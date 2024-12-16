Американское общество уже несколько лет подряд кошмарят неопознанные летательные объекты. Это превращается в настоящий «день сурка». Движение уфологов существовало в США на протяжении многих десятилетий, но считалось уделом маргиналов. Сейчас же оно превращается в настоящий мейнстрим.

Иван Шилов ИА Регнум

Традиционные для Америки поиски загадочных тарелок, шаров и сгустков света в небе усугубила революция дронов.

Пентагон с 2015 года публикует фото и видео различного рода НЛО, с которыми сталкиваются военные пилоты ВВС США. В Конгрессе уже прошло несколько слушаний подряд, на которых выступали отставные сотрудники разведсообщества США, заявляющие о якобы имеющихся у американского правительства данных о внеземной активности.

За прошедшее десятилетие случилась нормализация дискурса об НЛО, поэтому неудивительно, что сейчас большинство американцев озабочены появлением таинственных объектов в небесном пространстве.

В 2023 году настоящую панику в США вызвали метеорологические стратостаты, которые с подачи таблоидов и жёлтой прессы обозвали «шарами-шпионами». Несколько из них пролетали над штатами, где располагаются шахты запуска межконтинентальных ракет Minuteman III. Публичная истерика вынудила Белый дом поднять истребители для уничтожения шаров, а ответственность за их появление возложили на Китай. Это привело к очередному приступу шпиономании в американском обществе.

Прошло полтора года, и США вновь переживают тот же самый «день сурка». Только в этот раз место стратостатов заняли загадочные дроны, которые стали очень часто замечать в небе над северо-восточными штатами Америки.

Сначала их заприметили вблизи гольф-клуба избранного президента Дональда Трампа в Нью-Джерси. Затем — над резиденциями губернаторов Нью-Джерси и соседнего Мэриленда. Потом ещё и над военно-морскими базами в тех же штатах. Дошло до того, что из-за дронов начали останавливать работу аэропортов и военных аэродромов.

Всего лишь за один месяц с середины ноября по середину декабря в Нью-Джерси зафиксирована почти тысяча случаев появления таинственных беспилотников. Причём активизируются они в основном по ночам.

Местные власти ничего не могут с ними поделать и требуют от федерального правительства информации и поддержки. Вашингтон же по уши завяз в процессе транзита власти, и Белому дому сейчас совсем не до дронов.

Жители «пострадавших» штатов самоорганизуются и устраивают ночные сафари с оружием в руках, пытаясь отстреливать беспилотники из ружей и винтовок. Им помогают неравнодушные шерифы. Однако на текущий момент ни одну летающую машину так и не удалось сбить или уничтожить.

В отсутствие достоверной информации американское общество паникует и придумывает всё новые объяснения появлению дронов — одно безумнее другого. Некоторые конспирологи вспомнили даже об известной теории заговора из 90-х годов под названием «Project Blue Beam» («Проект «Синий луч»).

Её сторонники уверены, что правительство пытается инсценировать нападение пришельцев на планету ради установления военного положения и диктатуры с отменой действия конституции США.

Есть и другие теории, которые могут оказаться ближе к реальности.

Скажем, популярнейший американский подкастер Джо Роган с аудиторией в 20 миллионов человек продвигает точку зрения, гласящую, что дроны могут тайно использоваться федеральными структурами для поиска утечек биологически опасных веществ или радиации. Информации же об этом нет потому, что власти боятся устроить панику среди населения.

Хотя панические настроения и так усиливаются в условиях отсутствия каких-либо проверенных сведений. Пожарным и сотрудникам экстренных служб рекомендуют приближаться к дронам только в костюмах биологической защиты. Власти Нью-Йорка спешно пытаются установить оборудование для обнаружения и подавления летающих механизмов.

Впрочем, сфера радиоэлектронной борьбы в США не очень развита, поэтому реальная борьба с беспилотниками у правоохранителей явно вызовет много проблем.

Причём в итоге может выясниться, что рои дронов, наводнившие небо над Нью-Джерси и Нью-Йорком, окажутся чьим-то глупым пранком. Для этого не нужно больших усилий — сейчас эти машины распространены повсеместно, и задействовать их не составляет труда. Происходящее показывает, как легко современное общество можно ввергнуть в хаос.

Ястребы в Вашингтоне, как обычно, пытаются обнаружить иностранный след, обвиняя в происходящем то Иран, то Китай. Никаких фактов в пользу этих теорий нет, что нехотя подтверждают американские спецслужбы. Однако их заявления мало кого удовлетворяют — ведь никто из официальных лиц толком не может объяснить, откуда взялись дроны и кем они управляются.

Нельзя исключать, что за «атакой дронов» стоят некие криминальные организации с неясными целями. Ведь за годы президентства Джо Байдена Америка столкнулась с резким взлётом уровня преступности. Число одних только убийств подскочило аж на 40%.

В США в том числе активизировались латиноамериканские картели и синдикаты, чьи ряды пополняет армия нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу. Они уже наводят ужас на традиционный уличный криминал и устраивают войну за контроль над рынком проституции и наркоторговли.

Есть опасения того, что появление дронов может быть предвестником каких-то форс-мажорных событий вроде новых терактов. ФБР оценивает уровень террористической угрозы в США как находящийся на максимальном уровне со времён событий 11 сентября. Опять же, играет роль приём большого числа мигрантов из стран с высокой террористической активностью.

В преддверии выборов американские федералы уже предотвратили несколько попыток совершить теракты. Один из них мог произойти в Нью-Йорке прямо в день голосования 5 ноября. И, в отличие от событий двадцатилетней давности, сейчас террористам даже не нужно захватывать самолёты. Достаточно нашпиговать дроны взрывчаткой и устроить хаос в самых густонаселённых мегаполисах восточного побережья США.

Причём у американских военных толком нет инструментов для борьбы с этой угрозой. Военные базы на территории США тоже становятся мишенями для дронов. Сбивать их зачастую сложно, особенно в отсутствие дельных разработок в сфере РЭБ.

Обсуждается возможность отключения сигнала GPS на большой территории, но это приведёт к логистическому коллапсу в масштабах целых штатов, где перестанут работать телекоммуникации.

Республиканцы вовсю винят Байдена и демократов в разбазаривании дорогостоящих систем ПВО вроде батарей Patriot и NASAMS на Украине. Они бы сейчас очень пригодились самим США. Впрочем, эти американские комплексы разрабатывались давно и тоже толком не годятся для борьбы с беспилотниками, что показал и опыт конфликта на Украине.

Пентагон хоть и стоял у истоков создания больших военных дронов, но полностью проморгал технологическую революцию с появлением дешёвых малых беспилотников. Теперь приходится спешно навёрстывать упущенное.

Нынешняя ситуация показала, насколько США уязвимы даже в условиях появления лишь небольшого числа дронов в собственном небе. Можно только представить, какими могут быть последствия, если такое нашествие в следующий раз окажется в десятки и сотни раз масштабнее.