интенсивного. Хотя оба и произносят фразу «мирные переговоры», но слова, не подкреплённые реальными действиями, ничего не стоят.

За такие заявления Рютте подвергся критике со стороны подполковника ВС США в запасе Дэниела Дэвиса. Он написал в соцсети Х: «Честно говоря, я не понимаю, какую роль Вы здесь играете, господин генеральный секретарь. Война окончена — в военном, дипломатическом и политическом отношении. Продолжая улыбаться и пожимать руки Зеленскому, как сейчас, Вы только продлеваете агонию Украины и даёте гарантии того, что ещё больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны. Это позор для Запада и морально неоправданно».

Рютте, введи войска!

Одной из ключевых тем, а скорее всего, темой номер один двухдневных брюссельских консультаций Зеленского станет введение на территорию Украины европейской миротворческой миссии. Этот вопрос Зеленский обсуждал с Макроном, которому и принадлежит идея. Французский президент впервые упомянул об отправке западных войск на Украину в марте, не приведя никаких деталей и сославшись на стратегическую двусмысленность. А о миротворцах речь зашла в конце года.

Как уточнил эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум, работающий над проектом миссии, это контингент из 5 бригад, состоящих из 40 000 человек. Однако, как сообщило агентство Reuters 12 декабря со ссылкой на свои источники, внутри ЕС согласия по этому вопросу нет, поэтому изучают возможность создания коалиции всего из 5-8 стран.

Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает невозможным отправку немецких солдат на Украину в нынешней ситуации, с ним солидарен его будущий соперник по выборам лидер ХДС Фридрих Мерц, у премьер-министра Польши Дональда Туска также сейчас нет планов посылать войска на Украину, даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Более того, инициатива Макрона удивила Варшаву, рассказал изданию Politico высокопоставленный польский чиновник. Решение о размещении миротворческой миссии должно приниматься на заседаниях ООН или ОБСЕ, а не на двусторонней дискуссии с президентом Франции, отметил он, выразив мнение, что отправка польских войск на Украину имела бы смысл только под эгидой всего НАТО.

Однако здесь есть целый ряд «но».

Во-первых, в Совете Безопасности ООН Россия обладает правом вето, которым всегда пользуется по отношению к предложениям, противоречащим её национальным интересам. А во-вторых, прибытие войск НАТО на Украину только обострит ситуацию — именно перспектива их размещения вблизи границ России была одной из причин начала СВО.

Зеленский, конечно же, поддерживает инициативу о миротворцах обеими руками, поскольку введение западных войск — это его единственная возможность переломить ситуацию. Но и это не точно.

Российские войска в последние недели активизировали наступление. Как сказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин, продвижение идёт на всей линии фронта. И всё же Зеленский пытается ухватиться за любую возможность.

«Мы поддерживаем идею усиления Украины. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль Макрон уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых лидеров по этому поводу. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в этом риски», — сказал он в Брюсселе.

Но всё же конечная цель состоит не в миротворческой миссии.

Самая большая армия

Лучшей гарантией безопасности для Украины Зеленский назвал членство в НАТО, поэтому будет и дальше просить о нем. Рассматривая одновременно и другие варианты, в том числе санкционное и финансовое давление на Россию.

«Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придёт снова. Лучшее — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем», — заявил он.

Зеленский снова и снова напрашивается в Альянс, хотя его члены прямо говорят, что на повестке дня этот вопрос не стоит. А накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне они размышляли, как бы тактично дать понять, что Украину в свои ряды не приглашают, чтобы гость из Киева не истерил, как годом ранее на саммите в Вильнюсе.

Сейчас поднимать вопрос о членстве в НАТО смысла нет — Украина ничего не добьётся. Продвигать идею о миротворцах в бельгийской столице Зеленскому будет непросто, а автор этой инициативы своё веское слово не скажет — Макрон улетел на Майотту, пострадавшую от разрушительного урагана. Да на Банковой всерьёз и не рассчитывают на прибытие западных войск, в чём накануне признался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Эксперты сходятся во мнении, что инициатива по европейским миротворцам на Украине имеет мало шансов на реализацию, и рассматривают её как подготовку ряда политиков ЕС к возвращению ко власти в США Дональда Трампа и попытку продемонстрировать, что они способны выступать с собственными проектами в случае резкой смены позиции Вашингтона по украинскому вопросу.

