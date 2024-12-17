Вчера в бундестаге завершилось голосование о доверии федеральному канцлеру, и результаты его продемонстрировали, что глава немецкого кабинета министров доверием депутатов парламента больше не пользуется.

Сергей Корсун ИА Регнум

В ходе голосования по вотуму доверия за Олафа Шольца проголосовали 207 депутатов, против — 394, а 116 воздержались, как объявил председатель бундестага Бербель Бас. Как и предполагалось, необходимого большинства в 367 голосов канцлеру не хватило.

Впрочем, Шольц будет продолжать занимать должность руководителя правительства до 23 февраля — даты проведения досрочных федеральных выборов.

Олаф Шольц лишь четвертый канцлер — социал-демократ в истории Германии, и все они так или иначе сталкивались с вотумом доверия (всего в истории федеральные канцлеры проходили через эту процедуру пять раз).

Гельмут Шмидт в 1982 году столкнулся с реальным кризисом доверия парламентской оппозиции и собственной лево-либеральной коалиции из-за неприятия ими политики разрядки в отношениях с советским блоком.

А вот трое других использовали этот инструмент в иезуитских целях решения собственных проблем, дабы остаться у власти, используя вотум как способ проведения новых выборов.

Провалив вотум доверия, Шольц предложил федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Теперь у формального главы государства есть 21 день, чтобы решить, согласен ли он, и назначить новые парламентские выборы в течение 60 дней.

Впрочем, процедура эта довольно формальная: ни у кого нет сомнений, что Штайнмайер согласится и с проведением досрочных выборов, и с уже назначенным на 23 февраля голосованием. Тем более что он сам уже неоднократно давал это понять в своих интервью.

Партийные расклады

Олаф Шольц в значительной степени использует те же нарративы, с которыми СДПГ вошла в успешную для нее кампанию 2021 года: достойная минимальная зарплата, хорошая пенсия и универсальная формула уважения для всех. Как считают немецкие эксперты, речь канцлера в бундестаге была безусловно боевой, однако не очень скромной и явно нацеленной на социал-демократическое ядро.

После того как «светофорная коалиция» осенью этого года самоликвидировалась, будучи подожженной сразу с нескольких концов, как Воронья слободка в романе «Золотой теленок», правительство осталось без большинства в парламенте и стало ясно, что новые федеральные выборы неизбежны.

Шольц и ранее резко высказывался в адрес партии СвДП и ее лидера Кристиана Линднера. По мнению канцлера, они и развалили правящую коалицию. Обрушился канцлер на бывших соратников и в своей речи в преддверии голосования в рамках вотума.

Либералы, как считает Шольц, своими зловредными действиями нанесли ущерб не только коалиционному правительству, но и демократии в целом. «Вхождение в правительство требует необходимой моральной зрелости», — подчеркнул канцлер, явно имея в виду Линднера.

Сам Линднер вел себя в бундестаге довольно тихо, хотя и не воздержался от ответной критики Шольца. СвДП постепенно восстанавливает свои позиции (согласно вчерашнему опросу INSA, партия вновь достигла 5% в симпатиях избирателей и снова может претендовать на попадание в бундестаг), поэтому лишние колебания шаткого рейтинга непродуманными заявлениями немецким либертарианцам явно не с руки.

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступил в роли дежурного оппозиционера, обрушившись на канцлера по всем направлениям.

Он красноречиво разобрал речь Шольца, не воздержался от персональных нападок (оба политика откровенно недолюбливают друг друга) и уделил большое внимание теме экономики, которая в современной ФРГ очевидно находится в системном кризисе.

Примечательно, что если Шольца откровенно трясет при одном упоминании о партии СвДП и ее лидере Кристиане Линднере, которых он рассматривает как предателей, то Мерц попытался вступиться за лидера «свободных демократов», поскольку опцию создания черно-желтой коалиции ХДС/ХСС пока еще явно рассматривает как жизнеспособную.

Роберт Хабек — ведущий кандидат от «зеленых», стареющий плейбой и самопровозглашенный интеллектуал в очередной раз с апломбом продолжил эксплуатировать основные «зеленые нарративы» — защиту климата, безусловную поддержку Украины и энергетическую политику.

«Зеленые», согласно опросам, в настоящее время могут рассчитывать на поддержку 11,5% избирателей, что аномально много для политической силы, несущей основную ответственность за доведение Германии до экономического кризиса. А также откровенно непрофессиональную внешнюю политику, стоившую Германии беспрецедентного ухудшения отношений с основными торговыми партнерами. Но ядро электората немецких «зеленых» неисправимо и свято верит в непогрешимость своих политических гуру.

Мнение AfD и «Альянса Сары Вагенкнехт» по поводу вотума и возможных коалиционных раскладов в расчет можно не принимать. Все системные политические силы явно и недвусмысленно уже дали понять, что коалиционные переговоры с «крайне левыми» и «крайне правыми» партиями, «понимающими Путина» и «представляющими угрозу немецкой демократии», абсолютно исключены.

Политика безопасности

В тематике дебатов перед голосованием активно доминировала предвыборная кампания. Причем во главу угла программ двух ключевых политических сил — блока ХДС/ХСС и СДПГ были вынесены вопросы политики безопасности.

Можно по-разному относиться к Олафу Шольцу. Вряд ли историки когда-либо назовут его самым успешным канцлером — социал-демократом в истории Германии.

Однако то, что именно Шольц в настоящее время является главным голосом разума в правительстве ФРГ, отказываясь эскалировать конфликт с Россией, не вызывает никаких сомнений. Это находит свое отражение и в предвыборных рейтингах.

Хотя позиции СДПГ находятся на историческом минимуме, колеблясь в пределах 18%, социал-демократы постепенно возвращают себе доверие избирателей за счет страха электората перед милитаристской риторикой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца, собравшегося «в течение 24 часов после назначения канцлером отправить дальнобойные ракеты Taurus на Украину».

Неодобрительно на мерцевское бряцание саблей в стиле польской шляхты («с голым задом, но с золотыми шпорами») смотрят около 70% немцев. С каждым днем после того, как стало понятно, что Мерц, скорее всего, действительно сядет в кресло канцлера, ХДС/ХСС продолжает терять голоса.

Если на пике нынешней осенью консервативный христианский блок, согласно опросам, пользовался доверием 34% избирателей, то сейчас его рейтинги упали до 31,5%.

Преимущество христианских демократов перед остальными партиями все равно остается подавляющим, однако негативная тенденция налицо.

Если Мерц в следующие два месяца не умерит свой милитаристский пыл и так или иначе не дезавуирует собственные воинственные заявления, не исключено, что СДПГ сумеет отыграть у заклятых конкурентов еще несколько процентов.

Хотя Мерц уже сдал назад, поспешив расшаркаться в верноподданнических реверансах новому «белому отцу» в Вашингтоне — Дональду Трампу, заявив, что Taurus будут поставляться на Украину лишь с согласия старших американских партнёров, напуганный немецкий электорат он откровенно не убедил. В полном соответствии со старым анекдотом «Ложечки нашлись, а осадочек-то остался!».

Выборы социал-демократы таким образом, конечно, не выиграют, однако более высокий результат станет для них несомненным козырем в ходе возможных коалиционных переговоров с ХДС/ХСС и при последующем дележе министерских портфелей.

Тот факт, что Шольц больше не пользуется доверием парламента, — по большому счету не более чем процедурное действие. Однако немецких политиков настораживает тот факт, что германские политические институты стремительно теряют доверие электората.

Кто бы ни занял пост канцлера после выборов, восстановление доверия населения станет его главной политической задачей наряду с возрождением немецкой экономики.