Султанат Оман, проводящий активную многовекторную политику и становящийся с каждым днем всё более независимым от воли Вашингтона и Лондона, пытается укреплять отношения и налаживать связи с государствами, которые также заявляют о себе как о самостоятельных игроках на международной арене.

Официальный портал президента Белоруссии Церемония встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом

Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Оман, который проходил в воскресенье и понедельник, вписывается в этот контекст. Очевидно, что у обоих государств много общего, но самое главное, что их объединяет, — это их позиция по поводу многополярного мироустройства и недопустимости гегемонии одной державы, будь то в регионе или мире.

Поэтому, несмотря на негативное восприятие белорусского лидера в западных столицах, Маскат не только не уклоняется от контактов с Минском, а, наоборот, проявляет заинтересованность в их интенсификации.

Собственно, и тот прорыв, который случился в отношениях между Султанатом Оман и Российской Федерацией в 2024 году, должен был подтолкнуть и Республику Беларусь, ближайшего союзника Москвы, к аналогичным шагам в направлении Маската. Напомним, что, кроме нарастающего экономического российско-оманского взаимодействия, уходящий год отметился и значимыми успехами в военно-политической области.

В частности, флоты России, Ирана и Омана в конце октября провели трехсторонние военно-морские учения IMEX (IONS) 2024 в Индийском океане. Они были нацелены на укрепление коллективной безопасности в регионе и развитие многостороннего сотрудничества.

В перспективе Оман может превратиться для России в запасную площадку для поддержания российских операций в Африке на фоне турбулентности после падения режима Башара Асада в Сирии, где находятся российские базы.

К слову, Оман считается важным перевалочным пунктом для снабжения йеменских хуситов Ираном. Маскат также пытается уравновесить западное военное присутствие в стране, позволяя и государствам — лидерам БРИКС использовать свою инфраструктуру в военно-политических целях.

Так, в октябре 2023 года президент США Джо Байден был проинформирован о планах Китая создать военно-морскую базу в Омане, об этом сообщало агентство Bloomberg. Как отмечают западные аналитики, инвестиции Китая в экономическую зону Дукм в султанате могут помочь Пекину в создании там стационарного военного объекта. Использование порта американским и британским флотом, по их мнению, не должно помешать подобным планам Поднебесной. Здесь они приводят пример Джибути, где китайская военная база также соседствует с американской и французской.

В свою очередь, оманский порт Салала, расположенный примерно в 480 км к юго-западу от Дукма, является наиболее часто посещаемым портом для китайских военных кораблей, участвующих в антипиратских операциях.

Еще один лидер БРИКС, Индия, также получила доступ к порту в Дукме для его использования в интересах индийских ВМС. Оман — единственная страна в регионе Персидского залива, с которой все три вида вооруженных сил Индии проводят регулярные двусторонние учения и штабные маневры. Оман также оказывает критически важную оперативную поддержку индийским военно-морским антипиратским миссиям в Аравийском море.

Особую роль султаната Омана в международных делах и его статус регионального медиатора подчеркнул в своей статье, опубликованной в преддверии своего рабочего визита в Маскат, Александр Лукашенко.

Президент Республики Беларусь отметил в связи с этим близость двух стран, которые нацелены на бесконфликтное выстраивание отношений со всеми «близкими и далекими» государствами независимо от их размера, политического веса и влияния в международных делах. Беларусь и Оман, констатировал глава республики, каждый в своем регионе, «хорошо известны усилиями по деэскалации напряженности, инициативами мирных переговоров».

Также Лукашенко обратил внимание на социально ориентированную экономику султаната. Это, по его мнению, также объединяет две страны. В связи с этим кажутся очевидными симпатии белорусского лидера к Оману, который всегда, с момента обретения собственной государственности, имел особый статус не только в регионе, но и в исламском мире в целом, всегда оставался независимым, умело маневрируя между своими гораздо более мощными соседями.

Поэтому и встреча президента Республики Беларусь с султаном Хайсамом бен Тареком не была лишена символического подтекста: главы двух стран обменялись подарками, символизирующими оба государства.

Александр Лукашенко преподнес в дар султану автомат ППШ, которым были вооружены белорусские партизаны, сражавшиеся за независимость страны (напомним, что день независимости страны — это день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов) и слуцкий пояс, который должен подчеркнуть высокий статус правителей Омана.

Султан, в свою очередь, подарил президенту ханджар — оманский кинжал, изображенный на флаге и гербе государства. Им были вооружен оманские воины, отстаивавшие независимость страны от Омейядов и Аббасидов, Сельджуков и Сефевидов, португальцев и британцев (правда, в последнем случае это больше касалось воинов имамата Оман, уничтоженного британцами в интересах султанов Маската).

Примечательно, что, хотя формат визита президента Беларуси — рабочий, весь церемониал практически полностью соответствует статусу официального или государственного визита. Почетный караул, исполнение гимна, залпы артиллерийских орудий. Все эти и другие нюансы — знак особого уважения принимающей стороны.

Дипломатические отношения Беларуси и Омана были установлены в 1992 году, а в 2007 году президент Лукашенко впервые посетил Маскат, где встретился с ныне покойным султаном Кабусом бен Саидом.

Нынешний визит белорусского лидера предварялся интенсивными контактами на различных уровнях. В частности, летом прошлого года председатель совета директоров Торгово-промышленной палаты Омана встретился в своем офисе с членами Государственного совета Республики Беларусь и представителями парламентской группы оманско-белорусской дружбы из РБ.

А уже в конце августа этого года состоялся визит министра антимонопольного и торгового регулирования Республики Беларусь Алексея Богданова с большой делегацией, в ходе которого были рассмотрены различные аспекты совместного сотрудничества. Наконец, в октябре в Маскат с официальным визитом прибыл премьер-министр РБ Роман Головченко, а по его итогам был подписан «весомый» пакет документов.

Что Беларусь может предложить Оману, рассказал в своей статье сам президент республики. Это прежде всего поставки продукции машиностроения, химической отрасли, продуктов питания, легкой промышленности. Биотехнологии и фармацевтика — также в числе приоритетных векторов развития белорусского производства. Отдельно выделяется медицина.

Республика Беларусь также готова поделиться с султанатом широким спектром наработок в сфере новых технологий — от электробусов и программных решений для умных городов до беспилотников, наноматериалов и спутников. А белорусские экспортеры готовы к совместному освоению новых рынков в рамках национальной программы Омана по привлечению иностранных инвестиций.

О характере договоренностей и результатах своего рабочего визита лучше всего рассказал сам Александр Лукашенко. По его словам, султан предложил стратегические направления сотрудничества, «на белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия», а также «создать здесь хаб — центр белорусских товаров».

Как сказал президент, производить Беларусь умеет хорошо, а вот торговать лучше получается у Омана. Но султан, как отметил Лукашенко, обещал помочь с продвижением белорусских товаров в регионе.

«Словом, закрытых тем вообще не было. Интерес огромный у Омана к Беларуси. Мы, наверное, не очень активничали здесь», — резюмировал Александр Лукашенко.

Однако все же были и такие темы, о которых глава Республики Беларусь не счел возможным распространяться: «Нам легко было вести переговоры. Ну вы знаете ситуацию вокруг Беларуси, России в том числе. Вот эти безумные санкции и прочее. Поэтому мы не очень рассказываем о том, где мы сейчас находимся. Где мы встречаемся, с кем встречаемся и каких договоренностей достигли».