На сегодняшний день главная внешнеполитическая цель Зеленского — заручиться поддержкой группы стран ЕС, которые продолжат оказывать помощь Киеву после прихода Трампа, обещающего урезать и финансирование, и поставки оружия.

А это — существенный урон для Украины, ведь из более $100 млрд военной помощи, предоставленной с начала СВО до осени 2024 года, на долю США приходится $61 млрд, далее в списке Германия — $11 млрд, Великобритания — $10 млрд, Дания — $7 млрд, Нидерланды — $5 млрд.

При этом, как объяснил в комментарии изданию The New York Times директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, без участия США европейские страны отправить миротворцев на Украину не могут.

Команда избранного американского президента ведёт обсуждение отправки европейских войск на линию разграничения после завершения боевых действий, а американские войска Трамп категорически направлять туда не хочет. В общем, он старается выйти из этой ситуации, не замарав собственные руки. Такое предложение вызвало бы возмущение в Берлине и Лондоне, где отказ отправлять войска был символом веры с первых дней войны, отмечает The New York Times.

«800-мильной буферной зоны между Украиной и Россией не будет. Европа не смогла бы сделать этого без поддержки США. Но это очень хороший пример политического театра», — заявил Шапиро.

Остапа понесло

Пока Зеленский находился в Брюсселе, весь мир наблюдал не за его визитом, а за прямой линией президента России (её освещали американские, британские, французские, немецкие, итальянские и другие СМИ). Владимир Путин говорил в том числе о готовности к компромиссам с Украиной на базе Стамбульских соглашений.

Дождавшись завершения выступления российского президента, Зеленский отправился на собственную пресс-конференцию. И тут Остапа не просто понесло…

Орбана он обвинил в самоуправстве. Видите ли, Зеленский не давал ему права обсуждать Украину и возмущен тем, что должен узнавать об инициативах венгерского лидера из СМИ.

«У премьер-министра Венгрии нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком тёплые для того, чтобы ставить Путина на место. Это больше похоже на политический пиар», — заявил Зеленский.

Но Зеленскому всего лишь не стоило, как выразился глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечать «некультурным отказом» на запрос о телефонных переговорах с Орбаном, тогда бы предложение было получено из первых рук лично.

Но еще менее культурно Зеленский высказался о лидере России, заявив, что Стамбульских соглашений «никогда не существовало», назвав их фантазиями Владимира Путина.

Но как же тогда быть с проектом мирного договора между Россией и Украиной, составленным по результатам переговоров с февраля по апрель 2022 года, который американская газета The New York Times опубликовала в июне 2024-го? Документ предоставили источники из России, Европы и самой Украины, а их подлинность подтвердили участники переговоров. Да, документ так и не был подписан, но парафирован Украиной, на нём стоит подпись главы правительственной делегации Давида Арахамии.

Ну а заявление президента России о том, что Россия готова провести технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник» прямо сейчас, причём не обязательно в Киеве, как предлагалось ранее, окончательно вывело украинского лидера из себя.

«Вы считаете что это адекватный человек? Ну отморозки просто», — заявил Зеленский.

Комментируя эти высказывания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал хамское поведение Зеленского и объяснил его тем, что у него сдают нервы: «К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться».

Но можно найти и иное объяснение поведению Зеленского в Брюсселе: судя по всему, никаких существенных целей его визит не достиг.

***

Так чем же в итоге завершилась брюссельская гастроль Зеленского?

В итоговом заявлении саммита лидеры ЕС дежурно подтвердили дальнейшую поддержку Украины так долго, как потребуется, призвали к срочной активизации усилий по поставке систем ПВО, боеприпасов, ракет, проведению подготовки ВСУ, а также отметили, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться «только с участием Украины».

О гарантиях безопасности, которые могли бы включать размещение западных военных на Украине, договориться не удалось.

«Я не могу на самом деле сейчас обсуждать это публично… по этому вопросу нет решений», — посетовал Зеленский.